Понад $42 тисячі за уникнення мобілізації: у трьох регіонах повідомлено про підозри

Незаконний виїзд за кордон, фіктивна інвалідність та зняття з розшуку - прокуратура продовжує системно викривати схеми ухилення від мобілізації.

У Дніпропетровській, Хмельницькій областях, а також у Києві й Тернополі затримано осіб, які за неправомірну винагороду пропонували військовозобов’язаним незаконні "послуги", повідомляє Цензор.НЕТ.

Загальна сума задокументованих коштів - $42,1 тисячі

На Дніпропетровщині затримано місцевого мешканця, який за 11 тисяч доларів США пропонував знайомому оформити фіктивну групу інвалідності, запевняючи, що має вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи одного з медичних закладів області, а також на посадовців ТЦК та СП, і може "вирішити питання" з військово-обліковими документами та зняттям з розшуку в системі "Оберіг". Його затримали одразу після одержання неправомірної вигоди

На Хмельниччині за $11 тисяч пропонували оформлення фіктивної групи інвалідності та "вирішення питань" у ТЦК і СП, зокрема зняття з розшуку в системі "Оберіг".
Затримано під час одержання коштів.

поліція

У Києві член ДФТГ за 6,5 тисячі доларів США сприяв зняттю двох військовозобов’язаних з розшуку в системі "Оберіг". Маючи особисті зв’язки зі службовцями двох районних ТЦК та СП столиці, він запропонував "послуги" вартістю 3 тисяч доларів США за одного та 3,5 тисячі доларів США — за іншого чоловіка. Після одержання коштів його затримали.

У Тернополі житель Хмельниччини за 14,6 тисячі доларів США пообіцяв допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон. Чоловік мав бронь від мобілізації, проте не мав права виїзду за кордон. Підозрюваний надавав інструкції та поради через месенджер, обіцяв доставити "клієнта" до місця збору. Після отримання коштів його затримали.

У двох кримінальних провадженнях встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Чого системно не викриваєте різних прокурорів, депутатів які їздять за кордони, міндича і ко наприклад? Він інвалід ?
23.01.2026 16:23 Відповісти
Так то блатні. Що можна Юпітеру - не можна бику.
23.01.2026 16:32 Відповісти
Точно...Зеленський в нас Юпітер...ЗЕвс...
23.01.2026 16:39 Відповісти
ТЦК сьогодні посадвці чи військові?
Робіть ваші ставки, панове, до прочитання новини.
23.01.2026 16:51 Відповісти
Ловлять різну "шалупєнь",мілкотню...Про Баканова, Єрмака,Грінчишина, "золотояйцевого" та інших міндичей - вже нічого не пишуть...як не було...Скоро зовсім забудуть.....Головне,що Кличко сніг не весь розтопив....ще й бабуся на Подолі впала ...не посипали!!!
23.01.2026 17:22 Відповісти
На Львівщині в/ч 2418 це корумповане кодло місцевого самоврятування,прикордонників і сбушників.
23.01.2026 18:01 Відповісти
Прайс значно виріс.
23.01.2026 18:12 Відповісти
 
 