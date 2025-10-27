У Києві шахрай обманув військового на $5 тисяч, пообіцявши автомобіль для фронту
Поліція Києва оголосила про підозру шахраю, який виманив у військовослужбовця близько 5 000 доларів під приводом пригону автомобіля для фронту.
Фігурант пообіцяв захиснику доставити позашляховик з-за кордону за вигідною ціною
Військовий домовився про купівлю транспорту, необхідного для бойових завдань, але зловмисник отримав гроші і зник, передає Цензор.НЕТ.
Поліцейські розшукали 36-річного уродженця Херсонщини, раніше судимого за шахрайство та наркозлочини. Правоохоронці з’ясували, що обіцяний транспортний засіб чоловік навіть не планував доставляти з-за кордону.
Чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення. На час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
оформити урода бойовим мулом для логістики на нулі
.
Може навпаки, уявляю якого лаха приженуть мєнтам.
Але Ганул "волонтер та активіст", а цей персонаж - шахрай. Тут без 0,5 не розберешся