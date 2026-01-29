Ударил ножом в шею военного ТЦК в Черкасской области: раненый госпитализирован, нападавший задержан

28 января в Уманском районе Черкасской области неизвестный мужчина ранил ножом в шею военного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел во время проведения мер по оповещению военнообязанных. Военнослужащие действовали корректно и в соответствии с законом.

"Агрессивно настроенный мужчина подошел к группе военных и нанес одному из них удар ножом в шею", - говорится в сообщении. К счастью, нож не задел сонную артерию. Раненый был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь и лечение.

Нападающего задержали и передали правоохранительным органам. На момент публикации официальных комментариев от полиции по поводу инцидента не было.

В ТЦК подчеркнули, что раненый военный имеет орден "За мужество", полученный за боевые задания в Черниговской области. Он также участвовал в боях в Донецкой области, дважды был ранен, однако продолжил службу в РТЦК и СП Черкасской области.

"Он даже не мог представить, что в его родной Черкасской области кто-то замахнется на него ножом, кого он сам защищал с первого дня полномасштабного вторжения", - отметили в ТЦК.