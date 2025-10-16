Четыре года развращал малолетнюю двоюродную сестру и изнасиловал ее: во Львовской области мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы. ФОТО
Суд Львовской области приговорил к 10 годам лишения свободы 30-летнего жителя Шептицкого района за развращение и изнасилование малолетней двоюродной сестры.
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что с 2019 по 2023 годы мужчина систематически развращал свою малолетнюю двоюродную сестру в одном из населенных пунктов Шептицкого района. В 2023 году он изнасиловал несовершеннолетнюю.
Преступление было разоблачено благодаря бдительности медицинских работников. Во время планового осмотра ребенка врач заметила признаки насилия. Психолог больницы сообщил матери о надругательстве над ее дочерью, после чего женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.
Действия осужденного квалифицированы по части 4 статьи 152 (изнасилование) и части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины.
Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет заключения. Дополнительно его лишили права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и организацией досуга детей сроком на 3 года.
До момента вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль