У Києві шахрай обманув військового на $5 тисяч, пообіцявши автомобіль для фронту

Поліція Києва оголосила про підозру шахраю, який виманив у військовослужбовця близько 5 000 доларів під приводом пригону автомобіля для фронту.

Фігурант пообіцяв захиснику доставити позашляховик з-за кордону за вигідною ціною

Військовий домовився про купівлю транспорту, необхідного для бойових завдань, але зловмисник отримав гроші і зник, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські розшукали 36-річного уродженця Херсонщини, раніше судимого за шахрайство та наркозлочини. Правоохоронці з’ясували, що обіцяний транспортний засіб чоловік навіть не планував доставляти з-за кордону.

Чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення. На час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А може за це треба не 5 років, а руки по відрубати
27.10.2025 13:32 Відповісти
не треба!
оформити урода бойовим мулом для логістики на нулі

.
27.10.2025 13:37 Відповісти
Ніякого ув'язнення не повинно бути злочини пов'язані з військовими,під час військового стану має бути смертна кара. Уся мразота,паскужа зараз наживаються на військових,багатіють,жирують,маєтки купують,елітні авто.Всіх хто розбагатів під час війни в Україні треба вішати,конфіскувати майно,майно їх родичів,родичів на примусові роботи в карьєри.
27.10.2025 13:35 Відповісти
і міндіча розстріляти? а може ще й волонтерів на рейнджроверах?
27.10.2025 13:42 Відповісти
Міндіч з шурмою, ракети в Козині лампічать, для зелупнів з ВРУ та Урядового кварталу!! Усі гроші вклали, гетьманцев з Рахунковою палатою, все контролюють!!
27.10.2025 13:46 Відповісти
А також всіх тцкашників. Той хто не бере хабарів - дивиться як беруть колеги, тому теж винуватий.
27.10.2025 15:33 Відповісти
На солдатах всі заробляють, крім нього..
27.10.2025 14:15 Відповісти
Я дивуюся що мєнтам машини купує держава, а військовим - збирають кошти люди і женуть того лаха з Європи всіма правдами та неправдами.
Може навпаки, уявляю якого лаха приженуть мєнтам.
27.10.2025 14:35 Відповісти
Схожа історія була і з покійним Ганулом. Той теж щось мутив на автівках для військових.
Але Ганул "волонтер та активіст", а цей персонаж - шахрай. Тут без 0,5 не розберешся
27.10.2025 15:31 Відповісти
 
 