Вымогала $5 тыс. у матери погибшего военнослужащего: разоблачили должностное лицо ТЦК на Виннитчине, - Офис Генпрокурора

Сотрудница Тульчинского районного ТЦК и СП за неправомерную выгоду обещала содействовать матери погибшего военнослужащего в получении единовременной денежной помощи. 20 января 2026 года ей сообщено о подозрении.

Что известно

В частности, в апреле 2023 года подозреваемая предложила женщине свою "помощь" в оформлении предусмотренной законом выплаты как матери погибшего военнослужащего. За это она пообещала повлиять на решение должностных лиц областного и районного ТЦК и СП.

Для реализации договоренностей подозреваемая получила от женщины доверенность на совершение сделок от ее имени, в сжатые сроки собрала необходимый пакет документов и дала указания по их подаче соответствующему должностному лицу территориального центра.

В декабре 2023 года, узнав о назначении выплаты, чиновница сообщила об этом женщине и выдвинула требование передать ей неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов в качестве оплаты за оказание влияния на должностных лиц ТЦК и СП. Средства она требовала перечислить на ее банковский счет.

Женщина согласилась на эти условия и перечислила 190 тысяч гривен. По данным следствия, полученными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, снимая наличные частями через различные банкоматы.

Сообщение о подозрении

Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 209 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

