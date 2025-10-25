РУС
Смерть бизнесмена Кивана из-за медицинской ошибки: сообщено о подозрении двум врачам клиники в Одессе. ВИДЕО

Продолжается расследование обстоятельств смерти пациента после лечения в частном медицинском учреждении в Одессе. Двум врачам частной клиники сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, потерпевший - известный бизнесмен, владелец одной из крупнейших девелоперских компаний в Украине и медиа.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об Аднане Киване.

Что установило следствие?

По данным следствия, в течение мая - октября 2024 года потерпевший проходил лечение в этом медицинском учреждении. Подозреваемые врачи оказывали ему медицинскую помощь.

Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения.

Имеет место врачебная ошибка

Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за халатного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований.

В рамках следствия продолжаются следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств совершения преступления и установления всех причастных лиц.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 28 октября 2024 года умер крупнейший арабский инвестор в Украине и владелец корпорации Kadorr Аднан Киван.

+10
Это еще их взяли за жопу только из-за того что убили богатого. Сколько они угробили обычных украинцев никого не волнует.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:20 Ответить
+9
Та ті лікарі не винуваті - вони чесно купили дипломи і папи їх влаштували в ту клініку по блату. Хто ж знав що там будуть реальні хворі?
показать весь комментарий
25.10.2025 12:15 Ответить
+4
а працівникам влк коли будуть пред'являти подібні знувачення,додаючі підробку документів,фальшування та замовчування діагнозів які могли привести до невиправних насллідків....чи там нікому не потрібні холопи а не жирний грошовий девелопер ???
показать весь комментарий
25.10.2025 12:20 Ответить
В частных клиниках "обычные" и даже не "богатые" не лечатся!
показать весь комментарий
25.10.2025 13:03 Ответить
Не обов'язково. В більшості цивілізоіваних країн, є таке поняття, як "добросовісна помилка". В медицині, всього не передбачиш
показать весь комментарий
25.10.2025 12:26 Ответить
Звісно -не передбачиш. Особливо коли отримав диплом лікаря за свині, а практика - заглядав коровам в сраку.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:32 Ответить
Вже кажуть скоро випустять я ті лікарі, що навчалися онлайн від коаіду і до війни. Так що чекаємо подальших очєшуітєльних історій
показать весь комментарий
25.10.2025 13:04 Ответить
З чого відомо що він реально хворий? Можливо хотів куя збільшити. То вони напхали туди шарики з підшипника та ще солідолом шприцанули для обʼєму. Як їхній дід з часів сєвєрлагу запамʼятав.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:45 Ответить
медична практика вбивати на замовлення ,була розвинута дуже при янукОвочу ...і досі працює ...
показать весь комментарий
25.10.2025 12:15 Ответить
Что за таинственная клиника? У нее есть название?
показать весь комментарий
25.10.2025 12:18 Ответить
Одрекс
показать весь комментарий
25.10.2025 12:34 Ответить
Був у нив "в гостях" цим літом. Спочатку в "Святій Катерині" "налікували" на 90 000 грн, потім в "Одрексі" - 10 000 за аналізи та КТ. Там же, в "Одрексі", пообіцяли "долікувати" приблизно за 80 000 (це лише операція). А потім нарешті дістався державної клініки і вирішив проблему за один день. Всього-то потрібно було зайвий камінчик дістати.
Окрема подяка шахраям зі "швидкої", котрі вигадали "передінфарктний стан" і всю дорогу розповідали, як мені пощастило, бо у них "сердечників" лікують безкоштовно.
Не хворійте, люди.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:17 Ответить
Цього Ківана на влк не було. А то вони швидко поставили б його на ноги.
Принесли б на носилках в тцк - через годину вже б поїхав на полігон.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:25 Ответить
Арабський інвестор...
Тепер інвестиції підуть валом.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:21 Ответить
І куди тепер йти лікуватися якщо навіть у приватних ... працюють такі "фахівці"???
показать весь комментарий
25.10.2025 12:23 Ответить
Нікуди. В нас все таке, недолікарі, недосудді, навіть обороною країни керує кловун.
Одне вміють - красти та вимагати гроші.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:28 Ответить
до тцк! жодного випадку, жодної з хвороб там лікарі навіть не знаходять!!
показать весь комментарий
25.10.2025 12:28 Ответить
Туди вже черги стоять на лікування. Хоча, теж трапляються ексцеси.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:33 Ответить
А хто вам сказав, що в приватних зараз кращі? Я стикнулась з кардіологами. В поліклініці був професіонал, а в приватній... На жаль він згодом перейшов в приватне, а потім виїхав. Все залежить від фаховості, а не від бабла. Виїхало багато, куди звертатись - невідомо. Гірше, ніж при совку.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:39 Ответить
"перша операція медстудента-хірурга
- поздоровляю, операція пройшла чудово, ніякого хвилювання, тремтіння рук, чи подібного!
- яка ще операція!!!! я думав це було вскритіє!!"
показать весь комментарий
25.10.2025 12:26 Ответить
Не пишіть дурню
показать весь комментарий
25.10.2025 12:27 Ответить
Ну а що ше сказати коли з початку 2000 років усі так звані "спеціалісти" отримали дипломи за грошву?
Ну це було дешевше чим зубрити матеріал, та і викладачі були лише за-отримувати бакси за заліки.
Як там казав одн і вибраних народом України-маємо те що маємо.
Вибирайте і далі дегенератів, я якось там і сам перебьюся на чужині.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:40 Ответить
Если этот Киван не проходил влк, то расследование по поводу его смерти едва ли правомерн
показать весь комментарий
25.10.2025 12:40 Ответить
Навіть діагноз ставити рано. Поки влк його не огляне.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:54 Ответить
Розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.
Херассє. А процкерівник - особисто Генпрокурор Крава? За ваші гроші - ексклюзивний сервіс. Очевидно, родичі погидували місцевими мусорами, навіть обласного главку. А може в клініки якийсь авторитетний власник, який міг місцевих перекупити. Київський прайс мав бути на порядок вищий, але хоч роботу зроблять. Цілий ДСР оперативно супроводжував двох медиків? Орли вже зовсім совість втратили. Продаються направо й наліво.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:41 Ответить
"Коли лікар стає торговцем - де хворому знайти цілителя?"
Приписують Авіценні...
У нас чомусь, багато хто впевнені, що в приватних медзакладах медична допомога ЗАВЖДИ якісніша... І не думають про "блатних" (родичів тих лікарів, які керують тими медзакладами), і просто про "колекціонерів грошових знаків"... Часто люди, які пройшли навіть наші, державні лікарні, скаржаться, що якщо персонал розпещений грошовими "підгодовуваннями" деяких пацієнтів, то на інших , практично, не звертають уваги, поки не "отримають "на лапу"...
показать весь комментарий
25.10.2025 12:49 Ответить
Деньги есть а ума в голове нет ,ну возьми свои бабки и поедь полечись в Израиль, Германию, Швейцарию, нет оно решило латы склеить в Одесской частной клинике...
показать весь комментарий
25.10.2025 12:49 Ответить
В приватній клініці чи іншій,у кожного лікаря є "свій цвинтар".
показать весь комментарий
25.10.2025 13:14 Ответить
Араб не був спраможний поїхати лікуватись до Ізраїля, то й помер.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:19 Ответить
 
 