За $2000 обіцяли "відбивати" чоловіків від ТЦК: затримано учасників злочинної групи у Вінниці

У Вінниці правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської діяльності організувала платне "відбиття" військовозобов’язаних від мобілізації. Ціна питання 2000 доларів США з людини. Також вони зараховували військовозобов’язаних до лав фейкового "добровольчого батальйону".

Про це повідомляє пресцентр СБУ та пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Осередки "добробату"

За матеріалами справи, схему започаткували двоє місцевих активістів, які раніше входили до різних ветерансько-волонтерських організацій. Фігуранти включали ухилянтів до складу громадського об’єднання, яке діяло під виглядом "добробату".

Його осередки були додатково представлені у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Насправді це формування не мало жодного відношення до Сил оборони України й використовувалось ділками винятково для "прикриття" злочинної діяльності.

  • Вартість "членського квитка" становила від 2 до 5 тисяч американських доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вимагала $5 тис. у матері загиблого військовослужбовця: викрито посадовицю ТЦК на Вінниччині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

У Вінниці викрили злочинну групу, яка за гроші відбивала чоловіків від мобілізації
"Відбиття" від ТЦК та поліції

Після зарахування до лав псевдобатальйону його організатори обіцяли ухилянтам фізично "відбивати" їх від ТЦК та правоохоронців.

Зазначається, що коли правоохоронці або військовослужбовці ТЦК проводили мобілізаційні заходи, на місці раптово з’являлися "активісти". Вони діяли жорстко: втручалися у процес, блокували дії посадовців, погрожували, а іноді застосовували силу.

Для прикриття використовували ритуальний автомобіль "На щиті" та навіть карету швидкої допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіцера ТЦК Миколаєва підозрюють у побитті військовозобов’язаних під час мобілізаційних заходів, - ДБР

  • Зафіксовано щонайменше шість таких епізодів лише за один місяць. Встановлено, що учасники злочинного угруповання зарахували до складу фейкового батальйону понад три десятки військовозобов’язаних, які ховалися від мобілізації.

Затримання та підозри

Правоохоронці задокументували злочинні дії угруповання і затримали всіх його організаторів. Під час обшуків у них виявлено прайс-лист із "розцінками" на вступ до ГО, "посвідчення" псевдобатальйону та чорнові записи зі сплати "членських внесків".

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 4 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинені організованою групою).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 14 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито лікарів одеського ТЦК, які за $16 тис. масово видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників, - ДБР. ФОТО

