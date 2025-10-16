РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10071 посетитель онлайн
Новости Фото Изнасилование детей
2 787 3

Четыре года развращал малолетнюю двоюродную сестру и изнасиловал ее: во Львовской области мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы. ФОТО

Суд Львовской области приговорил к 10 годам лишения свободы 30-летнего жителя Шептицкого района за развращение и изнасилование малолетней двоюродной сестры.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

На Львовщине 30-летнего приговорили к 10 годам за преступления против двоюродной сестры

Следствие установило, что с 2019 по 2023 годы мужчина систематически развращал свою малолетнюю двоюродную сестру в одном из населенных пунктов Шептицкого района. В 2023 году он изнасиловал несовершеннолетнюю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изнасиловал женщину на Херсонщине, угрожая убийством: будут судить военного РФ, - Нацполиция. ФОТО

Преступление было разоблачено благодаря бдительности медицинских работников. Во время планового осмотра ребенка врач заметила признаки насилия. Психолог больницы сообщил матери о надругательстве над ее дочерью, после чего женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Действия осужденного квалифицированы по части 4 статьи 152 (изнасилование) и части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет заключения. Дополнительно его лишили права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и организацией досуга детей сроком на 3 года.

До момента вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

дети (6764) изнасилование (933) Львовская область (3055)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заїде в петушатню і 10 років активні підари будуть його гвалтувати. Мерзота.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:48 Ответить
Чи й не новина. От аби його бусифікували, ото гвалт стояв би до небес...
показать весь комментарий
16.10.2025 15:50 Ответить
Так і є - десятки мерзотних бабів почали би верещати відпусти "квіточку" ухилянта.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:32 Ответить
 
 