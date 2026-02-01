Чоловік стріляв у бік групи оповіщення у Вінниці, його розшукують, - поліція

1 лютого близько 10:40 до поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії у Вінниці. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Вінницької області.

Перші деталі

Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.

Стрільця шукають

Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав.

Обласний ТЦК ініціював службову перевірку.

