Чиновника Львовского ТЦК подозревают в сокрытии имущества и служебном подлоге, - ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновника подозревают в сокрытии имущества в декларациях и фиктивном оформлении знакомого на военную службу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.
В чем подозревают чиновника ТЦК
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ранее он возглавлял один из районных ТЦК и СП. Чиновника подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях, а также в незаконном внесении данных о якобы прохождении военной службы мужчиной призывного возраста.
- В декларациях за 2023 и 2024 годы полковник не указал квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн гривен. Имущественные права на жилье были оформлены на жену, однако в соответствии с законом это имущество подлежало обязательному декларированию.
- Кроме того, в апреле 2025 года, находясь на должности начальника районного ТЦК и СП, чиновник без законных оснований внес в служебные базы данные о своем знакомом как о том, кто якобы проходит военную службу. На самом деле мужчина фактически находился дома, что позволяло ему свободно передвигаться и избегать мобилизационных мероприятий.
- Осознавая возможную ответственность за незаконные действия на прежней должности, чиновник инициировал перевод во Львов. Сейчас следователи выясняют, было ли известно об этих фактах руководству областного ТЦК и СП.
Полковнику грозит ограничение свободы до двух лет
Полковнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины — умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, а также по ч. 1 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах.
Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.
Досудебное расследование продолжается.
Сотрудники ГБР проверяют все обстоятельства дела, возможную причастность других должностных лиц и наличие подобных фактов в других подразделениях.
