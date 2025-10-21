1 409 14
Поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину на 120 тисяч гривень. ФОТОрепортаж
У Києві "відьма" вкрала у 19-річної дівчини золота на 120 тисяч гривень
У столиці поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину.
Зловмисниця переконала потерпілу, що на ній нібито порча, і для її "зняття" потрібні золоті прикраси. Дівчина повірила "чаклунці" та принесла прикраси вартістю близько 120 тисяч гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час так званого "ритуалу" шахрайка забрала золото й зникла. Поліцейські швидко встановили її особу — нею виявилася 49-річна жінка. Зловмисницю затримано, їй загрожує до трьох років позбавлення волі за шахрайство.
Топ коментарі
+4 Яр Холодний
показати весь коментар21.10.2025 15:51 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.10.2025 15:48 Відповісти Посилання
+3 cimg max
показати весь коментар21.10.2025 15:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дурять саме тих, хто хоче буть обдуреним...
Безкарність щодо привладних «чавел», породжує ще більші та криваві, їх злочини!
У мене був тортик і я пригостила дитину шматочком тортика.
А ще у мене була сталева каблучка з манюсіньким янтарем, причепленим до каблучки манюнім ланцюжком. Дешева каблучка.
Але чавела , скоріш, подумала, що то срібло. І виманила ту каблучку. Гіпноз не гіпноз, але задурила якось молодій дівчині голову.
А потім чавела сказала "Я б утебе все виманила, але ти була добра з моєю дитиною".
Але знала я і притомних циган. Коли вони сусіди - то ніколи нічого в тебе не вкрадуть.
Тепер шукають чоловіків, які, під вигдядом інквізіторів, її спалять!