Чоловік стріляв у бік групи оповіщення у Вінниці, його розшукують, - поліція

Стрілянина у Вінниці

1 лютого близько 10:40 до поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії у Вінниці. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Вінницької області.

Перші деталі

Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.

Стрільця шукають

Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав.
  • Обласний ТЦК ініціював службову перевірку.

Вінниця стрілянина ТЦК та СП
Топ коментарі
+35
В Україні вже все як в рашці -там вибух хлопок, в нас банда викрадачів людей- група оповіщення. А так раніше любили сміятись з цього.
01.02.2026 11:55 Відповісти
+32
В ЗЕ-Україні гірше ніж в ПУ-Рашці,бо там Путло Погане своїх люмпенів грошима заливає, щоб підписували контракт, а зЗЕляндії тотальне людоловством, яким займаються заброньовані та заприсяжені поліціянти, в також бандюки ( ТЦКуни).
01.02.2026 12:04 Відповісти
+28
Писали б вже як є: в бік групи бусифікаторів.
01.02.2026 11:56 Відповісти
А сам де дупу ховаєш, ухилянт Сірожа? Ну давай напиши - УБД с 1918, 35 важких поранень.... чи просто тцкашне лайно?
01.02.2026 14:54 Відповісти
Навіщо Зее поливати лайном? Він і сам з цим досить добре справляється.
01.02.2026 19:12 Відповісти
Процес у суспільстві пішов!
Спочатку були палиці й каміння, потім сльозогінний газ, після цього цкування собаками, далі - відстріл, значить незабаром групи опіовіщення ТЦК та СП разом з поліцією закидуватимуть котелями молотова та гранатами?!
Ось це так "влада" z-елених!
Це ж як треба було довести Українців, щоб вони стали люто ненавидіти людей у військовій формі, хоча на початку все було по-іншому!
01.02.2026 15:06 Відповісти
Кацапи добре попрацювали.
01.02.2026 17:47 Відповісти
А ти кашу вариш для них..., так вертухай примусорьоний?!
01.02.2026 22:45 Відповісти
Ну так может он из стартового стрелял. Тем более никто не пострадал. Значит нормально же вроде как, не? Или это если бы те опричники стреляли, то было бы норм. Наоборот оно наверное не работает?
01.02.2026 16:15 Відповісти
Памʼятаєте стрілка, який кілька днів тому на Черкащині розстріляв чотирьох ухилянтів-поліцейських, охранку корумпованої влади і банд https://x.com/hashtag/%D0%A2%D0%A6%D0%9A?src=hashtag_click #ТЦК, та поранив пʼятого? Так, тоді переважаючі сили противника вбили повстанця. Але сьогодні в Черкасах мітинг його колег-військових, ветеранів. У підтримку ветерана, героїчного повстанця-стрілка. Виявляється, банда ТЦК викрала родича цього героя.
01.02.2026 16:27 Відповісти
01.02.2026 16:28 Відповісти
01.02.2026 16:47 Відповісти
Думаю, що це звичайний вкид. Вангую, що свідків нема, гільз нема, відео нема, СОГ знайде там тільки какашки тцкунів, котрі злякались звичайного вихлопу автомобіля.
01.02.2026 17:38 Відповісти
12 людей загинули на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки
російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі.
Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні.
Виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.
Детальніше:https://www.facebook.com/share/p/1CBLQdpHdg/
01.02.2026 18:28 Відповісти
