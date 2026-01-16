Тестування постановки на військовий облік через Резерв+ тепер доступне для чоловіків 18–24 років

Військовий облік онлайн: Міноборони тестує нову функцію для чоловіків 18–24 років

Міністерство оборони України продовжує тестування дистанційної постановки на військовий облік через застосунок Резерв+ та розширює його на чоловіків віком 18–24 років. У разі успішного тестування стати на облік можна буде без візитів до ТЦК та паперових процедур.

До тестування запрошуються чоловіки віком 18–24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму.

Як це працює

  • Заповніть форму для участі в тестуванні.
  • Очікуйте електронний лист із запрошенням.
  • Установіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.
  • Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
  • Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Зверніть увагу: онлайн-постановка можлива лише для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку. Якщо вас раніше зняли або виключили з обліку, поновлення наразі можливе тільки через ТЦК та СП.

Для жінок онлайн-постановка на облік недоступна

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна — для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП.

Онлайн-постановка на військовий облік зменшує бюрократію, знижує навантаження на ТЦК та СП і робить процедуру прозорою для громадян.

Так їх же ж не дуже багато бо більш 100 000 zелена влада зрадників та крадіїв випустила за кордон
16.01.2026 16:17 Відповісти
Так ти же 18..22 роки випустив за кордон, обкурений зелений довбень, чи у владі справжні дурні чи мені здається?
16.01.2026 16:24 Відповісти
тоді думали одне, час пройшов, схаменулися ... вибори на горизонті замаячили
16.01.2026 19:09 Відповісти
пора вже їх мобілізувати! хвати хворих дідів на фронт гнати!
16.01.2026 16:25 Відповісти
 
 