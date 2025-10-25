Смерть бизнесмена Кивана из-за медицинской ошибки: сообщено о подозрении двум врачам клиники в Одессе. ВИДЕО

Продолжается расследование обстоятельств смерти пациента после лечения в частном медицинском учреждении в Одессе. Двум врачам частной клиники сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, потерпевший - известный бизнесмен, владелец одной из крупнейших девелоперских компаний в Украине и медиа.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об Аднане Киване.

Что установило следствие?

По данным следствия, в течение мая - октября 2024 года потерпевший проходил лечение в этом медицинском учреждении. Подозреваемые врачи оказывали ему медицинскую помощь.

Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения.

Также читайте: Смерть 5-летнего мальчика из-за лечения зубов во Львове: врачу сообщено о подозрении. ФОТО

Имеет место врачебная ошибка

Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за халатного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований.

В рамках следствия продолжаются следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств совершения преступления и установления всех причастных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двухлетний мальчик умер после лечения зубов в Тернополе, - Нацполиция

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 28 октября 2024 года умер крупнейший арабский инвестор в Украине и владелец корпорации Kadorr Аднан Киван.