РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Мошенничества с родственниками военных
405 5

В Киеве мошенник обманул военного на $5 тысяч, пообещав авто для фронта

бодня,мошенничество

Полиция Киева объявила о подозрении мошеннику, который выманил у военнослужащего около 5 000 долларов под предлогом пригона автомобиля для фронта.

Фигурант пообещал защитнику доставить внедорожник из-за границы по выгодной цене

Военный договорился о покупке транспорта, необходимого для боевых задач, но злоумышленник получил деньги и скрылся, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Полицейские разыскали 36-летнего уроженца Херсонщины, ранее судимого за мошенничество и наркопреступления. Правоохранители выяснили, что обещанное транспортное средство мужчина даже не планировал доставлять из-за границы.

Мужчине грозит до пяти лет заключения. На время следствия, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Разоблачен полицейский, который требовал $25 тысяч за "крышевание" бизнеса на Киевщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26294) мошенничество (1293) Нацполиция (16881) Херсонская область (5331)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може за це треба не 5 років, а руки по відрубати
показать весь комментарий
27.10.2025 13:32 Ответить
не треба!
оформити урода бойовим мулом для логістики на нулі

.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:37 Ответить
Ніякого ув'язнення не повинно бути злочини пов'язані з військовими,під час військового стану має бути смертна кара. Уся мразота,паскужа зараз наживаються на військових,багатіють,жирують,маєтки купують,елітні авто.Всіх хто розбагатів під час війни в Україні треба вішати,конфіскувати майно,майно їх родичів,родичів на примусові роботи в карьєри.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:35 Ответить
і міндіча розстріляти? а може ще й волонтерів на рейнджроверах?
показать весь комментарий
27.10.2025 13:42 Ответить
Міндіч з шурмою, ракети в Козині лампічать, для зелупнів з ВРУ та Урядового кварталу!! Усі гроші вклали, гетьманцев з Рахунковою палатою, все контролюють!!
показать весь комментарий
27.10.2025 13:46 Ответить
 
 