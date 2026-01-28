Посадовця Львівського ТЦК підозрюють у приховуванні майна та службовому підробленні, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовця підозрюють у приховуванні майна в деклараціях і фіктивному оформленні знайомого на військову службу.

У чому підозрюють посадовця ТЦК

 Працівники ДБР повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше він очолював один із районних ТЦК та СП. Посадовця підозрюють у навмисному приховуванні майна в деклараціях, а також у незаконному внесенні даних про нібито проходження військової служби чоловіком призовного віку.

  •  У деклараціях за 2023 та 2024 роки полковник не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн гривень. Майнові права на житло були оформлені на дружину, однак відповідно до закону це майно підлягало обов’язковому декларуванню.
  • Крім того, у квітні 2025 року, перебуваючи на посаді начальника районного ТЦК та СП, посадовець без законних підстав вніс до службових баз дані про свого знайомого як такого, що нібито проходить військову службу. Насправді чоловік фактично перебував удома, що дозволяло йому вільно пересуватися та уникати мобілізаційних заходів.
  • Усвідомлюючи можливу відповідальність за незаконні дії на попередній посаді, посадовець ініціював переведення до Львова. Наразі слідчі з’ясовують, чи було відомо про ці факти керівництву обласного ТЦК та СП.

Полковнику загрожує обмеження волі до двох років

Полковнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України — умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, а також за ч. 1 ст. 362 КК України — несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

 Досудове розслідування триває.

Працівники ДБР перевіряють усі обставини справи, можливу причетність інших посадових осіб та наявність подібних фактів в інших підрозділах.

Мабуть це фейк і ші, не наговорюйте на них! Вони дуже чесні і патріоти!
28.01.2026 14:35 Відповісти
Це все ухилянти йому підкинули, він про це нічого не знав!
28.01.2026 14:37 Відповісти
"В ТЦК зараз нараховується майже 46 тисяч працівників", - нардеп Разумков
А розібратися з ними нема кому
А якщо порахувати "добровільних помічників" з числа цивільних громадян...
28.01.2026 14:47 Відповісти
Знову посадовець - всі ТЦК окупували недобросовісні посадовці. Пора вже військовослужбовцям з ними розібратися.
28.01.2026 14:34 Відповісти
28.01.2026 14:47 Відповісти
Дружиннік - тітушка - добровільний помічник. Еволюція.
28.01.2026 14:52 Відповісти
Не може бути!!!😮
28.01.2026 14:35 Відповісти
28.01.2026 14:35 Відповісти
у вишіванці? нагору засилав? "... панять и прастить..."...
28.01.2026 14:39 Відповісти
не може цього бути, він чесна людина

Це буряти хочуть приховати його майно
28.01.2026 14:36 Відповісти
28.01.2026 14:37 Відповісти
Через телегам фсб найняло диверсанта, який підкинув гроші. Куди дивится сбу?
28.01.2026 14:41 Відповісти
Якщо хто шукає, звання посадовця- полковник.
28.01.2026 14:39 Відповісти
Ніколи нічого не крали з машини, кинутої громадянином після заходів оповіщення. То все наклеп.
28.01.2026 14:40 Відповісти
кому в цифрах не там поставив! ))
28.01.2026 14:45 Відповісти
Дивно аби було інакше.
Не пом'ятаю де і коли озу вело чсне життя🤔
28.01.2026 14:52 Відповісти
Розберіться хто вони такі ? Посадовці військові чи працівники? А то як хамелеони, як їх б'ють то військові тцк , як вони б'ють то працівники.
28.01.2026 14:55 Відповісти
Згенеровано штучним інтелектом діпфейки
28.01.2026 15:00 Відповісти
Ніколи такого не було і тут маєте!!! ТЦК, че самі ,,чесні" і ,,порядні"... Як і наш Боневтік Тряпка Ухилянтович...
28.01.2026 15:04 Відповісти
Обмеження волі до 2х років це недемократично, ми ж не кацапи. Торбинки кешу судді і штрафу 800 грн з нього буде більш чим достатньо, щоб усвідомити провину і наступного разу віддавати долю до того, як за сраку схоплять.
28.01.2026 15:27 Відповісти
 
 