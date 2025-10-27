РУС
Разоблачен полицейский, который требовал $25 тысяч за "крышевание" бизнеса на Киевщине. ФОТОрепортаж

На Киевщине разоблачен и задержан сотрудник одного из центральных департаментов Национальной полиции Украины и его сообщник, которые требовали 25 тысяч долларов США от местного предпринимателя.

Как сообщает прокуратура, полицейский требовал деньги за невмешательство в незаконную торговлю алкоголем и обещал "защиту" от проверок и преследования, передает Цензор.НЕТ.

Посредника задержали во время передачи средств, а сам правоохранитель пытался скрыться, однако его оперативно разыскали.

Злоумышленникам сообщено о подозрении, - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 1 миллион гривен для полицейского и 2 миллиона гривен для его сообщника.

алкоголь (1668) задержание (6729) Киевская область (4423) Нацполиция (16881) Офис Генпрокурора (2731)
Топ комментарии
+6
Скільки бізнес в Україні, упродовж 30 років, стільки ж, і усіляких кришувальників, від СБУ ГПУ МВС НАЦПОЛУ податківців бандюків….!!?!?
Гетьманцев, із купою зелупнів призначених на посади, цьому приклад!
27.10.2025 11:24 Ответить
+5
це вже нова поліція чи стара міліція??як так то??... сидять в тилу не підготовлені,населення як не воює то виїхало,нудяться кабанчики,організм потребує ,,движухи,,,....
27.10.2025 11:22 Ответить
+4
Клименко перетворив поліцію на мусарню...
27.10.2025 11:35 Ответить
Необхідно терміново підняти їм зарплати на 100%. Чес слово, вони більше не будуть
27.10.2025 12:14 Ответить
а як же рефлекси???....ні ні тільки рубати кінцівку,щоб ніякого склерозу чи амнезії....
27.10.2025 12:21 Ответить
Ніззя. У нас не можна карати кастових
27.10.2025 12:29 Ответить
все можливо....у нас куди не кинь всюди так,суди,дбр,поліція,прокуратура....
27.10.2025 11:48 Ответить
Вона була є і буде мусарнею поки там роблять кінчені уйобки...
27.10.2025 12:28 Ответить
музикант
27.10.2025 12:25 Ответить
😁 Скрипка Страдіварі, йпрсте
27.10.2025 12:32 Ответить
От ніколи такого не було і знов......як красиво співав зелений блазень ....закон про працю..про поліцію.......прийняли уйобки зелені....
27.10.2025 12:30 Ответить
 
 