Викрито поліцейського, який вимагав $25 тисяч за "кришування" бізнесу на Київщині. ФОТОрепортаж

На Київщині викрито та затримано співробітника одного з центральних департаментів Національної поліції України і його спільника, які вимагали 25 тисяч доларів США від місцевого підприємця.

Як повідомляє прокуратура, поліцейський вимагав гроші за невтручання у незаконну торгівлю алкоголем та обіцяв "захист" від перевірок і переслідування, передає Цензор.НЕТ.

Посередника затримали під час передачі коштів, а сам правоохоронець намагався втекти, однак його оперативно розшукали.

Зловмисникам повідомлено про підозру, - одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави — 1 мільйон гривень для поліцейського та 2 мільйони гривень для його спільника.

