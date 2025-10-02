Вітчим ґвалтував падчерку 3 роки: на Київщині затримано 45-річного чоловіка, - прокуратура
На Київщині правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої падчерки.
Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з матеріалами слідства, вітчим протягом трьох років - з березня 2022 до серпня 2025 року - систематично вчиняв насильницькі дії сексуального характеру та неодноразово ґвалтував падчерку, яка народилася у 2010 році.
Дівчинка неодноразово намагалася розповісти матері про насильство, але жінка не повірила їй. Замість звернення до поліції мати повела дитину до псевдополіграфолога, який заявив, що дівчинка нібито обманює. Лише після звернення тітки потерпілої правоохоронні органи розпочали розслідування.
Підозрюваному повідомлено про підозру за частинами 4, 6 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, які стосуються злочинів проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Санкція статей передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у формі тримання під вартою без можливості внесення застави.
То вам зустрічалися тільки такі жінки.
Без образ
1. Музика подобається? По якому інструменту консерваторію закінчи?
2. Поїсти любите? Скільки зірок Мишлєна мав ресторан в якому ви шеф-кухарем працювали?
3. Компʼютер і мобільний маєте? В якому році Нобелівську премію по фізики отримала?
І так далі. «а ти чого досягла щоб інших оцінювати» аргументи бидла. Я не воно.
- це що означає ?
читайте уважно . Тобто - поліграф був несправжній ? А хто це вирішив ?
Коротше - нічого не зрозуміло ...