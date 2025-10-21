УКР
1 409 14

Поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину на 120 тисяч гривень. ФОТОрепортаж

У Києві "відьма" вкрала у 19-річної дівчини золота на 120 тисяч гривень

У столиці поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину.

Зловмисниця переконала потерпілу, що на ній нібито порча, і для її "зняття" потрібні золоті прикраси. Дівчина повірила "чаклунці" та принесла прикраси вартістю близько 120 тисяч гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час так званого "ритуалу" шахрайка забрала золото й зникла. Поліцейські швидко встановили її особу — нею виявилася 49-річна жінка. Зловмисницю затримано, їй загрожує до трьох років позбавлення волі за шахрайство.

гроші (993) шахрайство (1171) обман (22) Нацполіція (15592) викрадення (839)
Топ коментарі
+4
"Ах, абмануть меня не трудно... Я сам абманываться рад...".
Дурять саме тих, хто хоче буть обдуреним...
показати весь коментар
21.10.2025 15:51 Відповісти
+3
А чого під виглядом - відьма й є
показати весь коментар
21.10.2025 15:48 Відповісти
+3
Нестаріюча класика. Я коли малим був, ще за срср, цигани точнісінько так дурнів на гроші та золото на базарах та вокзалах розводили. Прямо острівець стабільності, а не цигани.
показати весь коментар
21.10.2025 15:51 Відповісти
Зняла порчне золото.
показати весь коментар
21.10.2025 15:52 Відповісти
Чавела...
показати весь коментар
21.10.2025 15:53 Відповісти
Эту ведьму надо по старой доброй традиции действительно сжечь на костре.. )
показати весь коментар
21.10.2025 16:03 Відповісти
Чавели, понаїздили «порчу з грошима» виводити у дурнів!!
Безкарність щодо привладних «чавел», породжує ще більші та криваві, їх злочини!
показати весь коментар
21.10.2025 16:03 Відповісти
All Women Are Witches
показати весь коментар
21.10.2025 16:04 Відповісти
Сьома заходить на вокзал - підходять цигани - купи золоту обручку - скільки? - 60 дол - дає 100 дол - цигани 40 дол здачі - розійшлися - шо обручка тільки коло золота лежала Сьома знав відразу а от здача з фальшивих 100 дол була справжня
показати весь коментар
21.10.2025 16:05 Відповісти
Колись дааавно їхала потягом з мацкви до Києва. Поряд сиділа чавела з дитиною.
У мене був тортик і я пригостила дитину шматочком тортика.
А ще у мене була сталева каблучка з манюсіньким янтарем, причепленим до каблучки манюнім ланцюжком. Дешева каблучка.
Але чавела , скоріш, подумала, що то срібло. І виманила ту каблучку. Гіпноз не гіпноз, але задурила якось молодій дівчині голову.
А потім чавела сказала "Я б утебе все виманила, але ти була добра з моєю дитиною".

Але знала я і притомних циган. Коли вони сусіди - то ніколи нічого в тебе не вкрадуть.
показати весь коментар
21.10.2025 16:07 Відповісти
Запам'ятайте, коли вас обдурює банк - це називається маркетинг, а коли дурять цигани - кримінал.
показати весь коментар
21.10.2025 16:09 Відповісти
Може стаття не про відьму, а про їбануту жінку??)
показати весь коментар
21.10.2025 16:15 Відповісти
саме так я собі відьму і уявляв!
показати весь коментар
21.10.2025 16:18 Відповісти
Поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину на 120 тисяч гривен.
Тепер шукають чоловіків, які, під вигдядом інквізіторів, її спалять!
показати весь коментар
21.10.2025 16:30 Відповісти
 
 