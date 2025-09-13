Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині. Їх взято під варту, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо двох чоловіків за фактом зґвалтування неповнолітньої особи, вчиненого групою осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її.
Їх було затримано 12 вересня.
Після повідомлення про підозру, прокуратурою до суду подано клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Керівник Хмельницької обласної прокуратури, який є старшим у групі прокурорів в даному кримінальному провадженні, у суді довів обґрунтованість поданого клопотання. За результатами судового розгляду, підозрюваним призначено тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.
Ромчик іванісов в них буде за старшОго.
Отакі як Іванісов вирішують як нам жити і ходять в раду, а лохи, які за нього проголосували тепер ходють в окоп. Як на мене все справедливо
Скориставшись безпорадним станом" це можн бути що завгодно, і розумова відсталість і інвалідність і наркотичний стан чи напоїли
https://youtu.be/BRwGNCLjQNc?si=J9spc1-5********
Українці НАС РЯТУЮТЬ! ЗАТКНУВ польських ЗАПРОДАНЦІВ. ЖДУНИ росіян.СТАЛОСЬ немислиме.
По-перше, мій позьом польської далекий від рівня нік-тезки, по друге - я не записую відосиків, і по третє, я ніколи б не наважився просторікувати за кермом - за 53 роки з правами так і не навчився навіть палити під час руху, не те що балакати пшез телєфон...
А по суті - маю співпадіння поглядів з нік-тезкою на 99%.
За таким шерпотребом, яке виїхало наї...ать Європу як сістєму, негативне відношення до всіх.