Полицейские разоблачили женщину, которая под видом "ведьмы" обманула 19-летнюю девушку на 120 тысяч гривен. ФОТОрепортаж

В Киеве "ведьма" украла у 19-летней девушки золота на 120 тысяч гривен

В столице полицейские разоблачили женщину, которая под видом "ведьмы" обманула 19-летнюю девушку.

Злоумышленница убедила потерпевшую, что на ней якобы порча, и для ее "снятия" нужны золотые украшения. Девушка поверила "колдунье" и принесла украшения стоимостью около 120 тысяч гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время так называемого "ритуала" мошенница забрала золото и исчезла. Полицейские быстро установили ее личность - ею оказалась 49-летняя женщина. Злоумышленница задержана, ей грозит до трех лет лишения свободы за мошенничество.

