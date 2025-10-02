УКР
Новини Зґвалтування дітей
2 861 19

Вітчим ґвалтував падчерку 3 роки: на Київщині затримано 45-річного чоловіка, - прокуратура

зґвалтування

На Київщині правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої падчерки.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, вітчим протягом трьох років - з березня 2022 до серпня 2025 року - систематично вчиняв насильницькі дії сексуального характеру та неодноразово ґвалтував падчерку, яка народилася у 2010 році.

Дівчинка неодноразово намагалася розповісти матері про насильство, але жінка не повірила їй. Замість звернення до поліції мати повела дитину до псевдополіграфолога, який заявив, що дівчинка нібито обманює. Лише після звернення тітки потерпілої правоохоронні органи розпочали розслідування.

Підозрюваному повідомлено про підозру за частинами 4, 6 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, які стосуються злочинів проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Санкція статей передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у формі тримання під вартою без можливості внесення застави.

діти (5326) зґвалтування (399) Київська область (4284)
Топ коментарі
+6
і що то за мати, яка свою хтивість ставить вище безпеки рідної дочки....таких потрібно позбавляти батьківських прав..дівчинку шкода, покалічена психіка
02.10.2025 13:15 Відповісти
+4
Фігню ви пишете.
То вам зустрічалися тільки такі жінки.
Без образ
02.10.2025 13:25 Відповісти
+2
Так в офіціалів все що мимо їх кишені- це псевдо
02.10.2025 14:17 Відповісти
Черговий півник для зони
02.10.2025 13:10 Відповісти
х.з. як воно насправді. могла дівчинка чувака і оговорити. докази -заява у поліцію тітки потерпілої.
02.10.2025 13:17 Відповісти
і що то за мати, яка свою хтивість ставить вище безпеки рідної дочки....таких потрібно позбавляти батьківських прав..дівчинку шкода, покалічена психіка
02.10.2025 13:15 Відповісти
Будь-яка мати між дитиною і коханням вибере кохання. Діти від першого шлюбу для будь-якої матері завжди будуть на другому місці. Це природа.
02.10.2025 13:16 Відповісти
Фігню ви пишете.
То вам зустрічалися тільки такі жінки.
Без образ
02.10.2025 13:25 Відповісти
Фігню -- у цьому випадку, ви дуже м'яко висловились)
02.10.2025 13:49 Відповісти
Наівний.
02.10.2025 14:39 Відповісти
Не меліть дурниць.
02.10.2025 13:50 Відповісти
Так сталося що моя робота пов'язана з людьми. Багато чого бачив.
02.10.2025 14:41 Відповісти
Яка психіка уразлива стала останнім часом. З 100 000 років д.н.е. по 1910-ті роки н.е. це був природний вік для вступу в шлюб. 18-21 роки то вже стара нікому не потрібна бабисько. А потім щось страшне в генетиці лисого бабуіна сталося. І все гіршає і гіршає. Скоро до пенсії й6аться ніззя буде.
02.10.2025 13:58 Відповісти
Пане Лукашенка, у вас є донька чи онучка?
02.10.2025 14:07 Відповісти
До чого тут це?
1. Музика подобається? По якому інструменту консерваторію закінчи?
2. Поїсти любите? Скільки зірок Мишлєна мав ресторан в якому ви шеф-кухарем працювали?
3. Компʼютер і мобільний маєте? В якому році Нобелівську премію по фізики отримала?
І так далі. «а ти чого досягла щоб інших оцінювати» аргументи бидла. Я не воно.
02.10.2025 14:22 Відповісти
А що чекає на мамашу???
02.10.2025 13:25 Відповісти
повела дитину до псевдополіграфолога
- це що означає ?
02.10.2025 13:44 Відповісти
Дівчинку провір ли на поліграфі і той показав ,що вона бреше. Не вірити хй у мами напевне були підстави, бо діти часто ще ті брехуни. Не відомо чи й історія з гвалтуванням правда, хоч і не доказано зворотнього
02.10.2025 14:06 Відповісти
до псевдополіграфолога
читайте уважно . Тобто - поліграф був несправжній ? А хто це вирішив ?
Коротше - нічого не зрозуміло ...
02.10.2025 14:12 Відповісти
Так в офіціалів все що мимо їх кишені- це псевдо
02.10.2025 14:17 Відповісти
Сейчас старый телефон с камерой можно и бесплатно выпросить не то что купить за 20 гривень. За три года насилия девка была не в состоянии поймать деда на видео? Если она не слабоумная, возникают вопросы к адекватности.
02.10.2025 14:24 Відповісти
У совковому суспільстві з 60-х років й до ниніших днів ці німфетки самі кого хочуть "згвалтують" своїми чарами. Їх природа з 12 рочків уже ********** і загострює інтерес до протилежної статі. Дівчинка може до кінця і не усвідомлювати власних дій. Чоловікам слід бути стійкими і не піддаватися спокусі. Уже не кажу про ініціативу з боку чоловіка, бо це вже повний треш. Хто з нас піддався - злочинець. Набоківська назва німфетка найвиразніше характеризує цей тип дівчаток-підлітків. Міфологічне коріння : походить від грецького слова німфа (божество природи, юна дівчина), що уособлює красу, молодість і життєву силу, але не завжди безпечна. Панове, мозок і яйця мають бути холодними !!!
02.10.2025 14:45 Відповісти
 
 