РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8969 посетителей онлайн
Новости Фото Конфликт с ТЦК Уклонение от мобилизации
6 002 57

За $2000 обещали "отбивать" мужчин от ТЦК: задержаны участники преступной группы в Виннице

В Виннице правоохранители разоблачили преступную группу, которая под видом общественной деятельности организовала платное "освобождение" военнообязанных от мобилизации. Цена вопроса — 2000 долларов США с человека. Также они зачисляли военнообязанных в ряды фейкового "добровольческого батальона".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ячейки "добробата"

По материалам дела, схему запустили два местных активиста, которые ранее входили в различные ветеранско-волонтерские организации. Фигуранты включали уклонистов в состав общественного объединения, которое действовало под видом "добробата".

Его ячейки были дополнительно представлены в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. На самом деле это формирование не имело никакого отношения к Силам обороны Украины и использовалось дельцами исключительно для "прикрытия" преступной деятельности.

  • Стоимость "членского билета" составляла от 2 до 5 тысяч американских долларов.

В Виннице разоблачили преступную группу, которая за деньги отбивала мужчин от мобилизации
"Отбивание" от ТЦК и полиции

После зачисления в ряды псевдобатальона его организаторы обещали уклонистам физически "отбивать" их от ТЦК и правоохранителей.

Отмечается, что когда правоохранители или военнослужащие ТЦК проводили мобилизационные мероприятия, на месте внезапно появлялись "активисты". Они действовали жестко: вмешивались в процесс, блокировали действия чиновников, угрожали, а иногда применяли силу.

Для прикрытия использовали ритуальный автомобиль "На щите" и даже карету скорой помощи.

  • Зафиксировано не менее шести таких эпизодов только за один месяц. Установлено, что участники преступной группировки зачислили в состав фейкового батальона более трех десятков военнообязанных, которые скрывались от мобилизации.

Задержания и подозрения

Правоохранители задокументировали преступные действия группировки и задержали всех ее организаторов. Во время обысков у них обнаружены прайс-лист с "расценками" на вступление в ОО, "удостоверения" псевдобатальона и черновые записи об уплате "членских взносов".

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенные организованной группой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 14 лет лишения свободы.

Автор: 

