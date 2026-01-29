РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10393 посетителя онлайн
Новости Нападение на ТЦК
5 827 62

Ударил ножом в шею военного ТЦК в Черкасской области: раненый госпитализирован, нападавший задержан

ніж,нож

28 января в Уманском районе Черкасской области неизвестный мужчина ранил ножом в шею военного территориального центра комплектования и социальной поддержки. 

Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, инцидент произошел во время проведения мер по оповещению военнообязанных. Военнослужащие действовали корректно и в соответствии с законом.

"Агрессивно настроенный мужчина подошел к группе военных и нанес одному из них удар ножом в шею", - говорится в сообщении. К счастью, нож не задел сонную артерию. Раненый был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь и лечение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще более 30 коррупционных схем и схем уклонения от службы заблокировали сотрудники Нацполиции. ФОТОрепортаж

Нападающего задержали и передали правоохранительным органам. На момент публикации официальных комментариев от полиции по поводу инцидента не было.

В ТЦК подчеркнули, что раненый военный имеет орден "За мужество", полученный за боевые задания в Черниговской области. Он также участвовал в боях в Донецкой области, дважды был ранен, однако продолжил службу в РТЦК и СП Черкасской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без визита в ТЦК: отныне встать на воинский учет можно в Резерв+

"Он даже не мог представить, что в его родной Черкасской области кто-то замахнется на него ножом, кого он сам защищал с первого дня полномасштабного вторжения", - отметили в ТЦК.

Автор: 

