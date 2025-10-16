Четыре года развращал малолетнюю двоюродную сестру и изнасиловал ее: во Львовской области мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы. ФОТО

Суд Львовской области приговорил к 10 годам лишения свободы 30-летнего жителя Шептицкого района за развращение и изнасилование малолетней двоюродной сестры.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Следствие установило, что с 2019 по 2023 годы мужчина систематически развращал свою малолетнюю двоюродную сестру в одном из населенных пунктов Шептицкого района. В 2023 году он изнасиловал несовершеннолетнюю.

Преступление было разоблачено благодаря бдительности медицинских работников. Во время планового осмотра ребенка врач заметила признаки насилия. Психолог больницы сообщил матери о надругательстве над ее дочерью, после чего женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Действия осужденного квалифицированы по части 4 статьи 152 (изнасилование) и части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет заключения. Дополнительно его лишили права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и организацией досуга детей сроком на 3 года.

До момента вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

