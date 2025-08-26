УКР
Новини Зґвалтування дітей
581 3

Принижував, погрожував та зґвалтував власну доньку: вінничанина засудили до 13 років ув’язнення

У Вінниці чоловік зґвалтував доньку: суд виніс вирок

У суді доведено вину жителя Вінниці, який упродовж майже року під приводом виховання доньки, систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство, а в листопаді 2021 року зґвалтував в салоні автомобіля. 

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Вінниччини та обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, протягом майже року батько систематично словесно ображав, принижував та погрожував фізичною розправою доньці. Він також обмежував доньці можливість спілкуватися з родичами та однолітками.

Крім того, у листопаді 2021 року вінничанин зґвалтував свою неповнолітню доньку в салоні автомобіля. Злочин раніше судимий чоловік вчинив у період іспитового строку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розбещував сусідську дівчинку з 11 років, а з 13 - ґвалтував: у Києві 39-річного чоловіка засуджено до 15 років, - прокуратура. ФОТО

Так, за зґвалтування та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України) суд призначив чоловіку остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 13 років.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад рік ґвалтував 13-річну доньку: на Київщині чоловіка засудили до 13 років, - Нацполіція

Автор: 

Вінниця (644) Вінницька область (1067) зґвалтування (396) насилля (303) вирок (1125) Вінницький район (41)
на обмін, до кацапів!!!
26.08.2025 16:51 Відповісти
13 років розширення анусу сексуального різномаїття йому забезпечено
26.08.2025 17:00 Відповісти
за таке по відношенню до дітей таким покидькам має бути відрізаний його ... хер щоб нікого більше не займав у майбутньому .
26.08.2025 17:07 Відповісти
 
 