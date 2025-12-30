Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно — без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.

Хто може взяти участь у тестуванні

До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким:

у 2026 році виповнюється 17 років ;

; або на момент подання заяви є від 25 до 59 років.

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Як це працює

Заповніть форму для участі в тестуванні. Очікуйте електронний лист із запрошенням. Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.

Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян.