За $2000 обещали "отбивать" мужчин от ТЦК: задержаны участники преступной группы в Виннице

В Виннице правоохранители разоблачили преступную группу, которая под видом общественной деятельности организовала платное "освобождение" военнообязанных от мобилизации. Цена вопроса — 2000 долларов США с человека. Также они зачисляли военнообязанных в ряды фейкового "добровольческого батальона".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Ячейки "добробата"

По материалам дела, схему запустили два местных активиста, которые ранее входили в различные ветеранско-волонтерские организации. Фигуранты включали уклонистов в состав общественного объединения, которое действовало под видом "добробата".

Его ячейки были дополнительно представлены в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. На самом деле это формирование не имело никакого отношения к Силам обороны Украины и использовалось дельцами исключительно для "прикрытия" преступной деятельности.

Стоимость "членского билета" составляла от 2 до 5 тысяч американских долларов.

"Отбивание" от ТЦК и полиции

После зачисления в ряды псевдобатальона его организаторы обещали уклонистам физически "отбивать" их от ТЦК и правоохранителей.

Отмечается, что когда правоохранители или военнослужащие ТЦК проводили мобилизационные мероприятия, на месте внезапно появлялись "активисты". Они действовали жестко: вмешивались в процесс, блокировали действия чиновников, угрожали, а иногда применяли силу.

Для прикрытия использовали ритуальный автомобиль "На щите" и даже карету скорой помощи.

Зафиксировано не менее шести таких эпизодов только за один месяц. Установлено, что участники преступной группировки зачислили в состав фейкового батальона более трех десятков военнообязанных, которые скрывались от мобилизации.

Задержания и подозрения

Правоохранители задокументировали преступные действия группировки и задержали всех ее организаторов. Во время обысков у них обнаружены прайс-лист с "расценками" на вступление в ОО, "удостоверения" псевдобатальона и черновые записи об уплате "членских взносов".

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенные организованной группой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 14 лет лишения свободы.

