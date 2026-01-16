РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12035 посетителей онлайн
Новости Новые опции в Резерв+
521 3

Тестирование постановки на воинский учет через Резерв+ теперь доступно для мужчин 18–24 лет

Военная учет онлайн: Минобороны тестирует новую функцию для мужчин 18–24 лет

Министерство обороны Украины продолжает тестирование дистанционной постановки на воинский учет через приложение Резерв+ и расширяет его на мужчин в возрасте 18-24 лет. В случае успешного тестирования встать на учет можно будет без визитов в ТЦК и бумажных процедур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

К тестированию приглашаются мужчины в возрасте 18–24 лет, которые еще не состоят на воинском учете. Чтобы принять участие, нужно заполнить форму.

Как это работает

  • Заполните форму для участия в тестировании.
  • Ожидайте электронное письмо с приглашением.
  • Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
  • Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.
  • Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.

Обратите внимание: онлайн-постановка возможна только для тех, кто никогда не состоял на воинском учете. Если вас ранее сняли или исключили с учета, восстановление пока возможно только через ТЦК и СП.

Для женщин онлайн-постановка на учет недоступна

Для женщин, подлежащих воинской учете по специальности, онлайн-постановка на данный момент недоступна — для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП.

Онлайн-постановка на воинский учет уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на ТЦК и СП и делает процедуру прозрачной для граждан.

Автор: 

Резерв+ (103) военный учет (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так їх же ж не дуже багато бо більш 100 000 zелена влада зрадників та крадіїв випустила за кордон
показать весь комментарий
16.01.2026 16:17 Ответить
Так ти же 18..22 роки випустив за кордон, обкурений зелений довбень, чи у владі справжні дурні чи мені здається?
показать весь комментарий
16.01.2026 16:24 Ответить
пора вже їх мобілізувати! хвати хворих дідів на фронт гнати!
показать весь комментарий
16.01.2026 16:25 Ответить
 
 