Смерть бизнесмена Кивана из-за медицинской ошибки: сообщено о подозрении двум врачам клиники в Одессе. ВИДЕО
Продолжается расследование обстоятельств смерти пациента после лечения в частном медицинском учреждении в Одессе. Двум врачам частной клиники сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, потерпевший - известный бизнесмен, владелец одной из крупнейших девелоперских компаний в Украине и медиа.
По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об Аднане Киване.
Что установило следствие?
По данным следствия, в течение мая - октября 2024 года потерпевший проходил лечение в этом медицинском учреждении. Подозреваемые врачи оказывали ему медицинскую помощь.
Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения.
Имеет место врачебная ошибка
Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за халатного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента.
Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований.
В рамках следствия продолжаются следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств совершения преступления и установления всех причастных лиц.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что 28 октября 2024 года умер крупнейший арабский инвестор в Украине и владелец корпорации Kadorr Аднан Киван.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Окрема подяка шахраям зі "швидкої", котрі вигадали "передінфарктний стан" і всю дорогу розповідали, як мені пощастило, бо у них "сердечників" лікують безкоштовно.
Не хворійте, люди.
Принесли б на носилках в тцк - через годину вже б поїхав на полігон.
Тепер інвестиції підуть валом.
Одне вміють - красти та вимагати гроші.
- поздоровляю, операція пройшла чудово, ніякого хвилювання, тремтіння рук, чи подібного!
- яка ще операція!!!! я думав це було вскритіє!!"
Ну це було дешевше чим зубрити матеріал, та і викладачі були лише за-отримувати бакси за заліки.
Як там казав одн і вибраних народом України-маємо те що маємо.
Вибирайте і далі дегенератів, я якось там і сам перебьюся на чужині.
Херассє. А процкерівник - особисто Генпрокурор Крава? За ваші гроші - ексклюзивний сервіс. Очевидно, родичі погидували місцевими мусорами, навіть обласного главку. А може в клініки якийсь авторитетний власник, який міг місцевих перекупити. Київський прайс мав бути на порядок вищий, але хоч роботу зроблять. Цілий ДСР оперативно супроводжував двох медиків? Орли вже зовсім совість втратили. Продаються направо й наліво.
Приписують Авіценні...
У нас чомусь, багато хто впевнені, що в приватних медзакладах медична допомога ЗАВЖДИ якісніша... І не думають про "блатних" (родичів тих лікарів, які керують тими медзакладами), і просто про "колекціонерів грошових знаків"... Часто люди, які пройшли навіть наші, державні лікарні, скаржаться, що якщо персонал розпещений грошовими "підгодовуваннями" деяких пацієнтів, то на інших , практично, не звертають уваги, поки не "отримають "на лапу"...