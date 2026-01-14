Присвоил почти 10 млн грн из денежного обеспечения бойцов: военного чиновника подозревают в мошенничестве, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Начальнику расчетной группы финансово-экономической службы одной из военных бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении, сообщено о подозрении в присвоении средств.
Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, чиновник, злоупотребляя доверием начальника финансово-экономической службы, получил свободный доступ к электронному кабинету воинской части в одном из банков. Пользуясь этим доступом, он при подаче электронных платежных ведомостей изменял реквизиты зарплатных карточек военнослужащих на собственные банковские счета. Кроме того, в финансовые документы он вносил данные военных, которые уже были уволены со службы, чтобы получать их денежное обеспечение.
Присвоил почти 10 млн грн
Для реализации схемы он открыл 14 банковских счетов в различных финансовых учреждениях Украины. В период с мая 2023 года по апрель 2025 года, по версии следствия, ему удалось незаконно завладеть средствами государственного бюджета на сумму 9,72 млн грн.
Полученные деньги подозреваемый пытался легализовать через различные финансовые операции: снимал наличные, осуществлял переводы между картами, оплачивал товары и услуги, а также погашал собственные кредитные обязательства. Часть средств он потратил на азартные игры.
Задержание и подозрение
Отмечается, что 21 апреля 2025 года мужчина самовольно покинул воинскую часть, инсценировав выезд за пределы Украины.
9 января этого года подозреваемый был задержан. Сейчас ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, легализацию доходов, полученных преступным путем, а также дезертирство (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 408 УК Украины). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 12,5 млн грн.