Винница (753) СБУ (20605) мобилизация (3049) Офис Генпрокурора (3064) ТЦК (1056)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
да,притому мудрий-аж 73%...
показать весь комментарий
23.01.2026 19:20 Ответить
+8
Ми так усталі ат вайни!
Ат вашєй мови, арміі і віри,
А нам би проста снять штани
І ракам встрєтіть прібліженьє міра...
показать весь комментарий
23.01.2026 19:19 Ответить
+7
показать весь комментарий
23.01.2026 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
виходить так що лохів потрібно стригти.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:20 Ответить
Сукі! В тцк вирішили відібрати копійчину!!
показать весь комментарий
23.01.2026 21:14 Ответить
Не прибирають а підміняють. Правляча еліта такого не потерпить. Тільки вона вирішує- кому жити а кому вмерти.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:25 Ответить
бидло клоунське ніколи не стане елітою. як і піськограй народним президентом.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:27 Ответить
Ніколи - то ваша субєктивна думка. Факти доводять протилежне.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:28 Ответить
які факти? що довбодауни тупорилі обрали в президенти анти майданівця? ну так більшість їх вже загинула. решта поміняла своє політичне бачення.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:32 Ответить
Какой всьо-такі украінцьі предприимчивьій нарід.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:15 Ответить
показать весь комментарий
Брігада с пяті чєлавєк рєшит всє ваши проблеми
показать весь комментарий
23.01.2026 19:17 Ответить
Розклад Таро напевно допоможе.. Гарно себе веди,бо Вищі Сили все бачать і чують! Дивись,щоб в БОМЖОВИХ ЕНЕРГІЯХ НЕ ЗАЛИШИВСЯ!Тримай 5 пентаклів!!!
показать весь комментарий
23.01.2026 20:21 Ответить
Це все міняє. Головне - чітко вказати пальцем, хто враг народа.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:17 Ответить
Після зарахування до лав псевдобатальйону його організатори обіцяли ухилянтам фізично "відбивати" їх від ТЦК та правоохоронців.так цеж справжня брехня і іпсо - тцк і пальцем людину не трогає це ж протизаконно і суперечить конституції.ці молодики перечитали пушкіна і перетанцювали лебединого !!!
показать весь комментарий
23.01.2026 19:18 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 19:24 Ответить
15 же
показать весь комментарий
23.01.2026 19:33 Ответить
Вистачить йому і п'ять.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:35 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 21:16 Ответить
евгеній..НЕПОЧИНАЙТІЛЬКИДУМАТИ.
показать весь комментарий
23.01.2026 20:24 Ответить
ти вже виїхав і гавкаєш з відтіля да кацапчик?
показать весь комментарий
23.01.2026 20:25 Ответить
так воно так і є. всі малороси достають заначки і відкупляються. а потім кричать-пусть ідуть ваєвать мєнти та судді за нас! а ми миколи які галасавалі за патужнава нє прєдназначєни для вайни!
показать весь комментарий
23.01.2026 19:23 Ответить
А що ж ти діду так сором'язливо промовчав про героїв патріотів ТЦКунів, котрі ті заначки у малоросів приймають?
показать весь комментарий
23.01.2026 19:36 Ответить
так видно від тебе чи таких як ти пиймають? так ти співучасник тоді! де я написав що підтримую хабарників синку? ти чи в очки свої довбишся? генетика чи інвалідність в тебе синку?
показать весь комментарий
23.01.2026 19:40 Ответить
Деменція діду? Ти різницю між замовчуванням та підтримкою розумієш? Тобто малороси, як ти називаєш простих українців, херові що дають хабарі, а ТЦКуни, що масово їх беруть які? Ну скажи діду, хороші вони чи ні. Не мовчи. Мене не забусячили, ось і все. А йти на смерть за двушечку на москву, або за нахер ні кому не потрібну посадку не збираюся.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:52 Ответить
Не дай боже будешь ти під кацапами ти і рота не встигнешь відкрити як підешь мясом проти кого завгодно - попитай домбасян ящо кого знайдеш на ТОТ.
показать весь комментарий
23.01.2026 23:47 Ответить
домбасян І про що після цього з тобою взагалі можна говорити...? Не напружуй ту речовину що в тебе замість мозку, питання риторичне.
показать весь комментарий
24.01.2026 00:01 Ответить
Ага - то ти з тих хто волав Путін введи? Ну ввів, і що?
показать весь комментарий
24.01.2026 10:19 Ответить
Ти ідіот?
показать весь комментарий
24.01.2026 10:37 Ответить
Це ти идиот...
показать весь комментарий
25.01.2026 00:09 Ответить
а хто їм дає ці хабарі? такі віталіки як ти? якщо в тебе є такі факти- в поліцію і суд звертайся. це буде правильно. мені наприклад подобається що військові пакують зе прихильників. скавучання їх самок подобається. до речі,скільки в сзч зараз,знаєш?
показать весь комментарий
24.01.2026 07:39 Ответить
Ото ти шарж. Одночасно стверджувати що відкупляються від мобілізації через хабарі, і не визнавати того, що ці хабарі беруть саме ТЦКуни. Ьобто фактів дачи хабарів тобі не потрібно, для тебе це істина, а факти того що ці хабарі беруть тобі потрібна. Поцікався що таке мінором Даннінга- Крюгера. Хоча все одно не зрозумієш. На цьому все. Хай щастить.
показать весь комментарий
24.01.2026 09:15 Ответить
хабарі є. і ми це чудово знаємо. але як це стосується до сцикунів віталіків та миколок щоб не йти захищати Україну? що віталька,бронь виклянчив у вого боса?
показать весь комментарий
24.01.2026 09:21 Ответить
Прошу вибачення в аудиторії за кацапсячу. Але не перекладається. Втрачається зміст.
Писать на стенах туалета,
увы друзья, не мудрено.
Среди говна вы все поэты.
Среди поэтов вы го...но.
Пишіть ще, ваша думка важлива для суспільства. А ще краще видайте збірку. Кожен з нас придбає екземпляр, щоб задовольнити графоманство.
показать весь комментарий
23.01.2026 21:47 Ответить
Ти просто надто тупий щоб перекласти. Гени діда-баби- сибірських оленеводів- алкоголізм поколінь, ;снохачєство;...
показать весь комментарий
23.01.2026 22:18 Ответить
Ти пишеш образи до цівильних і дивуєшся, що тобі відповідають тим самим. Це ти надто тупий, щоб зрозуміти, що основа суспільства - то є повага один до одного. Але кому я це кажу. Тупому солдафону. Щиро бажаю успіхів у житті, але покинь звичку ображати людей навколо. І матимеш довге щасливе життя.
показать весь комментарий
23.01.2026 22:30 Ответить
Перестали делиться, или отстегивать кому надо, или демпинговали перед ТЦК. Не надо было быть такими жадными
показать весь комментарий
23.01.2026 19:20 Ответить
Даржавно-мафіозне утворення не любить конкурентів ))))
показать весь комментарий
23.01.2026 19:24 Ответить
якщо у вас є факти хабарів військоволужбоооооовцями тцк- здавайте їх. я стану на вашу сторону. правда понад усе!
показать весь комментарий
23.01.2026 19:25 Ответить
Треба цей псевдобатальйон переорганізувати в батальйон, і у Покровськ
показать весь комментарий
23.01.2026 19:27 Ответить
у нас есть Официальный реестр волонтеров - так что все официально... а вот зачем власть расплодила балетмейстеров-футболеров-циркачей в броневики-вот вопрос....
показать весь комментарий
23.01.2026 19:28 Ответить
Демпінгують, не порядок
показать весь комментарий
23.01.2026 19:31 Ответить
++ кента за 3 куска отбивали во Львове запаковали
показать весь комментарий
23.01.2026 20:03 Ответить
Три синіх довгих лички на спортівках ...гм, напевне, якесь звання в тіпулі.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:33 Ответить
Цікаво. Мова йде про ГО «Україна - ЦЕ МАТІР», - фігуранта більшості відосиків, де тітушки без розпізнавальних знаків у балаклавах у процесі "оповіщення" ламають ребра та задувають газом пересічних. Схоже, якийсь цифровий міністр зачищає поле від єрмаківських підстилок під правильне ГО «Матір - ЦЕ УКРАЇНА» .
показать весь комментарий
23.01.2026 19:46 Ответить
Війна -- для когось біда , а для когось -- бізнес .
показать весь комментарий
23.01.2026 20:19 Ответить
Стовби на площі в Вінниціє ? Там вони мають гойдатися.
показать весь комментарий
23.01.2026 20:32 Ответить
 
 