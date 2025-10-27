УКР
2 974 6

Дитячого тренера з Києва підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 37-річному тренеру з бразильського джиу-джитсу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо його 11-річної учениці.

Спортивного тренера підозрюють у сексуальному насильстві щодо дитини

Встановлено, що професійний спортсмен проводив індивідуальні тренування для дітей. Під час одного з таких занять, залишаючись на одинці з дитиною, чоловік роздягнув її та вчинив сексуальне насильство, передає Цензор.НЕТ.

Тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам.

Дії підозрюваного кваліфіковано як сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

До підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Досудове розслідування за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури проводять ювенальні слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві.

викрито тренера
викрито тренера

відірвати причандали тварині !!!
показати весь коментар
27.10.2025 14:31 Відповісти
на зону попаде - там йому не тільки "відірвуть" але й "вставлять..."
показати весь коментар
27.10.2025 14:41 Відповісти
А он им джиу-джитцу за это сделает.
показати весь коментар
27.10.2025 14:44 Відповісти
Там він теж буде як на фото, "мальчіком бєз трусікоф"
показати весь коментар
27.10.2025 15:06 Відповісти
Люблю баб.есть такая слабость.но всю жизнь,как черт от ладана шарахался даже от тех,кому не исполнилось восемнадцать.хотя возможности были не раз. Не понимаю кретинов,у кого вскакивает на детей
показати весь коментар
27.10.2025 14:54 Відповісти
По йудейським законам дівчинка доросла з 12 років. У мусульман взагалі нема термінів - пророк мухамад взяв у жони Аішу коли їй було 8 років.
показати весь коментар
27.10.2025 15:54 Відповісти
 
 