УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12915 відвідувачів онлайн
Новини Відстрочки у Резерв+
961 13

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, можуть отримати відстрочку в "Резерв+"

У Резерв+ з’явилася відстрочка для батьків-одинаків

Міністерство оборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер відстрочку від служби онлайн зможуть отримати батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оборонного відомства.

Детальніше про відстрочку

Так, отримати відстрочку в застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Як отримати відстрочку онлайн:

  1. Подайте запит у застосунку "Резерв+".
  2. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
  3. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації: запущено бета-тестування, - Міноборони

Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. "Резерв+" дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій, зазначили у Міноборони.

Необхідні дані

Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони

У "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок

Для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Міноборони (7733) Резерв+ (104)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
О, ще одна юридична шпаринка для ухилянтів. Зараз почнуть масово позбаляти дружин батьківських прав на дитину...
показати весь коментар
30.10.2025 16:53 Відповісти
+3
Ти з окопу строчеш?
показати весь коментар
30.10.2025 16:36 Відповісти
+2
Ті у кого трое дітей і більше - перші повинні в черзі в воєнкомат стояти, щоб захистити своє потомство, на відміну від тих у кого дітей взагалі нема і в разі їхньої смерті рід накриється мідним тазом
показати весь коментар
30.10.2025 16:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я зрозумів! - ухилянти мають виховати ухилянтів... Зелені тварі роблять все можливе для окупації України і навіть не розуміють що саме їх , як паталогічних зрадників, кацапи знищать першими...
показати весь коментар
30.10.2025 16:27 Відповісти
Ти з окопу строчеш?
показати весь коментар
30.10.2025 16:36 Відповісти
Ті у кого трое дітей і більше - перші повинні в черзі в воєнкомат стояти, щоб захистити своє потомство, на відміну від тих у кого дітей взагалі нема і в разі їхньої смерті рід накриється мідним тазом
показати весь коментар
30.10.2025 16:41 Відповісти
Не треба плутати продовження роду і вирощування на розплід. З точки зору індивідуума важливіше перше, з точки зору держави - друге.
показати весь коментар
30.10.2025 16:55 Відповісти
тцк глибоко насрати кого ти там виховуєш!
через три дні після проїзду в бусику ти на полігоні, звідки виходу нема.
останній приклад якийсь дядько, чий непритомний батько ледь не помер.
а головний тцкун отримав штраф 30 тищ.
які ще є плюшки в резерв +?
показати весь коментар
30.10.2025 16:31 Відповісти
Це виходить, що скажімо по вихованню за дитиною до 18 років дають відстрочку, навіть якщо з дитиною все окей по здоров'ю й є інші родичі, а по догляду за людиною літнього віку - тільки якщо та людина має дуже серйозні проблеми зі здоров'ям і більше нікого немає?
показати весь коментар
30.10.2025 16:32 Відповісти
О, ще одна юридична шпаринка для ухилянтів. Зараз почнуть масово позбаляти дружин батьківських прав на дитину...
показати весь коментар
30.10.2025 16:53 Відповісти
І шо? Це ж не масове явище.
показати весь коментар
30.10.2025 17:03 Відповісти
Нагадую, що Верховний Суд України визначив, якщо навіть незаконно забрали і заперли на полігон- назад дороги вже не буде. Хоч діти там,хоч інваліди хоч ще щось.
показати весь коментар
30.10.2025 17:10 Відповісти
Мобілізацію скасувати не можна. Можна звільнитись якщо є підстави.
показати весь коментар
30.10.2025 17:33 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2025 17:36 Відповісти
батьки дитини з інвалідністю до 18 років; Джерело: https://censor.net/ua/n3582515

А звільнення коли повернете? Діти військових відрізняються від цивільних?
показати весь коментар
30.10.2025 17:34 Відповісти
 
 