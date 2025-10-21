РУС
Полицейские разоблачили женщину, которая под видом "ведьмы" обманула 19-летнюю девушку на 120 тысяч гривен. ФОТОрепортаж

В Киеве "ведьма" украла у 19-летней девушки золота на 120 тысяч гривен

В столице полицейские разоблачили женщину, которая под видом "ведьмы" обманула 19-летнюю девушку.

Злоумышленница убедила потерпевшую, что на ней якобы порча, и для ее "снятия" нужны золотые украшения. Девушка поверила "колдунье" и принесла украшения стоимостью около 120 тысяч гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время так называемого "ритуала" мошенница забрала золото и исчезла. Полицейские быстро установили ее личность - ею оказалась 49-летняя женщина. Злоумышленница задержана, ей грозит до трех лет лишения свободы за мошенничество.

полиция
полиция

А чого під виглядом - відьма й є
21.10.2025 15:48 Ответить
Нестаріюча класика. Я коли малим був, ще за срср, цигани точнісінько так дурнів на гроші та золото на базарах та вокзалах розводили. Прямо острівець стабільності, а не цигани.
21.10.2025 15:51 Ответить
"Ах, абмануть меня не трудно... Я сам абманываться рад...".
Дурять саме тих, хто хоче буть обдуреним...
21.10.2025 15:51 Ответить
Зняла порчне золото.
21.10.2025 15:52 Ответить
Чавела...
21.10.2025 15:53 Ответить
Эту ведьму надо по старой доброй традиции действительно сжечь на костре.. )
21.10.2025 16:03 Ответить
Чавели, понаїздили «порчу з грошима» виводити у дурнів!!
Безкарність щодо привладних «чавел», породжує ще більші та криваві, їх злочини!
21.10.2025 16:03 Ответить
All Women Are Witches
21.10.2025 16:04 Ответить
Сьома заходить на вокзал - підходять цигани - купи золоту обручку - скільки? - 60 дол - дає 100 дол - цигани 40 дол здачі - розійшлися - шо обручка тільки коло золота лежала Сьома знав відразу а от здача з фальшивих 100 дол була справжня
21.10.2025 16:05 Ответить
Колись дааавно їхала потягом з мацкви до Києва. Поряд сиділа чавела з дитиною.
У мене був тортик і я пригостила дитину шматочком тортика.
А ще у мене була сталева каблучка з манюсіньким янтарем, причепленим до каблучки манюнім ланцюжком. Дешева каблучка.
Але чавела , скоріш, подумала, що то срібло. І виманила ту каблучку. Гіпноз не гіпноз, але задурила якось молодій дівчині голову.
А потім чавела сказала "Я б утебе все виманила, але ти була добра з моєю дитиною".

Але знала я і притомних циган. Коли вони сусіди - то ніколи нічого в тебе не вкрадуть.
21.10.2025 16:07 Ответить
Запам'ятайте, коли вас обдурює банк - це називається маркетинг, а коли дурять цигани - кримінал.
21.10.2025 16:09 Ответить
 
 