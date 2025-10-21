УКР
Шахраї під виглядом екстрасенсів заробляли на хворих, переселенцях і військовослужбовцях: їх викрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київська обласна прокуратура спільно з поліцією викрила групу, яка під виглядом "допомоги відомих екстрасенсів" привласнювала кошти громадян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, організатори групи незаконно отримали доступ до клієнтської бази екстрасенсів. Вони використовували імена відомих медійних осіб та вигаданих персонажів, телефонували і переконували людей у "чорній мітці" над домом, продавали "енергетично заряджені" амулети та прикраси, які не мали жодної цінності. 

Вони пропонували "магічні" товари — обереги, "зцілювальні" свічки — нібито для очищення, покращення фінансового стану або захисту на фронті.

Потерпілі зазнавали психологічного тиску і погроз. Після першої покупки аферисти постійно тримали контакт із жертвою, підштовхуючи до нових витрат. Навіть коли постраждалі повідомляли, що стан не покращився, шахраї радили придбати "сильніші" атрибути.

Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 23 обшуки у шести областях — Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Харківській. Було вилучено телефони, комп’ютери, чорнові записи, гроші та "магічний" крам.

Двом особам повідомлено про підозри, ще трьом — заочно. Поліція задокументувала 18 епізодів злочинної діяльності, а робота над іншими випадками триває.

шахраї
П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, ми також писали про те, що у столиці поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину.

гроші (993) Київ (20317) шахрайство (1171) обман (22) Нацполіція (15592) Офіс Генпрокурора (3515)
знову цигани... у них молодих бичків повно, чому б їх не мобілізувати?
показати весь коментар
21.10.2025 17:12 Відповісти
мобілізувати циган? сам з ними підеш на БРп, БЗ?!
показати весь коментар
21.10.2025 17:19 Відповісти
сьогодні на ЦЕНЗОРІ де лоха, чи що? поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину. Джерело: https://censor.net/ua/p3580885
показати весь коментар
21.10.2025 17:17 Відповісти
Є ще одна група "екстрасенсів " яка масштабно діє в країні обдурюючи громадян - пропонуючи обереги незламності, амулети стійкості та влаштовуючи групові сеанси телемарафону ..
показати весь коментар
21.10.2025 17:24 Відповісти
Найперше треба притягнути власників та авторів телеканалів які пропагують усю цю дурню з "екстрасексами"!!!!
показати весь коментар
21.10.2025 17:47 Відповісти
 
 