Шахраї під виглядом екстрасенсів заробляли на хворих, переселенцях і військовослужбовцях: їх викрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київська обласна прокуратура спільно з поліцією викрила групу, яка під виглядом "допомоги відомих екстрасенсів" привласнювала кошти громадян.

За даними слідства, організатори групи незаконно отримали доступ до клієнтської бази екстрасенсів. Вони використовували імена відомих медійних осіб та вигаданих персонажів, телефонували і переконували людей у "чорній мітці" над домом, продавали "енергетично заряджені" амулети та прикраси, які не мали жодної цінності.

Вони пропонували "магічні" товари — обереги, "зцілювальні" свічки — нібито для очищення, покращення фінансового стану або захисту на фронті.

Потерпілі зазнавали психологічного тиску і погроз. Після першої покупки аферисти постійно тримали контакт із жертвою, підштовхуючи до нових витрат. Навіть коли постраждалі повідомляли, що стан не покращився, шахраї радили придбати "сильніші" атрибути.

Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 23 обшуки у шести областях — Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Харківській. Було вилучено телефони, комп’ютери, чорнові записи, гроші та "магічний" крам.

Двом особам повідомлено про підозри, ще трьом — заочно. Поліція задокументувала 18 епізодів злочинної діяльності, а робота над іншими випадками триває.

П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

