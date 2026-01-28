Викрито посадовця ТЦК на Чернігівщині, який за хабарі впливав на рішення військово-лікарської комісії, - ДБР

Працівники ДБР спільно з ДВКР СБУ викрили офіцера мобілізаційного відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівщини, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов’язаних.

Що встановило слідство?

Як зазначається, фігурант запропонував давньому приятелю корупційну схему ухилення від мобілізації, ключовим елементом якої було використання службового становища та неформальних "дружніх зав’язків" для впливу на результати військово-лікарської комісії. Він гарантував забезпечити оформлення "потрібного" висновку ВЛК про визнання чоловіка обмежено придатним до військової служби. Такий статус фактично виключав мобілізацію до бойових підрозділів та військових частин, які беруть участь у безпосередніх бойових діях.

Ціна питання

За вирішення питання посадовець вимагав 2,5 тис. доларів США. Під час чергової передачі неправомірної вигоди правоохоронці затримали його "на гарячому" в момент отримання коштів.

  • Наразі офіцеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
  • Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
  • У межах досудового розслідування слідчі Бюро перевіряють можливу причетність інших посадових осіб ТЦК та СП, а також членів ВЛК, як до оформлення конкретного "правильного" висновку, так і до інших можливих епізодів протиправної діяльності.

Топ коментарі
Наговорюють на бідолагу..провокація
28.01.2026 13:19 Відповісти
2,5к баксів. Так його за демпінг пов'язали 🤣
28.01.2026 13:33 Відповісти
Цей жадний і не захотів ділитись
28.01.2026 13:24 Відповісти
А де подільники лікарі із ВЛК, чи вони змогли відкупитись? Схема чітко прописана і читається так: офіцер ТЦК з попередньої змовою з лікерем ВЛК А організували схему злочинного збагачення... Чи може ДБР до цього ще не додумалось?
28.01.2026 13:23 Відповісти
Лікарі потерпівші,він їх примушував через погрози.Не ділився або не винонува план
28.01.2026 13:26 Відповісти
А де стаття за погрози? ДБР з СБУ в долі тоді виходить так, бо в такому випдаку покривають злочин (перевищення службових повножень, зловживання владою та службовим становищем, якщо навмисно, і службова халатність, якщо слідчі - тупі, проте прокурор це б виявив?). То виходить ДБР та СБУ обрубає кінці, оце вже цікаво, дякую за уточнення, і зрозуміло без криші така зухвалість існувати не могла, дивно, що СБУ з ДБР спільно зорганізувалось, зазвичай вони дерибанять тіньовий ринок, може це як раз на перетині їх спільних інтересів.
29.01.2026 08:36 Відповісти
Безкарність кабміндічів з бакановим і єрмаком, мотивує галити в Україні і інших ждунів на посадах!!! Очікували на шашлики і паради та росгвардію з мертвечуком, а воно, он, як тепер все обернулося! Дейнека з ДПСУ, не справляється з потоком служок з ВРУ, через «зелениний коридор» на кордоні, менегери з опу, підключають для цього і контрабандистів (з яким так тепло боровся санкціями у банях баканов з наумовим)!!!
28.01.2026 13:28 Відповісти
"Викрито посадовця ТЦК" - то вже не військовий?
"СБУ викрили офіцера" - то все-ж військовий?
28.01.2026 13:34 Відповісти
все просто
якщо зашкварився то посадовець
якщо ********** за людоловство або зарізали як свиню - вій ВІЙСЬКОВИЙ ТА ВИТИРАН!!!
28.01.2026 13:45 Відповісти
Нєгодяй!!
28.01.2026 13:42 Відповісти
Не може бути , це все фейки і ші!!!
28.01.2026 13:49 Відповісти
Чергове вороже ІПСО, спрямоване проти кришталево чесних співробітників ТЦК - ветеранів та інвалідів, які день і ніч, в спеку та в морози, в хуртовини та грози, на вулицях і в генделиках наших міст щоденно виконують свій нелегкий обов'язок перед Батьківщиною!
28.01.2026 13:59 Відповісти
Посадовця чи військовослужбовця ...?
28.01.2026 14:02 Відповісти
Ну посадовець - то це зрозуміло, на те він і посадовець. А от якби військовослужбовець - оце вже сумно, як же так, шо ветеран після важких поранень таким займається. А посадовець - інша річ.
28.01.2026 14:15 Відповісти
Озу
28.01.2026 15:01 Відповісти
 
 