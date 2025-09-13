УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7398 відвідувачів онлайн
Новини Фото Зґвалтування дітей
7 569 29

Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині. Їх взято під варту, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо двох чоловіків за фактом зґвалтування неповнолітньої особи, вчиненого групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її.

Їх було затримано 12 вересня.

Також читайте: Принижував, погрожував та зґвалтував власну доньку: вінничанина засудили до 13 років ув’язнення

гвалтівники з Хмельниччини
гвалтівники з Хмельниччини
гвалтівники з Хмельниччини
гвалтівники з Хмельниччини

Після повідомлення про підозру, прокуратурою до суду подано клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Керівник Хмельницької обласної прокуратури, який є старшим у групі прокурорів в даному кримінальному провадженні, у суді довів обґрунтованість поданого клопотання. За результатами судового розгляду, підозрюваним призначено тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Автор: 

зґвалтування (398) Офіс Генпрокурора (3422) Хмельницька область (1019)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
В партії «Слуга народу» буде поповнення.
показати весь коментар
13.09.2025 12:24 Відповісти
+30
Роман Валерійович Іванісов; род. 2 ноября 1978, Бердянск, Запорожская область) - украинский юрист, предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме
показати весь коментар
13.09.2025 12:28 Відповісти
+30
2 квіт. 2025 р. - Романт Іванісов залишається депутатом і ходить на засідання парламенту.
Отакі як Іванісов вирішують як нам жити і ходять в раду, а лохи, які за нього проголосували тепер ходють в окоп. Як на мене все справедливо
показати весь коментар
13.09.2025 12:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Півники.
показати весь коментар
13.09.2025 12:21 Відповісти
В партії «Слуга народу» буде поповнення.
показати весь коментар
13.09.2025 12:24 Відповісти
Це точно!
Ромчик іванісов в них буде за старшОго.
показати весь коментар
13.09.2025 12:27 Відповісти
Роман Валерійович Іванісов; род. 2 ноября 1978, Бердянск, Запорожская область) - украинский юрист, предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме
показати весь коментар
13.09.2025 12:28 Відповісти
я не розумію, як за людину з таким прізвищем можна було проголосувати, але тоді так голови промили, що голосували за будь-яку наволоч, головне, щоб не Порошенко.
показати весь коментар
13.09.2025 12:33 Відповісти
2 квіт. 2025 р. - Романт Іванісов залишається депутатом і ходить на засідання парламенту.
Отакі як Іванісов вирішують як нам жити і ходять в раду, а лохи, які за нього проголосували тепер ходють в окоп. Як на мене все справедливо
показати весь коментар
13.09.2025 12:38 Відповісти
Бл...ть...депутат...шок
показати весь коментар
13.09.2025 13:23 Відповісти
Дітки до 25?
показати весь коментар
13.09.2025 12:28 Відповісти
Зазвичай, в кримінальній хроніці вказують вік фігурантів (чомусь саме вік, а не скажімо, зріст або колір волосся). Але цього разу традиції чомусь не дотрималися.
показати весь коментар
13.09.2025 12:38 Відповісти
Інформації майже немає.
Скориставшись безпорадним станом" це можн бути що завгодно, і розумова відсталість і інвалідність і наркотичний стан чи напоїли
показати весь коментар
13.09.2025 12:35 Відповісти
Саме так. І мене ще розчулює оте "без права внесення застави". Невже ця стаття має варіанти, за якими можна внести заставу - і "гуляй, вася"?
показати весь коментар
13.09.2025 12:42 Відповісти
Пане Котський, це Ви фігуруєте в даному відео з 37 сек.?
https://youtu.be/BRwGNCLjQNc?si=J9spc1-5********
Українці НАС РЯТУЮТЬ! ЗАТКНУВ польських ЗАПРОДАНЦІВ. ЖДУНИ росіян.СТАЛОСЬ немислиме.
показати весь коментар
13.09.2025 12:55 Відповісти
Хотілося б примазатись до чужої популярності 🙂, але це лише збіг нікнеймів.
По-перше, мій позьом польської далекий від рівня нік-тезки, по друге - я не записую відосиків, і по третє, я ніколи б не наважився просторікувати за кермом - за 53 роки з правами так і не навчився навіть палити під час руху, не те що балакати пшез телєфон...
А по суті - маю співпадіння поглядів з нік-тезкою на 99%.
показати весь коментар
13.09.2025 13:43 Відповісти
Ну звиняйте , бо я вже подумав було, - Ось який ти пан Котський! -
показати весь коментар
13.09.2025 14:33 Відповісти
Має, ще й як має, якщо ти депутат від "Слуг урода", бо їм можна все і красти сотнями мільярдів, і зраджувати Україну, а потім "тихенько в ліс".
показати весь коментар
13.09.2025 13:10 Відповісти
Або в 16 років виглядає як на 20 і вже курить та п'є. А по п'яній лавочці і не таке буває, добре, що без поножовщини все закінчилось. Але це лише припущення.
показати весь коментар
13.09.2025 12:43 Відповісти
Швидше всього так і було.
показати весь коментар
13.09.2025 13:04 Відповісти
Швидко їх замели - це добре
показати весь коментар
13.09.2025 12:38 Відповісти
Дві "машки" в пєтушачому кутку.
показати весь коментар
13.09.2025 12:42 Відповісти
оскопить и на урановые рудники отправить
показати весь коментар
13.09.2025 12:51 Відповісти
Уранові копальні самі по собі гарний засіб стерилізації.
показати весь коментар
13.09.2025 13:44 Відповісти
У Британії три зовні схожих на тварин словака викрали і три дні ґвалтували 12-річну дівчинку. Для західних європейців мігранти зі Східної Європи звірі гірші за арабів. Вони асоціюються з криміналом, жорстокістю, проституцією, кишеньковими крадіжками. Ось чому таке насторожене ставлення до українців.
показати весь коментар
13.09.2025 12:59 Відповісти
Українці, у більшості, паскудно себе рекламують за кордоном. То на панель, то бухать по кабаках, то кражі, то барижать товар на Захід.Україну, а цілина оренду квартир задрали і все без податків.
За таким шерпотребом, яке виїхало наї...ать Європу як сістєму, негативне відношення до всіх.
показати весь коментар
13.09.2025 13:33 Відповісти
На зоні з такими швидко розбираються: кожного ранку матимуть відчуття, що їх трахнув ешелон з металоломом. Краще удавитися в камері ще до суду.
показати весь коментар
13.09.2025 13:06 Відповісти
Чому НЕ КАСТРУЮТЬ ПОТВОР, якщо вже такі гуманні, щоб СТРАЧУВАТИ???!!! Щоб не плодились ВИРОДКИ!!! Дитині СКАЛІЧИЛИ ЖИТТЯ, а самі ПРОДОВЖУВАТИМУТЬ НАСОЛОДЖУВАТИСЯ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
13.09.2025 13:15 Відповісти
********...
показати весь коментар
13.09.2025 13:20 Відповісти
так вони ж ухилянти пдри Куди дивиться ТЦК?
показати весь коментар
13.09.2025 13:20 Відповісти
віддайте пдрів ТОРНАДО
показати весь коментар
13.09.2025 13:21 Відповісти
Таких варто каструвати і видаляти простату через дупу.
показати весь коментар
13.09.2025 14:06 Відповісти
 
 