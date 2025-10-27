Дитячого тренера з Києва підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 37-річному тренеру з бразильського джиу-джитсу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо його 11-річної учениці.

Спортивного тренера підозрюють у сексуальному насильстві щодо дитини

Встановлено, що професійний спортсмен проводив індивідуальні тренування для дітей. Під час одного з таких занять, залишаючись на одинці з дитиною, чоловік роздягнув її та вчинив сексуальне насильство, передає Цензор.НЕТ.

Тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам.

Дії підозрюваного кваліфіковано як сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

До підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Досудове розслідування за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури проводять ювенальні слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві.

Читайте: Викрито поліцейського, який вимагав $25 тисяч за "кришування" бізнесу на Київщині. ФОТОрепортаж





Також читайте: У Києві шахрай обманув військового на $5 тисяч, пообіцявши авто для фронту