нападение (2276) ТЦК (1073) Черкасская область (226)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Спеціально завжди на військовослужбовців ТЦК кидаються. Могли б і на посадовців, але ж ні - видивляються гади, вишукують.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:15 Ответить
+27
Соціальна підтримка заключається в тому, що коли тебе будуть відправляти на полігон, то ТЦКшник тебе морально підтримає словами: "Да нє сци ти, пацан!!!". І щей по плечу похопає по отцовськи
показать весь комментарий
29.01.2026 14:08 Ответить
+18
Я досі не розумію, чому є "ТЦК", та "СП"? яка там може бути соціальна підтримка? хтось таку получав?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нападника битимуть ногами для вертикального спротиву гравітації. Цей йолоп не вшидко спуститься на землю.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:05 Ответить
Битимуть янголи справедливості. Не важливо, хто до кого підійшов, має значення лише удар ножем.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:28 Ответить
вони зайняті, двушку на мацкву доставити важливіше
показать весь комментарий
29.01.2026 15:16 Ответить
Дай "хтось", щоб коли до тебе додому постукають кацапи, ти своїми дітями не прикривався.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:08 Ответить
А може він як Трубін поїде буцати м"яча в Європу і тоді до нього не постукають. Чого серед всіх варіантів розвитку подій ви всі бачите тільки два: або проти кацапів, або за кацапів. А третього не бачите?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:17 Ответить
Может потому что они наши ближайшие соседи? Жить на месте Португалии. И относиться нейтрально к России? Кстати, как вы относитесь к Бангладеш?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:43 Ответить
Бачимо. За гроші, тролі будуть і за і проти одночасно. А коли тролі потраплять у зону бойвих дій, від мін і снарядів тролі будуть співати пісеньки- " моя хата з краю, нічєго нє нє знаю..."
показать весь комментарий
29.01.2026 20:01 Ответить
А що співають тролі за кірдоном?
показать весь комментарий
30.01.2026 06:06 Ответить
Я досі не розумію, чому є "ТЦК", та "СП"? яка там може бути соціальна підтримка? хтось таку получав?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:07 Ответить
Соціальна підтримка заключається в тому, що коли тебе будуть відправляти на полігон, то ТЦКшник тебе морально підтримає словами: "Да нє сци ти, пацан!!!". І щей по плечу похопає по отцовськи
показать весь комментарий
29.01.2026 14:08 Ответить
Та чого ви... Зараз вже й кормити почали в буцегарні за рахунок держави. Чим не СП?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:16 Ответить
Ну там ще вони потім на похоронах допомагають, але в гробу я віділ таку підтримку
показать весь комментарий
29.01.2026 14:21 Ответить
Та я із 2022 там....
показать весь комментарий
29.01.2026 14:39 Ответить
То мається на увазі- коли ти маєш гроші, то можеш соціально підтримати тцкашників і не йти відвойовувати посадку.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:38 Ответить
Сам, чи не сам підійшов, він однозначно злочинець
показать весь комментарий
29.01.2026 14:07 Ответить
Є слідство, є суд, а є vlad podolsky - все в одному.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:11 Ответить
перебивка шкандалю з поліцаями - "бачите самі з кєм пріходіться мальчікам работать!". верхівка жопи свої прикриває.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:08 Ответить
а ти потужний конспіролог!
показать весь комментарий
29.01.2026 14:32 Ответить
Спеціально завжди на військовослужбовців ТЦК кидаються. Могли б і на посадовців, але ж ні - видивляються гади, вишукують.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:15 Ответить
От тільки в нас вона не працює. Тому що це перешкоджання законнній діяльності. Хочу нагадать, що коли у людей відбирали зерно, тоді ж теж все було по закону, не так лі? Якщо є влада, то є і закони, а закони, вони законні, тому що це закон
показать весь комментарий
29.01.2026 14:24 Ответить
а що стосовно випадку загибелі військового ТЦК у Львові на початку грудня? щось не чути новин..Не все так "адназначна" ?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:27 Ответить
В сізо хлопчина чілить
показать весь комментарий
29.01.2026 14:32 Ответить
це зрозуміло, але щоб не було як з "корсунським стрільцем" у якого "несподівано" знайшли 3кг наркоти
показать весь комментарий
29.01.2026 14:36 Ответить
Це все ІПСО відзняте на ТОТ. "Військовий" ТЦК - симулянт.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:34 Ответить
Цікаво, хто "гонить" на ТЦК: ті, хто сидить в окопах, чи ті, хто сидить на диванах?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:38 Ответить
оба два
показать весь комментарий
29.01.2026 14:52 Ответить
Ухилянтик, приїдь та розберись...
показать весь комментарий
29.01.2026 15:07 Ответить
Дімачка, не тикай, бо мені в цьому році 74 виповниться. Якщо доживу...
показать весь комментарий
29.01.2026 16:54 Ответить
В цьому витворі геніально все , особливо задум і початок ,правда дещо зіжмаканий кінець.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:45 Ответить
Ну-ну
показать весь комментарий
29.01.2026 15:04 Ответить
І тебе кацапа знайдуть! Думаю правильно зроблять!
показать весь комментарий
29.01.2026 15:06 Ответить
ТЦК треба озброювати, а таких виродків з ножами класти на місці!
показать весь комментарий
29.01.2026 15:05 Ответить
А яка користь з тцк,вони переважно гребуть,хто попадеться і в результаті на передову попадають ті хто не може воювати,а тих хто може воювати і повинен, тцк не бачить.Якщо по закону і по справедливості захищати державу повинні чиновники,які живуть за рахунок народу,а в нас виходить,що народ повинен захищати щей державу,а чиновник і далі спокійно жити
показать весь комментарий
29.01.2026 15:28 Ответить
Уже зовсім обнагліли. Стоїть собі група оповіщення, оповіщує- і тут якийсь ухилянт наскакує і ножем у шию військовослужбовця.
Може його в дурці перевірити- бо іншого виправдання не знайти.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:29 Ответить
ЧОМУ ЦЮ МЕРЗОТУ НЕ БУЛО ЗАСТРЕЛЕНО ????!!!!!
показать весь комментарий
29.01.2026 15:31 Ответить
Таких треба відстрілювати як скажених псів. Воно вже хворе на все життя. Чому в інших країнах це роблять, а у нас війна і зрадників вбивць леліють у теплих камерах.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:35 Ответить
Якщо в військовій формі, без нашивок і в балаклавах- то то точно буряти маскуються, їх треба різати, а краще стріляти з відстані щоб всіх до кабзона!!!!
показать весь комментарий
29.01.2026 16:40 Ответить
 
 