Чиновника Львовского ТЦК подозревают в сокрытии имущества и служебном подлоге, - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновника подозревают в сокрытии имущества в декларациях и фиктивном оформлении знакомого на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

В чем подозревают чиновника ТЦК

 Сотрудники ГБР сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ранее он возглавлял один из районных ТЦК и СП. Чиновника подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях, а также в незаконном внесении данных о якобы прохождении военной службы мужчиной призывного возраста.

  •  В декларациях за 2023 и 2024 годы полковник не указал квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн гривен. Имущественные права на жилье были оформлены на жену, однако в соответствии с законом это имущество подлежало обязательному декларированию.
  • Кроме того, в апреле 2025 года, находясь на должности начальника районного ТЦК и СП, чиновник без законных оснований внес в служебные базы данные о своем знакомом как о том, кто якобы проходит военную службу. На самом деле мужчина фактически находился дома, что позволяло ему свободно передвигаться и избегать мобилизационных мероприятий.
  • Осознавая возможную ответственность за незаконные действия на прежней должности, чиновник инициировал перевод во Львов. Сейчас следователи выясняют, было ли известно об этих фактах руководству областного ТЦК и СП.

Полковнику грозит ограничение свободы до двух лет

Полковнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины — умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, а также по ч. 1 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах.

Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

 Досудебное расследование продолжается.

Сотрудники ГБР проверяют все обстоятельства дела, возможную причастность других должностных лиц и наличие подобных фактов в других подразделениях.

Мабуть це фейк і ші, не наговорюйте на них! Вони дуже чесні і патріоти!
28.01.2026 14:35 Ответить
Це все ухилянти йому підкинули, він про це нічого не знав!
28.01.2026 14:37 Ответить
"В ТЦК зараз нараховується майже 46 тисяч працівників", - нардеп Разумков
А розібратися з ними нема кому
А якщо порахувати "добровільних помічників" з числа цивільних громадян...
28.01.2026 14:47 Ответить
Знову посадовець - всі ТЦК окупували недобросовісні посадовці. Пора вже військовослужбовцям з ними розібратися.
28.01.2026 14:34 Ответить
28.01.2026 14:47 Ответить
Дружиннік - тітушка - добровільний помічник. Еволюція.
28.01.2026 14:52 Ответить
Не може бути!!!😮
28.01.2026 14:35 Ответить
28.01.2026 14:35 Ответить
у вишіванці? нагору засилав? "... панять и прастить..."...
28.01.2026 14:39 Ответить
не може цього бути, він чесна людина

Це буряти хочуть приховати його майно
28.01.2026 14:36 Ответить
Це все ухилянти йому підкинули, він про це нічого не знав!
28.01.2026 14:37 Ответить
Через телегам фсб найняло диверсанта, який підкинув гроші. Куди дивится сбу?
28.01.2026 14:41 Ответить
Якщо хто шукає, звання посадовця- полковник.
28.01.2026 14:39 Ответить
Ніколи нічого не крали з машини, кинутої громадянином після заходів оповіщення. То все наклеп.
28.01.2026 14:40 Ответить
кому в цифрах не там поставив! ))
28.01.2026 14:45 Ответить
Дивно аби було інакше.
Не пом'ятаю де і коли озу вело чсне життя🤔
28.01.2026 14:52 Ответить
Розберіться хто вони такі ? Посадовці військові чи працівники? А то як хамелеони, як їх б'ють то військові тцк , як вони б'ють то працівники.
28.01.2026 14:55 Ответить
Згенеровано штучним інтелектом діпфейки
28.01.2026 15:00 Ответить
Ніколи такого не було і тут маєте!!! ТЦК, че самі ,,чесні" і ,,порядні"... Як і наш Боневтік Тряпка Ухилянтович...
28.01.2026 15:04 Ответить
Обмеження волі до 2х років це недемократично, ми ж не кацапи. Торбинки кешу судді і штрафу 800 грн з нього буде більш чим достатньо, щоб усвідомити провину і наступного разу віддавати долю до того, як за сраку схоплять.
28.01.2026 15:27 Ответить
 
 