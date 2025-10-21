РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости Фото Кража денег
641 5

Мошенники под видом экстрасенсов зарабатывали на больных, переселенцах и военнослужащих: они разоблачены. ВИДЕО+ФОТО

Киевская областная прокуратура совместно с полицией разоблачила группу, которая под видом "помощи известных экстрасенсов" присваивала средства граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, организаторы группы незаконно получили доступ к клиентской базе экстрасенсов. Они использовали имена известных медийных лиц и вымышленных персонажей, звонили и убеждали людей в "черной метке" над домом, продавали "энергетически заряженные" амулеты и украшения, которые не имели никакой ценности.

Они предлагали "магические" товары - обереги, "исцеляющие" свечи - якобы для очищения, улучшения финансового состояния или защиты на фронте.

Потерпевшие подвергались психологическому давлению и угрозам. После первой покупки аферисты постоянно держали контакт с жертвой, подталкивая к новым тратам. Даже когда пострадавшие сообщали, что состояние не улучшилось, мошенники советовали приобрести более "сильные" атрибуты.

Во время масштабной спецоперации правоохранители провели 23 обыска в шести областях - Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Харьковской. Были изъяты телефоны, компьютеры, черновые записи, деньги и "магический" товар.

Двум лицам сообщено о подозрениях, еще трем - заочно. Полиция задокументировала 18 эпизодов преступной деятельности, а работа над другими случаями продолжается.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

мошенники
мошенники
мошенники
мошенники

Пятерым фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Напомним, мы также писали о том, что в столице полицейские разоблачили женщину, которая под видом "ведьмы" обманула 19-летнюю девушку.

Также читайте: Вымогали 30 тыс. грн несуществующего долга и похитили военнослужащего: сообщено о подозрении группе лиц на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

деньги (943) Киев (26251) мошенничество (1289) обман (68) Нацполиция (16861) Офис Генпрокурора (2723)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову цигани... у них молодих бичків повно, чому б їх не мобілізувати?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:12 Ответить
мобілізувати циган? сам з ними підеш на БРп, БЗ?!
показать весь комментарий
21.10.2025 17:19 Ответить
сьогодні на ЦЕНЗОРІ де лоха, чи що? поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину. Джерело: https://censor.net/ua/p3580885
показать весь комментарий
21.10.2025 17:17 Ответить
Є ще одна група "екстрасенсів " яка масштабно діє в країні обдурюючи громадян - пропонуючи обереги незламності, амулети стійкості та влаштовуючи групові сеанси телемарафону ..
показать весь комментарий
21.10.2025 17:24 Ответить
Найперше треба притягнути власників та авторів телеканалів які пропагують усю цю дурню з "екстрасексами"!!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 17:47 Ответить
 
 