Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, можуть отримати відстрочку в "Резерв+"

Міністерство оборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер відстрочку від служби онлайн зможуть отримати батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Детальніше про відстрочку

Так, отримати відстрочку в застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Як отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку "Резерв+". Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. "Резерв+" дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій, зазначили у Міноборони.

Необхідні дані

Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

У "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок

Для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

