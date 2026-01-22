РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10601 посетитель онлайн
Новости Фото Вымогательство денег Коррупция в ТЦК
5 399 20

Вымогала $5 тыс. у матери погибшего военнослужащего: разоблачили должностное лицо ТЦК на Виннитчине, - Офис Генпрокурора

Сотрудница Тульчинского районного ТЦК и СП за неправомерную выгоду обещала содействовать матери погибшего военнослужащего в получении единовременной денежной помощи. 20 января 2026 года ей сообщено о подозрении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Должностное лицо ТЦК требовала деньги у матери погибшего воина

Что известно

В частности, в апреле 2023 года подозреваемая предложила женщине свою "помощь" в оформлении предусмотренной законом выплаты как матери погибшего военнослужащего. За это она пообещала повлиять на решение должностных лиц областного и районного ТЦК и СП.

Для реализации договоренностей подозреваемая получила от женщины доверенность на совершение сделок от ее имени, в сжатые сроки собрала необходимый пакет документов и дала указания по их подаче соответствующему должностному лицу территориального центра.

В декабре 2023 года, узнав о назначении выплаты, чиновница сообщила об этом женщине и выдвинула требование передать ей неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов в качестве оплаты за оказание влияния на должностных лиц ТЦК и СП. Средства она требовала перечислить на ее банковский счет.

Женщина согласилась на эти условия и перечислила 190 тысяч гривен. По данным следствия, полученными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, снимая наличные частями через различные банкоматы.

Сообщение о подозрении

  • Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 209 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

  • Должностному лицу сообщено о подозрении. В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения.

Автор: 

Винницкая область (1159) выплаты (749) мошенничество (1342) Офис Генпрокурора (3057) ТЦК (1051)
Поделиться:
Подытожить:
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже дно?
показать весь комментарий
22.01.2026 17:15 Ответить
Це дно вкотре буде пробите.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:45 Ответить
На сьогодні - дно, яке вже завтра буде знову пробите
показать весь комментарий
22.01.2026 20:42 Ответить
у квітні 2023 року ...
Дуже мутна історія .
показать весь комментарий
22.01.2026 17:17 Ответить
Чому мутна? І яке відношення дата має до цього?
показать весь комментарий
22.01.2026 18:53 Ответить
Нічого страшного. Вона теж воювала а грошей не отримала.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:25 Ответить
Коли ТЦК можна сміливо ОМИНАТИ
документи з ВЧ повні і коректні;
родинні звʼязки підтверджені;
є витяг з наказу + довідка про обставини;
родичі готові відправити пакет рекомендованим листом або через електронний канал МО.
Тоді:
ТЦК тут не потрібен взагалі.Важливий практичний момент
МО не має права відмовити в розгляді заяви лише тому, що документи подані не через ТЦК.
Якщо хтось це пробує сказати - це не закон, це лінь або самодіяльність.
Підсумок без дипломатії
ТЦК не є обовʼязковим.
Подати напряму в МО - можна і законно.
ТЦК - це курʼєр + фільтр, а не "дозвільний орган".
Якщо документи нормальні - ТЦК зайвий.
Якщо система починає буксувати - ТЦК іноді корисний, як лом.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:30 Ответить
Там якось без ТЦК не отримаєш документи для подачі заявки, вони мають їх видати а тоді вже МО. Можливо я помиляюсь але ну так юристи трактують які оскаржують дії.

Також в 22-23 році, особливо добровольці що загинули могли і не числитись взагалі ніде, нонсен дехто нагороди має але документів немає аж тепер якось це почало вирішуватись.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:49 Ответить
В батальйоні, в якому я воюю з 22 року, є окрема група цівільно-військового співробітництва, що займається конкретно такими питаннями. Ніхто та нізащо не кине напризволяще родини наших небесних побратимів.
До речі - це одна з причин, чому я нікуди не перевівся, та й не спішу звільнятися, хоча і можу за станом здоров'я.
Ми - сім'я.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:56 Ответить
Але з добровольцями, що загинули до того як наш батальйон ввели до складу ЗСУ - дійсно є проблема.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:58 Ответить
Чому в ТЦК досі тільки зухвалі, безкарні, плюючи на всіх тварини?
показать весь комментарий
22.01.2026 17:38 Ответить
тому що вони мають дах зверху та діляться баблом-інакше їх би там не було...
показать весь комментарий
22.01.2026 18:56 Ответить
100 %!
показать весь комментарий
22.01.2026 20:44 Ответить
З 2015 ніхєра не змінилось. Як вимагали бабло за виплати за загиблих так і вимагають
показать весь комментарий
22.01.2026 17:50 Ответить
Змінилося, і багато чого. В гіршу сторону звісно. Нещодавно бачив відео батька загиблого солдата. Це просто капець... Якщо є бажання, подивіться.
https://vt.tiktok.com/ZSah79UKj/
показать весь комментарий
22.01.2026 18:06 Ответить
Якщо чесно то це наші управлінці винні, якщо ви не думаєте такі суми виплачувати то навіщо було обітцяти, а потім отак поступати з людьми в яких і без цього горе.

Тоді б назвали реалістичну суму яку готові були б виплачувати та і все і прийом зайвок автоматизувати.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:52 Ответить
Мародерів, корупціонерів за мільйон гривень і вище розстрілювати з конфіскацією, по закону воєнного часу, у
показать весь комментарий
22.01.2026 19:31 Ответить
а чому «посадовиця ТЦК», а не «військовослужбовець ТЦК»?
показать весь комментарий
22.01.2026 21:36 Ответить
 
 