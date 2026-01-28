Чиновника Львовского ТЦК подозревают в сокрытии имущества и служебном подлоге, - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновника подозревают в сокрытии имущества в декларациях и фиктивном оформлении знакомого на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В чем подозревают чиновника ТЦК

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ранее он возглавлял один из районных ТЦК и СП. Чиновника подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях, а также в незаконном внесении данных о якобы прохождении военной службы мужчиной призывного возраста.

Смотрите также: Разоблачены врачи одесского ТЦК, которые за $16 тыс. массово выдавали фиктивные заключения ВЛК без присутствия призывников, - ГБР. ФОТО

В декларациях за 2023 и 2024 годы полковник не указал квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн гривен. Имущественные права на жилье были оформлены на жену, однако в соответствии с законом это имущество подлежало обязательному декларированию.

Кроме того, в апреле 2025 года, находясь на должности начальника районного ТЦК и СП, чиновник без законных оснований внес в служебные базы данные о своем знакомом как о том, кто якобы проходит военную службу. На самом деле мужчина фактически находился дома, что позволяло ему свободно передвигаться и избегать мобилизационных мероприятий.

Осознавая возможную ответственность за незаконные действия на прежней должности, чиновник инициировал перевод во Львов. Сейчас следователи выясняют, было ли известно об этих фактах руководству областного ТЦК и СП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вымогала $5 тыс. у матери погибшего военнослужащего: разоблачили должностное лицо ТЦК на Виннитчине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Полковнику грозит ограничение свободы до двух лет

Полковнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины — умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, а также по ч. 1 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах.

Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен чиновник ТЦК в Черниговской области, который за взятки влиял на решения военно-врачебной комиссии, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР проверяют все обстоятельства дела, возможную причастность других должностных лиц и наличие подобных фактов в других подразделениях.