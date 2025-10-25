УКР
Смерть бізнесмена Ківана через медичну помилку: повідомлено про підозру двом лікарям клініки в Одесі. ВIДЕО

Триває розслідування обставин смерті пацієнта після лікування у приватному медичному закладі в Одесі. Двом лікарям приватної клініки повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, потерпілий - відомий бізнесмен, власник однієї з найбільших девелоперських компаній в України та медіа.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Аднана Ківана.

Що встановило слідство?

За даними слідства, упродовж травня - жовтня 2024 року потерпілий проходив лікування в цьому медичному закладі. Підозрювані лікарі надавали йому медичну допомогу.

Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, під час надання медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування.

Має місце лікарська помилка

Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті пацієнта.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.

У межах слідства тривають слідчі та процесуальні дії для з’ясування всіх обставин вчинення злочину та встановлення всіх причетних осіб.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 28 жовтня 2024 року помер найбільший арабський інвестор в Україні та власник корпорації Kadorr Аднан Ківан.

медицина (2182) Одеса (5666) Одеська область (3589) лікування (617) Ківан Аднан (3) Офіс Генпрокурора (3529) Одеський район (352)
+11
Это еще их взяли за жопу только из-за того что убили богатого. Сколько они угробили обычных украинцев никого не волнует.
25.10.2025 12:20 Відповісти
+9
Та ті лікарі не винуваті - вони чесно купили дипломи і папи їх влаштували в ту клініку по блату. Хто ж знав що там будуть реальні хворі?
25.10.2025 12:15 Відповісти
+4
а працівникам влк коли будуть пред'являти подібні знувачення,додаючі підробку документів,фальшування та замовчування діагнозів які могли привести до невиправних насллідків....чи там нікому не потрібні холопи а не жирний грошовий девелопер ???
25.10.2025 12:20 Відповісти
В частных клиниках "обычные" и даже не "богатые" не лечатся!
25.10.2025 13:03 Відповісти
Не обов'язково. В більшості цивілізоіваних країн, є таке поняття, як "добросовісна помилка". В медицині, всього не передбачиш
25.10.2025 12:26 Відповісти
Звісно -не передбачиш. Особливо коли отримав диплом лікаря за свині, а практика - заглядав коровам в сраку.
25.10.2025 12:32 Відповісти
Вже кажуть скоро випустять я ті лікарі, що навчалися онлайн від коаіду і до війни. Так що чекаємо подальших очєшуітєльних історій
25.10.2025 13:04 Відповісти
З чого відомо що він реально хворий? Можливо хотів куя збільшити. То вони напхали туди шарики з підшипника та ще солідолом шприцанули для обʼєму. Як їхній дід з часів сєвєрлагу запамʼятав.
25.10.2025 12:45 Відповісти
медична практика вбивати на замовлення ,була розвинута дуже при янукОвочу ...і досі працює ...
25.10.2025 12:15 Відповісти
Что за таинственная клиника? У нее есть название?
25.10.2025 12:18 Відповісти
Одрекс
25.10.2025 12:34 Відповісти
Був у нив "в гостях" цим літом. Спочатку в "Святій Катерині" "налікували" на 90 000 грн, потім в "Одрексі" - 10 000 за аналізи та КТ. Там же, в "Одрексі", пообіцяли "долікувати" приблизно за 80 000 (це лише операція). А потім нарешті дістався державної клініки і вирішив проблему за один день. Всього-то потрібно було зайвий камінчик дістати.
Окрема подяка шахраям зі "швидкої", котрі вигадали "передінфарктний стан" і всю дорогу розповідали, як мені пощастило, бо у них "сердечників" лікують безкоштовно.
Не хворійте, люди.
25.10.2025 13:17 Відповісти
Цього Ківана на влк не було. А то вони швидко поставили б його на ноги.
Принесли б на носилках в тцк - через годину вже б поїхав на полігон.
25.10.2025 12:25 Відповісти
Арабський інвестор...
Тепер інвестиції підуть валом.
25.10.2025 12:21 Відповісти
І куди тепер йти лікуватися якщо навіть у приватних ... працюють такі "фахівці"???
25.10.2025 12:23 Відповісти
Нікуди. В нас все таке, недолікарі, недосудді, навіть обороною країни керує кловун.
