Тестування постановки на військовий облік через Резерв+ тепер доступне для чоловіків 18–24 років

Міністерство оборони України продовжує тестування дистанційної постановки на військовий облік через застосунок Резерв+ та розширює його на чоловіків віком 18–24 років. У разі успішного тестування стати на облік можна буде без візитів до ТЦК та паперових процедур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

До тестування запрошуються чоловіки віком 18–24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму.

Як це працює

Заповніть форму для участі в тестуванні.

Очікуйте електронний лист із запрошенням.

Установіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.

Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.

Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Зверніть увагу: онлайн-постановка можлива лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Якщо вас раніше зняли або виключили з обліку, поновлення наразі можливе тільки через ТЦК та СП.

Для жінок онлайн-постановка на облік недоступна

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП.

Онлайн-постановка на військовий облік зменшує бюрократію, знижує навантаження на ТЦК та СП і робить процедуру прозорою для громадян.