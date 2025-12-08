Цього тижня в "Резерв+" з’являться фото військовозобов’язаних, - Міноборони

Цього тижня Кабмін унормує єдину форму військово-облікового документа у застосунку "Резерв+". Документ міститиме фото власника, що зробить неможливим його використання іншими особами.

Про це на полях форуму Digital Defence Forum повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

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"З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа. Він буде в такій формі, як ви його звикли бачити, в Резерв+. Його можна також згенерувати через портал "Дія"",- сказав Берестовий.

Документ буде в єдиній формі з QR-кодом

Посадовець зазначив, що документ буде в єдиній формі з QR-кодом. За його словами, інших форм для військово-облікового документа не існуватиме.

Відтак документ неможливо буде підробити.

"Відповідно, для того, щоб можна було ідентифікувати особу, там потрібна фотографія, щоб не підкладати свій за чужий військово-обліковий документ", - додав Берестовий.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що Міноборони готує до запуску оновлену версію застосунку Резерв+, у якій електронний військово-обліковий документ міститиме фотографію власника. Це має прискорити і спростити перевірку особи.

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