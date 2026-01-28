Викрито посадовця ТЦК на Чернігівщині, який за хабарі впливав на рішення військово-лікарської комісії, - ДБР

Працівники ДБР спільно з ДВКР СБУ викрили офіцера мобілізаційного відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівщини, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов’язаних.

Що встановило слідство?

Як зазначається, фігурант запропонував давньому приятелю корупційну схему ухилення від мобілізації, ключовим елементом якої було використання службового становища та неформальних "дружніх зав’язків" для впливу на результати військово-лікарської комісії. Він гарантував забезпечити оформлення "потрібного" висновку ВЛК про визнання чоловіка обмежено придатним до військової служби. Такий статус фактично виключав мобілізацію до бойових підрозділів та військових частин, які беруть участь у безпосередніх бойових діях.

Ціна питання

За вирішення питання посадовець вимагав 2,5 тис. доларів США. Під час чергової передачі неправомірної вигоди правоохоронці затримали його "на гарячому" в момент отримання коштів.

Наразі офіцеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах досудового розслідування слідчі Бюро перевіряють можливу причетність інших посадових осіб ТЦК та СП , а також членів ВЛК, як до оформлення конкретного "правильного" висновку, так і до інших можливих епізодів протиправної діяльності.

