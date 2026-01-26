РФ вигадала фейк про вбивство військового ТЦК у Харкові, щоб налаштувати українців проти мобілізації, - облвійськкомат
Ворожа пропаганда вчергове поширила в соцмережах вигадку про нібито "національний спротив" проведенню мобілізації в Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК та СП.
Пропагандисти вигадують фейки
Як зазначається, Росії не вистачає реальних підтверджених конфліктів, тож для своїх читачів пропагандисти вигадали чергову історію про вбивство військовослужбовця ТЦК та СП. Щоправда, в авторів "новини" дивовижним чином немає жодних підтверджень.
"Мета цієї кампанії - розкол суспільства, налаштувати українців вороже до ТЦК і спровокувати їх на силовий опір мобілізації до лав Сил оборони, а відтак - підірвати обороноздатність України і ускладнити становище наших захисників на фронті", - наголошують у ТЦК.
Реакція ТЦК
Також зазначається, що військовослужбовці ТЦК у повному складі продовжують виконувати вкрай важливі завдання з поповнення військових частин.
"Наголошуємо, що військовослужбовці ЗСУ без бойового досвіду залучаються до бойових дій лише після проходження посиленої військової підготовки. Намагання нав’язати "національний спротив", не зруйнують нашої єдності. Народ України захищає своє", - додали у військкоматі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Відправили поза штат через два тижні після поранення, але я про це дізнався через кілька місяців...
Виплати на лікування мені начебто вибили, але я їх досі не бачив...
Поки чекав ВЛК зарплата була 800 гривень. Були місяці, коли й того не приходило..."
https://censor.net/ua/resonance/3597175/mayister-*************-narodnyh-instrumentiv-yevgen-makatsoba-kobzar
Тепер питання: чому в 2014-2015 таке іпсо не прокатувало, а зараз прокатує?
І ось "РФ вигадала фейк про вбивство військового ТЦК у Харкові, щоб налаштувати українців проти мобілізації, - облвійськкомат
Не пишить маячню.Якщо таке буде,рашисти тільки порадуться,бо українці у внутрішніх розбірках добьют друг-дружку.
Ви настільки погрязли у внутрішніх чварах,що у вас немає часу розібратись і зрозуміти,що взагалі коїться.
Наприклад Верховна Зрада прийняла закон,який корінними народами України визнаються тільки Кримські татари, караїми і кримчаки.Інші українці у прольоті https://censor.net/ua/news/3267065/****************************************************************************************
Що з цього виходить.Бути часткою народу в українській правовий системі,це питання не символічної індентичності,а питання майнових суверенних прав.Ви вже зрозуміли,чи мені продовжити?Українців кинули,як співав Кузьма.
Дуже сподіваюся, колись всі їхні злочини будуть покарані.
У Конституції чітко написано, що мобілізація - це обов'язок і необхідність, а не справедливість, як багато хто намагається зараз цим мотивувати. А далі тільки від чоловіка залежить, як він пройде цей шлях.
Це обов'язок для всіх?
"Їх треба готувати": радниця з гендерних питань ЗСУ виступила "за" строкову службу для жінок https://life.pravda.com.ua/society/radnicya-zsu-z-gendernih-pitan-pidtrimala-strokovu-sluzhbu-zhinok-307939/
мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
А не викрадання людей на вулицях.
Це якась маячня! На кого розраховано? Вони з нас знущаються! Це отаке завдання майже бойового підрозділу під час війни - а може хтось підійде до джипа з озброєними мужиками і попросить зарядити телефон і вони що його декілька годин будуть катати, доки телефон чи зарядна станція буде заряджатись? А чого тоді не зробити стаціонарні зарядки, навіщо мужики, які ще й за рахунок дорогого автомобільного акумулятора будуть це робити, яка їхня функція, так і не зрозумів, вони будуть заговорювати телефон, щоб він бистріше заряджався? Треновані навчені бички катаються по місту і не виконують ніяких задач, тупо прилаштували блатних, а воюють нехай хворі, про яких Аліна Михайлова розповідала. Як і більшість інших силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу, хоча який зараз запас, коли ж його задіювати, бичків з тилових частин і т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=Ka6OXj0odDg
https://www.youtube.com/watch?v=Hhv_G1sdnfg
Це точно не фейк. А хто відповість за Сопіна, Сахарука, Танчика? Вбивці!
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.