За $2000 обіцяли "відбивати" чоловіків від ТЦК: затримано учасників злочинної групи у Вінниці

У Вінниці правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської діяльності організувала платне "відбиття" військовозобов’язаних від мобілізації. Ціна питання 2000 доларів США з людини. Також вони зараховували військовозобов’язаних до лав фейкового "добровольчого батальйону".

Про це повідомляє пресцентр СБУ та пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Осередки "добробату"

За матеріалами справи, схему започаткували двоє місцевих активістів, які раніше входили до різних ветерансько-волонтерських організацій. Фігуранти включали ухилянтів до складу громадського об’єднання, яке діяло під виглядом "добробату".

Його осередки були додатково представлені у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Насправді це формування не мало жодного відношення до Сил оборони України й використовувалось ділками винятково для "прикриття" злочинної діяльності.

Вартість "членського квитка" становила від 2 до 5 тисяч американських доларів.

"Відбиття" від ТЦК та поліції

Після зарахування до лав псевдобатальйону його організатори обіцяли ухилянтам фізично "відбивати" їх від ТЦК та правоохоронців.

Зазначається, що коли правоохоронці або військовослужбовці ТЦК проводили мобілізаційні заходи, на місці раптово з’являлися "активісти". Вони діяли жорстко: втручалися у процес, блокували дії посадовців, погрожували, а іноді застосовували силу.

Для прикриття використовували ритуальний автомобіль "На щиті" та навіть карету швидкої допомоги.

Зафіксовано щонайменше шість таких епізодів лише за один місяць. Встановлено, що учасники злочинного угруповання зарахували до складу фейкового батальйону понад три десятки військовозобов’язаних, які ховалися від мобілізації.

Затримання та підозри

Правоохоронці задокументували злочинні дії угруповання і затримали всіх його організаторів. Під час обшуків у них виявлено прайс-лист із "розцінками" на вступ до ГО, "посвідчення" псевдобатальйону та чорнові записи зі сплати "членських внесків".

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинені організованою групою).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 14 років позбавлення волі.

