Вимагала $5 тис. у матері загиблого військовослужбовця: викрито посадовицю ТЦК на Вінниччині, - Офіс Генпрокурора

Посадовиця Тульчинського районного ТЦК та СП за неправомірну вигоду обіцяла сприяти матері загиблого військовослужбовця в отриманні одноразової грошової допомоги. 20 січня 2026 року їй повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

посадовиця ТЦК вимагала гроші у матері загиблого воїна

Що відомо?

Так, у квітні 2023 року підозрювана запропонувала жінці свою "допомогу" в оформленні передбаченої законом виплати як матері загиблого військовослужбовця. За це вона пообіцяла вплинути на рішення посадових осіб обласного та районного ТЦК та СП.

Для реалізації домовленостей підозрювана отримала від жінки довіреність на вчинення правочинів від її імені, у стислі строки зібрала необхідний пакет документів та надала вказівки щодо їхнього подання до відповідної посадової особи територіального центру.

У грудні 2023 року, дізнавшись про призначення виплати, посадовиця повідомила про це жінку та висунула вимогу передати їй неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів як оплату за здійснення впливу на службових осіб ТЦК та СП. Кошти вона вимагала перерахувати на її банківський рахунок.

Жінка погодилася на ці умови та переказала 190 тисяч гривень. За даними слідства, отриманими коштами підозрювана розпорядилася на власний розсуд, знімаючи готівку частинами через різні банкомати.

Повідомлення про підозру

  • Зазначається, що дії службової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 209 КК України ‒ одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

  • Службовій особі повідомлено про підозру. Наразі готується клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу.

+12
Це вже дно?
22.01.2026 17:15 Відповісти
22.01.2026 17:15 Відповісти
+7
Чому в ТЦК досі тільки зухвалі, безкарні, плюючи на всіх тварини?
22.01.2026 17:38 Відповісти
22.01.2026 17:38 Відповісти
+6
Змінилося, і багато чого. В гіршу сторону звісно. Нещодавно бачив відео батька загиблого солдата. Це просто капець... Якщо є бажання, подивіться.
https://vt.tiktok.com/ZSah79UKj/
22.01.2026 18:06 Відповісти
22.01.2026 18:06 Відповісти
у квітні 2023 року ...
Дуже мутна історія .
22.01.2026 17:17 Відповісти
22.01.2026 17:17 Відповісти
Чому мутна? І яке відношення дата має до цього?
22.01.2026 18:53 Відповісти
22.01.2026 18:53 Відповісти
Нічого страшного. Вона теж воювала а грошей не отримала.
22.01.2026 17:25 Відповісти
22.01.2026 17:25 Відповісти
Коли ТЦК можна сміливо ОМИНАТИ
документи з ВЧ повні і коректні;
родинні звʼязки підтверджені;
є витяг з наказу + довідка про обставини;
родичі готові відправити пакет рекомендованим листом або через електронний канал МО.
Тоді:
ТЦК тут не потрібен взагалі.Важливий практичний момент
МО не має права відмовити в розгляді заяви лише тому, що документи подані не через ТЦК.
Якщо хтось це пробує сказати - це не закон, це лінь або самодіяльність.
Підсумок без дипломатії
ТЦК не є обовʼязковим.
Подати напряму в МО - можна і законно.
ТЦК - це курʼєр + фільтр, а не "дозвільний орган".
Якщо документи нормальні - ТЦК зайвий.
Якщо система починає буксувати - ТЦК іноді корисний, як лом.
22.01.2026 17:30 Відповісти
22.01.2026 17:30 Відповісти
Там якось без ТЦК не отримаєш документи для подачі заявки, вони мають їх видати а тоді вже МО. Можливо я помиляюсь але ну так юристи трактують які оскаржують дії.

Також в 22-23 році, особливо добровольці що загинули могли і не числитись взагалі ніде, нонсен дехто нагороди має але документів немає аж тепер якось це почало вирішуватись.
22.01.2026 18:49 Відповісти
22.01.2026 18:49 Відповісти
В батальйоні, в якому я воюю з 22 року, є окрема група цівільно-військового співробітництва, що займається конкретно такими питаннями. Ніхто та нізащо не кине напризволяще родини наших небесних побратимів.
До речі - це одна з причин, чому я нікуди не перевівся, та й не спішу звільнятися, хоча і можу за станом здоров'я.
Ми - сім'я.
22.01.2026 18:56 Відповісти
22.01.2026 18:56 Відповісти
Але з добровольцями, що загинули до того як наш батальйон ввели до складу ЗСУ - дійсно є проблема.
22.01.2026 18:58 Відповісти
22.01.2026 18:58 Відповісти
тому що вони мають дах зверху та діляться баблом-інакше їх би там не було...
22.01.2026 18:56 Відповісти
22.01.2026 18:56 Відповісти
100 %!
22.01.2026 20:44 Відповісти
22.01.2026 20:44 Відповісти
З 2015 ніхєра не змінилось. Як вимагали бабло за виплати за загиблих так і вимагають
22.01.2026 17:50 Відповісти
22.01.2026 17:50 Відповісти
Змінилося, і багато чого. В гіршу сторону звісно. Нещодавно бачив відео батька загиблого солдата. Це просто капець... Якщо є бажання, подивіться.
https://vt.tiktok.com/ZSah79UKj/
22.01.2026 18:06 Відповісти
22.01.2026 18:06 Відповісти
Якщо чесно то це наші управлінці винні, якщо ви не думаєте такі суми виплачувати то навіщо було обітцяти, а потім отак поступати з людьми в яких і без цього горе.

Тоді б назвали реалістичну суму яку готові були б виплачувати та і все і прийом зайвок автоматизувати.
22.01.2026 18:52 Відповісти
22.01.2026 18:52 Відповісти
Мародерів, корупціонерів за мільйон гривень і вище розстрілювати з конфіскацією, по закону воєнного часу, у
22.01.2026 19:31 Відповісти
22.01.2026 19:31 Відповісти
а чому «посадовиця ТЦК», а не «військовослужбовець ТЦК»?
22.01.2026 21:36 Відповісти
22.01.2026 21:36 Відповісти
 
 