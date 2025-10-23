4 812 17
На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо матері, яка разом зі співмешканцем вчиняла сексуальне насильство над малолітньою дитиною.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Більше читайте у нашому Telegram-каналі
Чоловік систематично ґвалтував доньку, а мати знаючи про це, залякувала дівчинку й змушувала мовчати. Вона також робила інтимні фото дитини та передавала їх співмешканцю.
Про злочин стало відомо, коли чоловік побив жінку і вона звернулася до поліції. Тоді дитина розповіла про насильство, яке тривалий час переживала.
Обох обвинувачених взято під варту. Прокуратура наполягатиме на найсуворішому покаранні.
Топ коментарі
+10 alexey prus
показати весь коментар23.10.2025 12:18 Відповісти Посилання
+10 Hanka Panyanka
показати весь коментар23.10.2025 12:22 Відповісти Посилання
+5 Микола Січень #486030
показати весь коментар23.10.2025 12:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ці "люмпени" дітей наче "випльовують", і абсолютно не цікавляться їх подальшою долею...
Торік товариш розказував: "Сиджу увечері на кухні, біля відкритого вікна. Перший поверх. Під вікном , на вулиці, сидять місцеві алкаші - три чоловіки, і жінка. Чую діалог:
- Это же тебе скора ражать?
- Да... Четвёртае будет...
- Эта же тебе бабла далжны атвалить кучу, после раждения?
- Ага...
- И сколька? (назива суму)
- Ого! Эта же сколька бухла можна купить на эти деньги?! Давай пасчитаем... Коньяка - столько-то... А на водку? - Ого! ещё больше! А на спирт, с "точки"? Ого! Да тут вааще ужраться можна...