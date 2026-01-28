Разоблачен чиновник ТЦК в Черниговской области, который за взятки влиял на решения военно-врачебной комиссии, - ГБР

Сотрудники ГБР совместно с ДВКР СБУ разоблачили офицера мобилизационного отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской области, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

Как отмечается, фигурант предложил давнему приятелю коррупционную схему уклонения от мобилизации, ключевым элементом которой было использование служебного положения и неформальных "дружеских связей" для влияния на результаты военно-врачебной комиссии. Он гарантировал обеспечить оформление "нужного" заключения ВВК о признании мужчины ограниченно годным к военной службе. Такой статус фактически исключал мобилизацию в боевые подразделения и воинские части, участвующие в непосредственных боевых действиях.

Цена вопроса

За решение вопроса чиновник требовал 2,5 тыс. долларов США. Во время очередной передачи неправомерной выгоды правоохранители задержали его "на горячем" в момент получения средств.

В настоящее время офицеру сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках досудебного расследования следователи Бюро проверяют возможную причастность других должностных лиц ТЦК и СП, а также членов ВВК, как к оформлению конкретного "правильного" заключения, так и к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

