Вымогала $5 тыс. у матери погибшего военнослужащего: разоблачили должностное лицо ТЦК на Виннитчине, - Офис Генпрокурора
Сотрудница Тульчинского районного ТЦК и СП за неправомерную выгоду обещала содействовать матери погибшего военнослужащего в получении единовременной денежной помощи. 20 января 2026 года ей сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, в апреле 2023 года подозреваемая предложила женщине свою "помощь" в оформлении предусмотренной законом выплаты как матери погибшего военнослужащего. За это она пообещала повлиять на решение должностных лиц областного и районного ТЦК и СП.
Для реализации договоренностей подозреваемая получила от женщины доверенность на совершение сделок от ее имени, в сжатые сроки собрала необходимый пакет документов и дала указания по их подаче соответствующему должностному лицу территориального центра.
В декабре 2023 года, узнав о назначении выплаты, чиновница сообщила об этом женщине и выдвинула требование передать ей неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов в качестве оплаты за оказание влияния на должностных лиц ТЦК и СП. Средства она требовала перечислить на ее банковский счет.
Женщина согласилась на эти условия и перечислила 190 тысяч гривен. По данным следствия, полученными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, снимая наличные частями через различные банкоматы.
Сообщение о подозрении
- Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 209 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Также смотрите: Вымогал у военнослужащего ТЦК $100 тыс. якобы для сотрудников ГБР: задержан мошенник. ФОТОрепортаж
- Должностному лицу сообщено о подозрении. В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения.
Дуже мутна історія .
документи з ВЧ повні і коректні;
родинні звʼязки підтверджені;
є витяг з наказу + довідка про обставини;
родичі готові відправити пакет рекомендованим листом або через електронний канал МО.
Тоді:
ТЦК тут не потрібен взагалі.Важливий практичний момент
МО не має права відмовити в розгляді заяви лише тому, що документи подані не через ТЦК.
Якщо хтось це пробує сказати - це не закон, це лінь або самодіяльність.
Підсумок без дипломатії
ТЦК не є обовʼязковим.
Подати напряму в МО - можна і законно.
ТЦК - це курʼєр + фільтр, а не "дозвільний орган".
Якщо документи нормальні - ТЦК зайвий.
Якщо система починає буксувати - ТЦК іноді корисний, як лом.
Також в 22-23 році, особливо добровольці що загинули могли і не числитись взагалі ніде, нонсен дехто нагороди має але документів немає аж тепер якось це почало вирішуватись.
