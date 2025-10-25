Смерть бізнесмена Ківана через медичну помилку: повідомлено про підозру двом лікарям клініки в Одесі. ВIДЕО
Триває розслідування обставин смерті пацієнта після лікування у приватному медичному закладі в Одесі. Двом лікарям приватної клініки повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, потерпілий - відомий бізнесмен, власник однієї з найбільших девелоперських компаній в України та медіа.
За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Аднана Ківана.
Що встановило слідство?
За даними слідства, упродовж травня - жовтня 2024 року потерпілий проходив лікування в цьому медичному закладі. Підозрювані лікарі надавали йому медичну допомогу.
Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, під час надання медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування.
Має місце лікарська помилка
Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті пацієнта.
Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.
У межах слідства тривають слідчі та процесуальні дії для з’ясування всіх обставин вчинення злочину та встановлення всіх причетних осіб.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що 28 жовтня 2024 року помер найбільший арабський інвестор в Україні та власник корпорації Kadorr Аднан Ківан.
