Ексочільницю податкової Дніпропетровщини та чотирьох її підлеглих обвинувачують у схемах зі сплатою ПДВ — збитки 56 млн грн. ФОТОрепортаж

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої очільниці Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьох її підлеглих. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Екскерівниця обласної податкової створила злочинну організацію

Розслідуванням встановлено, що екскерівниця обласної податкової служби організувала злочинну організацію, до якої залучила керівників структурних підрозділів.

Допомагали ризиковим підприємствам уникати сплати ПДВ

Учасники забезпечували можливість ризиковим та фіктивним підприємствам уникати сплати податку на додану вартість.

Вони умисно перешкоджали блокуванню діяльності таких підприємств, дозволяючи їм проводити операції з товаром без сплати ПДВ та уникати блокування ризикових податкових накладних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Одні з найвищих показників успішності": Правоохоронці відкрили півтори тисячі справ за порно з початку року

Посадовці завдали державі мільйонних збитків

Збитки державі через неправомірні дії посадовців склали 56 мільйонів гривень.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі







Також дивіться: Шахраї під виглядом екстрасенсів заробляли на хворих, переселенцях і військовослужбовцях: їх викрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж