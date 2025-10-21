Поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину на 120 тисяч гривень. ФОТОрепортаж

У Києві "відьма" вкрала у 19-річної дівчини золота на 120 тисяч гривень

У столиці поліцейські викрили жінку, яка під виглядом "відьми" обдурила 19-річну дівчину.

Зловмисниця переконала потерпілу, що на ній нібито порча, і для її "зняття" потрібні золоті прикраси. Дівчина повірила "чаклунці" та принесла прикраси вартістю близько 120 тисяч гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час так званого "ритуалу" шахрайка забрала золото й зникла. Поліцейські швидко встановили її особу — нею виявилася 49-річна жінка. Зловмисницю затримано, їй загрожує до трьох років позбавлення волі за шахрайство.