Вінниця СБУ мобілізація Офіс Генпрокурора ТЦК та СП
да,притому мудрий-аж 73%...
23.01.2026 19:20 Відповісти
Ми так усталі ат вайни!
Ат вашєй мови, арміі і віри,
А нам би проста снять штани
І ракам встрєтіть прібліженьє міра...
23.01.2026 19:19 Відповісти
23.01.2026 19:24 Відповісти
виходить так що лохів потрібно стригти.
23.01.2026 19:20 Відповісти
Сукі! В тцк вирішили відібрати копійчину!!
23.01.2026 21:14 Відповісти
Не прибирають а підміняють. Правляча еліта такого не потерпить. Тільки вона вирішує- кому жити а кому вмерти.
23.01.2026 19:25 Відповісти
бидло клоунське ніколи не стане елітою. як і піськограй народним президентом.
23.01.2026 19:27 Відповісти
Ніколи - то ваша субєктивна думка. Факти доводять протилежне.
23.01.2026 19:28 Відповісти
які факти? що довбодауни тупорилі обрали в президенти анти майданівця? ну так більшість їх вже загинула. решта поміняла своє політичне бачення.
23.01.2026 19:32 Відповісти
Какой всьо-такі украінцьі предприимчивьій нарід.
23.01.2026 19:15 Відповісти
Брігада с пяті чєлавєк рєшит всє ваши проблеми
23.01.2026 19:17 Відповісти
Розклад Таро напевно допоможе.. Гарно себе веди,бо Вищі Сили все бачать і чують! Дивись,щоб в БОМЖОВИХ ЕНЕРГІЯХ НЕ ЗАЛИШИВСЯ!Тримай 5 пентаклів!!!
23.01.2026 20:21 Відповісти
Це все міняє. Головне - чітко вказати пальцем, хто враг народа.
23.01.2026 19:17 Відповісти
Після зарахування до лав псевдобатальйону його організатори обіцяли ухилянтам фізично "відбивати" їх від ТЦК та правоохоронців.так цеж справжня брехня і іпсо - тцк і пальцем людину не трогає це ж протизаконно і суперечить конституції.ці молодики перечитали пушкіна і перетанцювали лебединого !!!
23.01.2026 19:18 Відповісти
23.01.2026 19:24 Відповісти
15 же
23.01.2026 19:33 Відповісти
Вистачить йому і п'ять.
23.01.2026 19:35 Відповісти
23.01.2026 21:16 Відповісти
евгеній..НЕПОЧИНАЙТІЛЬКИДУМАТИ.
23.01.2026 20:24 Відповісти
ти вже виїхав і гавкаєш з відтіля да кацапчик?
23.01.2026 20:25 Відповісти
так воно так і є. всі малороси достають заначки і відкупляються. а потім кричать-пусть ідуть ваєвать мєнти та судді за нас! а ми миколи які галасавалі за патужнава нє прєдназначєни для вайни!
23.01.2026 19:23 Відповісти
А що ж ти діду так сором'язливо промовчав про героїв патріотів ТЦКунів, котрі ті заначки у малоросів приймають?
23.01.2026 19:36 Відповісти
так видно від тебе чи таких як ти пиймають? так ти співучасник тоді! де я написав що підтримую хабарників синку? ти чи в очки свої довбишся? генетика чи інвалідність в тебе синку?
23.01.2026 19:40 Відповісти
Деменція діду? Ти різницю між замовчуванням та підтримкою розумієш? Тобто малороси, як ти називаєш простих українців, херові що дають хабарі, а ТЦКуни, що масово їх беруть які? Ну скажи діду, хороші вони чи ні. Не мовчи. Мене не забусячили, ось і все. А йти на смерть за двушечку на москву, або за нахер ні кому не потрібну посадку не збираюся.
23.01.2026 19:52 Відповісти
Не дай боже будешь ти під кацапами ти і рота не встигнешь відкрити як підешь мясом проти кого завгодно - попитай домбасян ящо кого знайдеш на ТОТ.
23.01.2026 23:47 Відповісти
домбасян І про що після цього з тобою взагалі можна говорити...? Не напружуй ту речовину що в тебе замість мозку, питання риторичне.
24.01.2026 00:01 Відповісти
Ага - то ти з тих хто волав Путін введи? Ну ввів, і що?
24.01.2026 10:19 Відповісти
Ти ідіот?
24.01.2026 10:37 Відповісти
Це ти идиот...
25.01.2026 00:09 Відповісти
а хто їм дає ці хабарі? такі віталіки як ти? якщо в тебе є такі факти- в поліцію і суд звертайся. це буде правильно. мені наприклад подобається що військові пакують зе прихильників. скавучання їх самок подобається. до речі,скільки в сзч зараз,знаєш?
24.01.2026 07:39 Відповісти
Ото ти шарж. Одночасно стверджувати що відкупляються від мобілізації через хабарі, і не визнавати того, що ці хабарі беруть саме ТЦКуни. Ьобто фактів дачи хабарів тобі не потрібно, для тебе це істина, а факти того що ці хабарі беруть тобі потрібна. Поцікався що таке мінором Даннінга- Крюгера. Хоча все одно не зрозумієш. На цьому все. Хай щастить.
24.01.2026 09:15 Відповісти
хабарі є. і ми це чудово знаємо. але як це стосується до сцикунів віталіків та миколок щоб не йти захищати Україну? що віталька,бронь виклянчив у вого боса?
24.01.2026 09:21 Відповісти
Прошу вибачення в аудиторії за кацапсячу. Але не перекладається. Втрачається зміст.
Писать на стенах туалета,
увы друзья, не мудрено.
Среди говна вы все поэты.
Среди поэтов вы го...но.
Пишіть ще, ваша думка важлива для суспільства. А ще краще видайте збірку. Кожен з нас придбає екземпляр, щоб задовольнити графоманство.
23.01.2026 21:47 Відповісти
Ти просто надто тупий щоб перекласти. Гени діда-баби- сибірських оленеводів- алкоголізм поколінь, ;снохачєство;...
23.01.2026 22:18 Відповісти
Ти пишеш образи до цівильних і дивуєшся, що тобі відповідають тим самим. Це ти надто тупий, щоб зрозуміти, що основа суспільства - то є повага один до одного. Але кому я це кажу. Тупому солдафону. Щиро бажаю успіхів у житті, але покинь звичку ображати людей навколо. І матимеш довге щасливе життя.
23.01.2026 22:30 Відповісти
Перестали делиться, или отстегивать кому надо, или демпинговали перед ТЦК. Не надо было быть такими жадными
23.01.2026 19:20 Відповісти
Даржавно-мафіозне утворення не любить конкурентів ))))
23.01.2026 19:24 Відповісти
якщо у вас є факти хабарів військоволужбоооооовцями тцк- здавайте їх. я стану на вашу сторону. правда понад усе!
23.01.2026 19:25 Відповісти
Треба цей псевдобатальйон переорганізувати в батальйон, і у Покровськ
23.01.2026 19:27 Відповісти
у нас есть Официальный реестр волонтеров - так что все официально... а вот зачем власть расплодила балетмейстеров-футболеров-циркачей в броневики-вот вопрос....
23.01.2026 19:28 Відповісти
Демпінгують, не порядок
23.01.2026 19:31 Відповісти
++ кента за 3 куска отбивали во Львове запаковали
23.01.2026 20:03 Відповісти
Три синіх довгих лички на спортівках ...гм, напевне, якесь звання в тіпулі.
23.01.2026 19:33 Відповісти
Цікаво. Мова йде про ГО «Україна - ЦЕ МАТІР», - фігуранта більшості відосиків, де тітушки без розпізнавальних знаків у балаклавах у процесі "оповіщення" ламають ребра та задувають газом пересічних. Схоже, якийсь цифровий міністр зачищає поле від єрмаківських підстилок під правильне ГО «Матір - ЦЕ УКРАЇНА» .
23.01.2026 19:46 Відповісти
Війна -- для когось біда , а для когось -- бізнес .
23.01.2026 20:19 Відповісти
Стовби на площі в Вінниціє ? Там вони мають гойдатися.
23.01.2026 20:32 Відповісти
 
 