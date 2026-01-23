Более $42 тысяч за уклонение от мобилизации: в трех регионах сообщено о подозрениях

Незаконный выезд за границу, фиктивная инвалидность и снятие с розыска - прокуратура продолжает системно разоблачать схемы уклонения от мобилизации.

В Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в Киеве и Тернополе задержаны лица, которые за неправомерное вознаграждение предлагали военнообязанным незаконные "услуги", сообщает Цензор.НЕТ.

Общая сумма задокументированных средств - $42,1 тысячи

В Днепропетровской области задержан местный житель, который за 11 тысяч долларов США предлагал знакомому оформить фиктивную группу инвалидности, уверяя, что имеет влияние на членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица одного из медицинских учреждений области, а также на должностных лиц ТЦК и СП, и может "решить вопрос" с военно-учетными документами и снятием с розыска в системе "Оберег". Его задержали сразу после получения неправомерной выгоды

В Хмельницкой области за $11 тысяч предлагали оформление фиктивной группы инвалидности и "решение вопросов" в ТЦК и СП, в частности снятие с розыска в системе "Оберег".

Задержан при получении средств.







В Киеве член ДФТГ за 6,5 тысячи долларов США способствовал снятию двух военнообязанных с розыска в системе "Оберег". Имея личные связи со служащими двух районных ТЦК и СП столицы, он предложил "услуги" стоимостью 3 тысячи долларов США за одного и 3,5 тысячи долларов США — за другого мужчину. После получения средств его задержали.

В Тернополе житель Хмельницкой области за 14,6 тысячи долларов США пообещал помочь военнообязанному пересечь границу. Мужчина имел отсрочку от мобилизации, однако не имел права выезда за границу. Подозреваемый давал инструкции и советы через мессенджер, обещал доставить "клиента" к месту сбора. После получения средств его задержали.

В двух уголовных производствах устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

