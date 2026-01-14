Привласнив майже 10 млн грн із грошового забезпечення бійців: військового посадовця підозрюють у шахрайстві, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з військових бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, повідомлено про підозру у привласненні коштів.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, посадовець, зловживаючи довірою начальника фінансово-економічної служби, отримав вільний доступ до електронного кабінету військової частини в одному з банків. Користуючись цим доступом, він під час подання електронних платіжних відомостей змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців на власні банківські рахунки. Окрім того, до фінансових документів він вносив дані військових, які вже були звільнені зі служби, щоб отримувати їхнє грошове забезпечення.

Привласнив майже 10 млн грн

Для реалізації схеми він відкрив 14 банківських рахунків у різних фінансових установах України. У період з травня 2023 року по квітень 2025 року, за версією слідства, йому вдалося незаконно заволодіти коштами державного бюджету на суму 9,72 млн грн.

Отримані гроші підозрюваний намагався легалізувати через різні фінансові операції: знімав готівку, здійснював перекази між картками, оплачував товари й послуги, а також погашав власні кредитні зобов’язання. Частину коштів він витратив на азартні ігри.

Затримання та підозра

Зазначається, що 21 квітня 2025 року чоловік самовільно залишив військову частину, інсценувавши виїзд за межі України.

9 січня цього року підозрюваного затримано. Наразі йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також дезертирство (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 408 КК України). Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 12,5 млн грн.