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Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

резерв+

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно — без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.

Хто може взяти участь у тестуванні

До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким:

  • у 2026 році виповнюється 17 років;
  • або на момент подання заяви є від 25 до 59 років.

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Як це працює

  1. Заповніть форму для участі в тестуванні.
  2. Очікуйте електронний лист із запрошенням.
  3. Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії.
  4. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
  5. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.

Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян.

Автор: 

Міноборони (7938) Резерв+ (131) військовий облік (31)
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Топ коментарі
+6
Так а влк теж дистанційно? Діагноз по фотографіі
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30.12.2025 16:47 Відповісти
+2
Знаю що по фотографії виводять з запою та кодірують, єсть умєльци
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30.12.2025 16:57 Відповісти
+2
А тепер ще й пласкостопіє вилікують, діабет та глухоту.
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30.12.2025 16:59 Відповісти

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