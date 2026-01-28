Разоблачен чиновник ТЦК в Черниговской области, который за взятки влиял на решения военно-врачебной комиссии, - ГБР

Сотрудники ГБР совместно с ДВКР СБУ разоблачили офицера мобилизационного отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской области, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных.

Что установило следствие?

Как отмечается, фигурант предложил давнему приятелю коррупционную схему уклонения от мобилизации, ключевым элементом которой было использование служебного положения и неформальных "дружеских связей" для влияния на результаты военно-врачебной комиссии. Он гарантировал обеспечить оформление "нужного" заключения ВВК о признании мужчины ограниченно годным к военной службе. Такой статус фактически исключал мобилизацию в боевые подразделения и воинские части, участвующие в непосредственных боевых действиях.

Цена вопроса

За решение вопроса чиновник требовал 2,5 тыс. долларов США. Во время очередной передачи неправомерной выгоды правоохранители задержали его "на горячем" в момент получения средств.

  • В настоящее время офицеру сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.
  • Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • В рамках досудебного расследования следователи Бюро проверяют возможную причастность других должностных лиц ТЦК и СП, а также членов ВВК, как к оформлению конкретного "правильного" заключения, так и к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

Наговорюють на бідолагу..провокація
28.01.2026 13:19 Ответить
2,5к баксів. Так його за демпінг пов'язали 🤣
28.01.2026 13:33 Ответить
Цей жадний і не захотів ділитись
28.01.2026 13:24 Ответить
А де подільники лікарі із ВЛК, чи вони змогли відкупитись? Схема чітко прописана і читається так: офіцер ТЦК з попередньої змовою з лікерем ВЛК А організували схему злочинного збагачення... Чи може ДБР до цього ще не додумалось?
28.01.2026 13:23 Ответить
Цей жадний і не захотів ділитись
28.01.2026 13:24 Ответить
Лікарі потерпівші,він їх примушував через погрози.Не ділився або не винонува план
28.01.2026 13:26 Ответить
А де стаття за погрози? ДБР з СБУ в долі тоді виходить так, бо в такому випдаку покривають злочин (перевищення службових повножень, зловживання владою та службовим становищем, якщо навмисно, і службова халатність, якщо слідчі - тупі, проте прокурор це б виявив?). То виходить ДБР та СБУ обрубає кінці, оце вже цікаво, дякую за уточнення, і зрозуміло без криші така зухвалість існувати не могла, дивно, що СБУ з ДБР спільно зорганізувалось, зазвичай вони дерибанять тіньовий ринок, може це як раз на перетині їх спільних інтересів.
29.01.2026 08:36 Ответить
Безкарність кабміндічів з бакановим і єрмаком, мотивує галити в Україні і інших ждунів на посадах!!! Очікували на шашлики і паради та росгвардію з мертвечуком, а воно, он, як тепер все обернулося! Дейнека з ДПСУ, не справляється з потоком служок з ВРУ, через «зелениний коридор» на кордоні, менегери з опу, підключають для цього і контрабандистів (з яким так тепло боровся санкціями у банях баканов з наумовим)!!!
28.01.2026 13:28 Ответить
2,5к баксів. Так його за демпінг пов'язали 🤣
"Викрито посадовця ТЦК" - то вже не військовий?
"СБУ викрили офіцера" - то все-ж військовий?
28.01.2026 13:34 Ответить
все просто
якщо зашкварився то посадовець
якщо ********** за людоловство або зарізали як свиню - вій ВІЙСЬКОВИЙ ТА ВИТИРАН!!!
28.01.2026 13:45 Ответить
Нєгодяй!!
28.01.2026 13:42 Ответить
Не може бути , це все фейки і ші!!!
28.01.2026 13:49 Ответить
Чергове вороже ІПСО, спрямоване проти кришталево чесних співробітників ТЦК - ветеранів та інвалідів, які день і ніч, в спеку та в морози, в хуртовини та грози, на вулицях і в генделиках наших міст щоденно виконують свій нелегкий обов'язок перед Батьківщиною!
28.01.2026 13:59 Ответить
Посадовця чи військовослужбовця ...?
28.01.2026 14:02 Ответить
Ну посадовець - то це зрозуміло, на те він і посадовець. А от якби військовослужбовець - оце вже сумно, як же так, шо ветеран після важких поранень таким займається. А посадовець - інша річ.
28.01.2026 14:15 Ответить
