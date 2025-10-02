Вітчим ґвалтував падчерку 3 роки: на Київщині затримано 45-річного чоловіка, - прокуратура

На Київщині правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої падчерки.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, вітчим протягом трьох років - з березня 2022 до серпня 2025 року - систематично вчиняв насильницькі дії сексуального характеру та неодноразово ґвалтував падчерку, яка народилася у 2010 році.

Дівчинка неодноразово намагалася розповісти матері про насильство, але жінка не повірила їй. Замість звернення до поліції мати повела дитину до псевдополіграфолога, який заявив, що дівчинка нібито обманює. Лише після звернення тітки потерпілої правоохоронні органи розпочали розслідування.

Підозрюваному повідомлено про підозру за частинами 4, 6 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, які стосуються злочинів проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Санкція статей передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у формі тримання під вартою без можливості внесення застави.

