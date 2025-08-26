Принижував, погрожував та зґвалтував власну доньку: вінничанина засудили до 13 років ув’язнення

У суді доведено вину жителя Вінниці, який упродовж майже року під приводом виховання доньки, систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство, а в листопаді 2021 року зґвалтував в салоні автомобіля.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Вінниччини та обласній прокуратурі,

За даними правоохоронців, протягом майже року батько систематично словесно ображав, принижував та погрожував фізичною розправою доньці. Він також обмежував доньці можливість спілкуватися з родичами та однолітками.

Крім того, у листопаді 2021 року вінничанин зґвалтував свою неповнолітню доньку в салоні автомобіля. Злочин раніше судимий чоловік вчинив у період іспитового строку.

Так, за зґвалтування та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України) суд призначив чоловіку остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 13 років.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

