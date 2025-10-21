Мошенники под видом экстрасенсов зарабатывали на больных, переселенцах и военнослужащих: они разоблачены. ВИДЕО+ФОТО

Киевская областная прокуратура совместно с полицией разоблачила группу, которая под видом "помощи известных экстрасенсов" присваивала средства граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, организаторы группы незаконно получили доступ к клиентской базе экстрасенсов. Они использовали имена известных медийных лиц и вымышленных персонажей, звонили и убеждали людей в "черной метке" над домом, продавали "энергетически заряженные" амулеты и украшения, которые не имели никакой ценности.

Они предлагали "магические" товары - обереги, "исцеляющие" свечи - якобы для очищения, улучшения финансового состояния или защиты на фронте.

Потерпевшие подвергались психологическому давлению и угрозам. После первой покупки аферисты постоянно держали контакт с жертвой, подталкивая к новым тратам. Даже когда пострадавшие сообщали, что состояние не улучшилось, мошенники советовали приобрести более "сильные" атрибуты.

Во время масштабной спецоперации правоохранители провели 23 обыска в шести областях - Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Харьковской. Были изъяты телефоны, компьютеры, черновые записи, деньги и "магический" товар.

Двум лицам сообщено о подозрениях, еще трем - заочно. Полиция задокументировала 18 эпизодов преступной деятельности, а работа над другими случаями продолжается.

Пятерым фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

