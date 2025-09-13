Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині. Їх взято під варту, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо двох чоловіків за фактом зґвалтування неповнолітньої особи, вчиненого групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її.

Їх було затримано 12 вересня.

Також читайте: Принижував, погрожував та зґвалтував власну доньку: вінничанина засудили до 13 років ув’язнення









Після повідомлення про підозру, прокуратурою до суду подано клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Керівник Хмельницької обласної прокуратури, який є старшим у групі прокурорів в даному кримінальному провадженні, у суді довів обґрунтованість поданого клопотання. За результатами судового розгляду, підозрюваним призначено тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.