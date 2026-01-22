Вимагала $5 тис. у матері загиблого військовослужбовця: викрито посадовицю ТЦК на Вінниччині, - Офіс Генпрокурора
Посадовиця Тульчинського районного ТЦК та СП за неправомірну вигоду обіцяла сприяти матері загиблого військовослужбовця в отриманні одноразової грошової допомоги. 20 січня 2026 року їй повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, у квітні 2023 року підозрювана запропонувала жінці свою "допомогу" в оформленні передбаченої законом виплати як матері загиблого військовослужбовця. За це вона пообіцяла вплинути на рішення посадових осіб обласного та районного ТЦК та СП.
Для реалізації домовленостей підозрювана отримала від жінки довіреність на вчинення правочинів від її імені, у стислі строки зібрала необхідний пакет документів та надала вказівки щодо їхнього подання до відповідної посадової особи територіального центру.
У грудні 2023 року, дізнавшись про призначення виплати, посадовиця повідомила про це жінку та висунула вимогу передати їй неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів як оплату за здійснення впливу на службових осіб ТЦК та СП. Кошти вона вимагала перерахувати на її банківський рахунок.
Жінка погодилася на ці умови та переказала 190 тисяч гривень. За даними слідства, отриманими коштами підозрювана розпорядилася на власний розсуд, знімаючи готівку частинами через різні банкомати.
Повідомлення про підозру
- Зазначається, що дії службової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 209 КК України ‒ одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Також дивіться: Вимагав у військовослужбовця ТЦК $100 тис. нібито для працівників ДБР: затримано шахрая. ФОТОрепортаж
- Службовій особі повідомлено про підозру. Наразі готується клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу.
Дуже мутна історія .
документи з ВЧ повні і коректні;
родинні звʼязки підтверджені;
є витяг з наказу + довідка про обставини;
родичі готові відправити пакет рекомендованим листом або через електронний канал МО.
Тоді:
ТЦК тут не потрібен взагалі.Важливий практичний момент
МО не має права відмовити в розгляді заяви лише тому, що документи подані не через ТЦК.
Якщо хтось це пробує сказати - це не закон, це лінь або самодіяльність.
Підсумок без дипломатії
ТЦК не є обовʼязковим.
Подати напряму в МО - можна і законно.
ТЦК - це курʼєр + фільтр, а не "дозвільний орган".
Якщо документи нормальні - ТЦК зайвий.
Якщо система починає буксувати - ТЦК іноді корисний, як лом.
Також в 22-23 році, особливо добровольці що загинули могли і не числитись взагалі ніде, нонсен дехто нагороди має але документів немає аж тепер якось це почало вирішуватись.
