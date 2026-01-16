Тестирование постановки на воинский учет через Резерв+ теперь доступно для мужчин 18–24 лет

Министерство обороны Украины продолжает тестирование дистанционной постановки на воинский учет через приложение Резерв+ и расширяет его на мужчин в возрасте 18-24 лет. В случае успешного тестирования встать на учет можно будет без визитов в ТЦК и бумажных процедур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

К тестированию приглашаются мужчины в возрасте 18–24 лет, которые еще не состоят на воинском учете. Чтобы принять участие, нужно заполнить форму.

Как это работает

Заполните форму для участия в тестировании.

Ожидайте электронное письмо с приглашением.

Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.

Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.

Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.

Обратите внимание: онлайн-постановка возможна только для тех, кто никогда не состоял на воинском учете. Если вас ранее сняли или исключили с учета, восстановление пока возможно только через ТЦК и СП.

Для женщин онлайн-постановка на учет недоступна

Для женщин, подлежащих воинской учете по специальности, онлайн-постановка на данный момент недоступна — для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП.

Онлайн-постановка на воинский учет уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на ТЦК и СП и делает процедуру прозрачной для граждан.