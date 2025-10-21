924 11
Полицейские разоблачили женщину, которая под видом "ведьмы" обманула 19-летнюю девушку на 120 тысяч гривен. ФОТОрепортаж
В Киеве "ведьма" украла у 19-летней девушки золота на 120 тысяч гривен
В столице полицейские разоблачили женщину, которая под видом "ведьмы" обманула 19-летнюю девушку.
Злоумышленница убедила потерпевшую, что на ней якобы порча, и для ее "снятия" нужны золотые украшения. Девушка поверила "колдунье" и принесла украшения стоимостью около 120 тысяч гривен, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время так называемого "ритуала" мошенница забрала золото и исчезла. Полицейские быстро установили ее личность - ею оказалась 49-летняя женщина. Злоумышленница задержана, ей грозит до трех лет лишения свободы за мошенничество.
Дурять саме тих, хто хоче буть обдуреним...
Безкарність щодо привладних «чавел», породжує ще більші та криваві, їх злочини!
У мене був тортик і я пригостила дитину шматочком тортика.
А ще у мене була сталева каблучка з манюсіньким янтарем, причепленим до каблучки манюнім ланцюжком. Дешева каблучка.
Але чавела , скоріш, подумала, що то срібло. І виманила ту каблучку. Гіпноз не гіпноз, але задурила якось молодій дівчині голову.
А потім чавела сказала "Я б утебе все виманила, але ти була добра з моєю дитиною".
Але знала я і притомних циган. Коли вони сусіди - то ніколи нічого в тебе не вкрадуть.