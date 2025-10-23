УКР
На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо матері, яка разом зі співмешканцем вчиняла сексуальне насильство над малолітньою дитиною.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік систематично ґвалтував доньку, а мати знаючи про це, залякувала дівчинку й змушувала мовчати. Вона також робила інтимні фото дитини та передавала їх співмешканцю.

Про злочин стало відомо, коли чоловік побив жінку і вона звернулася до поліції. Тоді дитина розповіла про насильство, яке тривалий час переживала.

Обох обвинувачених взято під варту. Прокуратура наполягатиме на найсуворішому покаранні.

Київська область (4330) насилля (306) суд (11931) Офіс Генпрокурора (3525)
+10
там такі дерева біля хати...повісити одразу
23.10.2025 12:18 Відповісти
+10
якісь нелюди.... не думаю, що їх виправить сидіння у тюрмі 10 років..., потрібна стерилізація й якась відмітка на лобі...
23.10.2025 12:22 Відповісти
+5
Куди котиться світ....
23.10.2025 12:19 Відповісти
там такі дерева біля хати...повісити одразу
23.10.2025 12:18 Відповісти
Куди котиться світ....
23.10.2025 12:19 Відповісти
Введіть смертну кару,хоча би на воєнний час.І тут не тільки про цей випадок.
23.10.2025 12:21 Відповісти
Так тебе ж розстріляють
23.10.2025 12:39 Відповісти
разом з тобою.
23.10.2025 12:55 Відповісти
я проти розстрілів.
23.10.2025 13:01 Відповісти
а хто буде давати смертельні вироки??трійки з тцк,поліції та ва??
23.10.2025 13:09 Відповісти
якісь нелюди.... не думаю, що їх виправить сидіння у тюрмі 10 років..., потрібна стерилізація й якась відмітка на лобі...
23.10.2025 12:22 Відповісти
найгірше, що для дитини це стало нормою, шансів у неї на якесь +/- життя 0
23.10.2025 12:27 Відповісти
Знайома, яка все життя працювала в системі допоміжних шкіл для розумово відсталих, колись сказала про подібних "батьків": "У нормальних сім"ях люди мучаться, щоб завести хоч одну дитину. А потім трясуться над нею, щоб виросла нормальною людиною.
А ці "люмпени" дітей наче "випльовують", і абсолютно не цікавляться їх подальшою долею...
Торік товариш розказував: "Сиджу увечері на кухні, біля відкритого вікна. Перший поверх. Під вікном , на вулиці, сидять місцеві алкаші - три чоловіки, і жінка. Чую діалог:
- Это же тебе скора ражать?
- Да... Четвёртае будет...
- Эта же тебе бабла далжны атвалить кучу, после раждения?
- Ага...
- И сколька? (назива суму)
- Ого! Эта же сколька бухла можна купить на эти деньги?! Давай пасчитаем... Коньяка - столько-то... А на водку? - Ого! ещё больше! А на спирт, с "точки"? Ого! Да тут вааще ужраться можна...
23.10.2025 12:29 Відповісти
ніт , дитина має шан на повноцінне життя завжди , головне шоб сама цього хтіла ...
23.10.2025 12:29 Відповісти
І почалися «портновські» суддівські гойдалки!!
23.10.2025 12:32 Відповісти
дикунство
23.10.2025 12:35 Відповісти
Это не люди, это твари мерзкие, надо бы обоих камнями забить....
23.10.2025 12:45 Відповісти
за это положена смертная казнь
23.10.2025 12:50 Відповісти
Українські села починають рівнятися на орківські
23.10.2025 12:51 Відповісти
Есть женщины,которым изначально нужно было удалить матку, чтобы они не рожали,а мужчинам яйца ! Бедная девочка
23.10.2025 12:55 Відповісти
 
 