УКР
1 594 13

Викрито поліцейського, який вимагав $25 тисяч за "кришування" бізнесу на Київщині. ФОТОрепортаж

На Київщині викрито та затримано співробітника одного з центральних департаментів Національної поліції України і його спільника, які вимагали 25 тисяч доларів США від місцевого підприємця.

Як повідомляє прокуратура, поліцейський вимагав гроші за невтручання у незаконну торгівлю алкоголем та обіцяв "захист" від перевірок і переслідування, передає Цензор.НЕТ.

Посередника затримали під час передачі коштів, а сам правоохоронець намагався втекти, однак його оперативно розшукали.

Зловмисникам повідомлено про підозру, - одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави — 1 мільйон гривень для поліцейського та 2 мільйони гривень для його спільника.

кришування бізнесу
кришування бізнесу

+9
це вже нова поліція чи стара міліція??як так то??... сидять в тилу не підготовлені,населення як не воює то виїхало,нудяться кабанчики,організм потребує ,,движухи,,,....
27.10.2025 11:22 Відповісти
+9
Клименко перетворив поліцію на мусарню...
27.10.2025 11:35 Відповісти
+7
Скільки бізнес в Україні, упродовж 30 років, стільки ж, і усіляких кришувальників, від СБУ ГПУ МВС НАЦПОЛУ податківців бандюків….!!?!?
Гетьманцев, із купою зелупнів призначених на посади, цьому приклад!
27.10.2025 11:24 Відповісти
