Разоблачен полицейский, который требовал $25 тысяч за "крышевание" бизнеса на Киевщине. ФОТОрепортаж
На Киевщине разоблачен и задержан сотрудник одного из центральных департаментов Национальной полиции Украины и его сообщник, которые требовали 25 тысяч долларов США от местного предпринимателя.
Как сообщает прокуратура, полицейский требовал деньги за невмешательство в незаконную торговлю алкоголем и обещал "защиту" от проверок и преследования, передает Цензор.НЕТ.
Посредника задержали во время передачи средств, а сам правоохранитель пытался скрыться, однако его оперативно разыскали.
Злоумышленникам сообщено о подозрении, - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 1 миллион гривен для полицейского и 2 миллиона гривен для его сообщника.
Гетьманцев, із купою зелупнів призначених на посади, цьому приклад!