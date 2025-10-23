На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо матері, яка разом зі співмешканцем вчиняла сексуальне насильство над малолітньою дитиною.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік систематично ґвалтував доньку, а мати знаючи про це, залякувала дівчинку й змушувала мовчати. Вона також робила інтимні фото дитини та передавала їх співмешканцю.

Про злочин стало відомо, коли чоловік побив жінку і вона звернулася до поліції. Тоді дитина розповіла про насильство, яке тривалий час переживала.

Обох обвинувачених взято під варту. Прокуратура наполягатиме на найсуворішому покаранні.

