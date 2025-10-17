"Одні з найвищих показників успішності": Правоохоронці відкрили півтори тисячі справ за порно з початку року

За дев'ять місяців 2025 року в Україні було відкрито 1 498 кримінальних проваджень за "дорослу порнографію" (ст. 301 ККУ, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), що на 13% більше, ніж за аналогічний період торік, коли було відкрито 1 320 проваджень.

Виробництво та розповсюдження "контенту 18+" в Україні заборонено – проте не сплата податків за отриманий із цього дохід, повідомляє Опендатабот.

Як зазначається, майже половину всіх кримінальних справ цьогоріч правоохоронці відкрили лише за два місяці – січень та березень.

Справи за цією статтею мають одні із найвищих показників успішності розкриття: у 95%, або 1 424 провадженнях вже вручено підозру, а 81% (1 215 справ) – направлено до суду.

При цьому держава щедро оплачує роботу експертів, що переглядають дорослий контент для відкриття кримінальної справи. За підрахунками ЕП, за три роки повномасштабної війни на експертизу такого контенту пішло 4,9 млн грн – тобто за годину перегляду нюдсів експерт отримує близько 500 грн.

На тлі таких показників Державна податкова служба надіслала листи моделям з платформ на кшталт OnlyFans, закликаючи їх сплатити податки із зароблених коштів.

Це викликало хвилю занепокоєння серед контент-моделей: вони готові сплачувати податки, але побоюються, що це автоматично стане підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ.

Утім, є поодинокі випадки, коли автори дорослого контенту звертаються до суду та оскаржують штрафи від Держподаткової за несплату податків, і деякі з них навіть виграють у суді – наразі в судовому реєстрі є інформація про три подібні випадки.

Невирішене питання декриміналізації статті 301 ККУ залишається головним ризиком для людей, які працюють у сфері цифрового контенту для дорослих, адже, поки ця норма діє, будь-який контент може бути тлумачений неоднозначно.

Як повідомлялося, 2 липня петиція до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за виробництво контенту для дорослих набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів.

У цій петиції модель OnlyFans стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 млн грн податків, проте правоохоронці відкрили щодо неї кримінальну справу за статтею 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і нібито пропонували її закрити "за певну суму".

Відтак, вона закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, яким пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

Підтримати цю петицію закликали низка народних депутатів, у тому числі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") та його заступник і співавтор законопроєкту Ярослав Железняк ("Голос").

Однак Зеленський відмовився підтримати петицію про декриміналізацію порно й поклав відповідальність за внесення відповідних змін до законодавства на Верховну Раду.