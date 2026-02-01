Чоловік стріляв у бік групи оповіщення у Вінниці, його розшукують, - поліція
1 лютого близько 10:40 до поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії у Вінниці. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Вінницької області.
Перші деталі
Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.
Стрільця шукають
Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав.
- Обласний ТЦК ініціював службову перевірку.
Спочатку були палиці й каміння, потім сльозогінний газ, після цього цкування собаками, далі - відстріл, значить незабаром групи опіовіщення ТЦК та СП разом з поліцією закидуватимуть котелями молотова та гранатами?!
Ось це так "влада" z-елених!
Це ж як треба було довести Українців, щоб вони стали люто ненавидіти людей у військовій формі, хоча на початку все було по-іншому!
російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі.
Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні.
Виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.
Детальніше:https://www.facebook.com/share/p/1CBLQdpHdg/