Посадовця Львівського ТЦК підозрюють у приховуванні майна та службовому підробленні, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовця підозрюють у приховуванні майна в деклараціях і фіктивному оформленні знайомого на військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У чому підозрюють посадовця ТЦК

Працівники ДБР повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше він очолював один із районних ТЦК та СП. Посадовця підозрюють у навмисному приховуванні майна в деклараціях, а також у незаконному внесенні даних про нібито проходження військової служби чоловіком призовного віку.

Також дивіться: Викрито лікарів одеського ТЦК, які за $16 тис. масово видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників, - ДБР. ФОТО

У деклараціях за 2023 та 2024 роки полковник не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн гривень. Майнові права на житло були оформлені на дружину, однак відповідно до закону це майно підлягало обов’язковому декларуванню.

Крім того, у квітні 2025 року, перебуваючи на посаді начальника районного ТЦК та СП, посадовець без законних підстав вніс до службових баз дані про свого знайомого як такого, що нібито проходить військову службу. Насправді чоловік фактично перебував удома, що дозволяло йому вільно пересуватися та уникати мобілізаційних заходів.

Усвідомлюючи можливу відповідальність за незаконні дії на попередній посаді, посадовець ініціював переведення до Львова. Наразі слідчі з’ясовують, чи було відомо про ці факти керівництву обласного ТЦК та СП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вимагала $5 тис. у матері загиблого військовослужбовця: викрито посадовицю ТЦК на Вінниччині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Полковнику загрожує обмеження волі до двох років

Полковнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України — умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, а також за ч. 1 ст. 362 КК України — несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито посадовця ТЦК на Чернігівщині, який за хабарі впливав на рішення військово-лікарської комісії, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР перевіряють усі обставини справи, можливу причетність інших посадових осіб та наявність подібних фактів в інших підрозділах.