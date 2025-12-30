Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+
Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно — без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.
Хто може взяти участь у тестуванні
До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким:
- у 2026 році виповнюється 17 років;
- або на момент подання заяви є від 25 до 59 років.
Як це працює
- Заповніть форму для участі в тестуванні.
- Очікуйте електронний лист із запрошенням.
- Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії.
- Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
- Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.
Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.
Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль