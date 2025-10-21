Способствовали предприятиям избегать уплаты налога – будут судить участников организации, в которую входила экс-руководитель налоговой службы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Государственной налоговой службы на Днепропетровщине и четырех ее подчиненных. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Расследованием установлено, что экс-руководитель областной налоговой службы организовала преступную организацию, к которой привлекла руководителей структурных подразделений. Участники обеспечивали возможность рисковым и фиктивным предприятиям избегать уплаты налога на добавленную стоимость.
Они умышленно препятствовали блокированию деятельности таких предприятий, позволяя им проводить операции с товаром без уплаты НДС и избегать блокировки рисковых налоговых накладных.
Убытки государству из-за неправомерных действий должностных лиц составили 56 миллионов гривен.