Одне вміють - красти та вимагати гроші.
25.10.2025 12:28 Відповісти
до тцк! жодного випадку, жодної з хвороб там лікарі навіть не знаходять!!
25.10.2025 12:28 Відповісти
Туди вже черги стоять на лікування. Хоча, теж трапляються ексцеси.
25.10.2025 12:33 Відповісти
А хто вам сказав, що в приватних зараз кращі? Я стикнулась з кардіологами. В поліклініці був професіонал, а в приватній... На жаль він згодом перейшов в приватне, а потім виїхав. Все залежить від фаховості, а не від бабла. Виїхало багато, куди звертатись - невідомо. Гірше, ніж при совку.
25.10.2025 12:39 Відповісти
"перша операція медстудента-хірурга
- поздоровляю, операція пройшла чудово, ніякого хвилювання, тремтіння рук, чи подібного!
- яка ще операція!!!! я думав це було вскритіє!!"
25.10.2025 12:26 Відповісти
Не пишіть дурню
25.10.2025 12:27 Відповісти
Ну а що ше сказати коли з початку 2000 років усі так звані "спеціалісти" отримали дипломи за грошву?
Ну це було дешевше чим зубрити матеріал, та і викладачі були лише за-отримувати бакси за заліки.
Як там казав одн і вибраних народом України-маємо те що маємо.
Вибирайте і далі дегенератів, я якось там і сам перебьюся на чужині.
25.10.2025 12:40 Відповісти
Если этот Киван не проходил влк, то расследование по поводу его смерти едва ли правомерн
25.10.2025 12:40 Відповісти
Навіть діагноз ставити рано. Поки влк його не огляне.
25.10.2025 12:54 Відповісти
Розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.
Херассє. А процкерівник - особисто Генпрокурор Крава? За ваші гроші - ексклюзивний сервіс. Очевидно, родичі погидували місцевими мусорами, навіть обласного главку. А може в клініки якийсь авторитетний власник, який міг місцевих перекупити. Київський прайс мав бути на порядок вищий, але хоч роботу зроблять. Цілий ДСР оперативно супроводжував двох медиків? Орли вже зовсім совість втратили. Продаються направо й наліво.
25.10.2025 12:41 Відповісти
"Коли лікар стає торговцем - де хворому знайти цілителя?"
Приписують Авіценні...
У нас чомусь, багато хто впевнені, що в приватних медзакладах медична допомога ЗАВЖДИ якісніша... І не думають про "блатних" (родичів тих лікарів, які керують тими медзакладами), і просто про "колекціонерів грошових знаків"... Часто люди, які пройшли навіть наші, державні лікарні, скаржаться, що якщо персонал розпещений грошовими "підгодовуваннями" деяких пацієнтів, то на інших , практично, не звертають уваги, поки не "отримають "на лапу"...
25.10.2025 12:49 Відповісти
Деньги есть а ума в голове нет ,ну возьми свои бабки и поедь полечись в Израиль, Германию, Швейцарию, нет оно решило латы склеить в Одесской частной клинике...
25.10.2025 12:49 Відповісти
В приватній клініці чи іншій,у кожного лікаря є "свій цвинтар".
25.10.2025 13:14 Відповісти
Араб не був спраможний поїхати лікуватись до Ізраїля, то й помер.
25.10.2025 13:19 Відповісти
Долг были,как там с бронью него было?Отличная идея - лечь в клинику к корешу хозяину, он красиво оформляет смерть и быструю кремацию,ищите кто сможет.
25.10.2025 13:22 Відповісти
Я знаю, чому іноді медичні учбові заклади називають "деревообробною промисловістю" - бо беруть дубів, а випускають липу, але іноді сімптоми можуть бути чи зовсім ніякими, чи обманюючими.
Пам'ятаю, як у дядьки заболів живіт. Сильно. УЗД ще було розкішшю, черга на півроку, тому на глаз поставили аппендіцит, а на столі виявилося розшарування аорти. До такого фонтана крові не готувалися, черговий хірург був середній, зірок з неба не доставав, бо видалення аппендіксу - операція проста. Ну і все... Помилка? Так, але...
Інша історія недавня і дуже прикра, бо жіночка вже була у поліклиниці, чи то аналізи здавала, чи щось таке. І дуже в неї щелепу заломило. Вона спитала у регістратурі, де тут зубний лікар, и перед його дверима померла від обширного інфаркту - отакі у жінок бувають сімптоми.
А іноді родичи так розлючені на лікарів (хоча ті й попереджали, що стан критичний чи хвороба невиліковна), що йдуть до суду.
Так що підозра у лікарській помилці і помилка - це ще є дві великі різниці.
25.10.2025 13:26 Відповісти
 
 