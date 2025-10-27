Викрито поліцейського, який вимагав $25 тисяч за "кришування" бізнесу на Київщині. ФОТОрепортаж
На Київщині викрито та затримано співробітника одного з центральних департаментів Національної поліції України і його спільника, які вимагали 25 тисяч доларів США від місцевого підприємця.
Як повідомляє прокуратура, поліцейський вимагав гроші за невтручання у незаконну торгівлю алкоголем та обіцяв "захист" від перевірок і переслідування, передає Цензор.НЕТ.
Посередника затримали під час передачі коштів, а сам правоохоронець намагався втекти, однак його оперативно розшукали.
Зловмисникам повідомлено про підозру, - одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави — 1 мільйон гривень для поліцейського та 2 мільйони гривень для його спільника.
Гетьманцев, із купою зелупнів призначених на посади, цьому приклад!
Все, без винятку!
Мабуть тепер на підвищення піде