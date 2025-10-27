В Киеве мошенник обманул военного на $5 тысяч, пообещав авто для фронта
Полиция Киева объявила о подозрении мошеннику, который выманил у военнослужащего около 5 000 долларов под предлогом пригона автомобиля для фронта.
Фигурант пообещал защитнику доставить внедорожник из-за границы по выгодной цене
Военный договорился о покупке транспорта, необходимого для боевых задач, но злоумышленник получил деньги и скрылся, передает Цензор.НЕТ.
Полицейские разыскали 36-летнего уроженца Херсонщины, ранее судимого за мошенничество и наркопреступления. Правоохранители выяснили, что обещанное транспортное средство мужчина даже не планировал доставлять из-за границы.
Мужчине грозит до пяти лет заключения. На время следствия, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
