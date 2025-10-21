РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости Фото Злоупотребления чиновников
531 4

Способствовали предприятиям избегать уплаты налога – будут судить участников организации, в которую входила экс-руководитель налоговой службы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Государственной налоговой службы на Днепропетровщине и четырех ее подчиненных. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Расследованием установлено, что экс-руководитель областной налоговой службы организовала преступную организацию, к которой привлекла руководителей структурных подразделений. Участники обеспечивали возможность рисковым и фиктивным предприятиям избегать уплаты налога на добавленную стоимость.

Они умышленно препятствовали блокированию деятельности таких предприятий, позволяя им проводить операции с товаром без уплаты НДС и избегать блокировки рисковых налоговых накладных.

Убытки государству из-за неправомерных действий должностных лиц составили 56 миллионов гривен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

налоговая
налоговая
налоговая

Также смотрите: Мошенники под видом экстрасенсов зарабатывали на больных, переселенцах и военнослужащих: они разоблачены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4520) Госналогслужба (78) Офис Генпрокурора (2723) Днепропетровская область (4594) Днепровский район (184)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто не знає, що всі конвертаційні фірмочки належать податковій?
гетманцеву великий привіт.....
показать весь комментарий
21.10.2025 17:55 Ответить
"Нанять и простить". Вирок- вона признала вину, тому 3 роки умовно, з іспитальним строком 1 рік, а через рік вже можно на нову посаду подаватися. І плокуЛОЛи довольні і судді ситі.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:12 Ответить
От чому я не здивований, суд під заставу 100грн відпустить.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:13 Ответить
Лучший лесничий - бывший браконьер. Но наоборот тоже работает
показать весь комментарий
21.10.2025 18:30 Ответить
 
 