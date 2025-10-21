УКР
Ексочільницю податкової Дніпропетровщини та чотирьох її підлеглих обвинувачують у схемах зі сплатою ПДВ — збитки 56 млн грн. ФОТОрепортаж

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої очільниці Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьох її підлеглих. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Екскерівниця обласної податкової створила злочинну організацію

Розслідуванням встановлено, що екскерівниця обласної податкової служби організувала злочинну організацію, до якої залучила керівників структурних підрозділів.

Допомагали ризиковим підприємствам уникати сплати ПДВ

Учасники забезпечували можливість ризиковим та фіктивним підприємствам уникати сплати податку на додану вартість.

Вони умисно перешкоджали блокуванню діяльності таких підприємств, дозволяючи їм проводити операції з товаром без сплати ПДВ та уникати блокування ризикових податкових накладних.

Посадовці завдали державі мільйонних збитків

Збитки державі через неправомірні дії посадовців склали 56 мільйонів гривень.

податкова
Дніпро (3385) Державна податкова служба (526) Офіс Генпрокурора (3515) Дніпропетровська область (4390) Дніпровський район (187)
хто не знає, що всі конвертаційні фірмочки належать податковій?
гетманцеву великий привіт.....
показати весь коментар
21.10.2025 17:55 Відповісти
"Нанять и простить". Вирок- вона признала вину, тому 3 роки умовно, з іспитальним строком 1 рік, а через рік вже можно на нову посаду подаватися. І плокуЛОЛи довольні і судді ситі.
показати весь коментар
21.10.2025 18:12 Відповісти
От чому я не здивований, суд під заставу 100грн відпустить.
показати весь коментар
21.10.2025 18:13 Відповісти
Лучший лесничий - бывший браконьер. Но наоборот тоже работает
показати весь коментар
21.10.2025 18:30 Відповісти
Усі обвинувачені із приставкою екс. Потримають , потрусять та відпустять.
показати весь коментар
21.10.2025 18:51 Відповісти
 
 