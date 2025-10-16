Чотири роки розбещував малолітню двоюрідну сестру та зґвалтував її: на Львівщині засуджено чоловіка на 10 років. ФОТО

Суд Львівської області засудив до 10 років позбавлення волі 30-річного мешканця Шептицького району за розбещення та зґвалтування малолітньої двоюрідної сестри.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що з 2019 по 2023 роки чоловік систематично розбещував свою малолітню двоюрідну сестру в одному з населених пунктів Шептицького району. У 2023 році він зґвалтував неповнолітню.

Злочин було викрито завдяки пильності медичних працівників. Під час планового огляду дитини лікарка помітила ознаки насильства. Психолог лікарні повідомив матері про наругу над її донькою, після чого жінка негайно звернулася до правоохоронних органів.

Дії засудженого кваліфіковано за частиною 4 статті 152 (зґвалтування) та частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітньої) Кримінального кодексу України.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 10 років ув'язнення. Додатково його позбавили права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з навчанням, вихованням та організацією дозвілля дітей строком на 3 роки.

До моменту набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

