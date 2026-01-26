УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7553 відвідувача онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК
5 316 88

РФ вигадала фейк про вбивство військового ТЦК у Харкові, щоб налаштувати українців проти мобілізації, - облвійськкомат

фейки рф про ТЦК

Ворожа пропаганда вчергове поширила в соцмережах вигадку про нібито "національний спротив" проведенню мобілізації в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК та СП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пропагандисти вигадують фейки

Як зазначається, Росії не вистачає реальних підтверджених конфліктів, тож для своїх читачів пропагандисти вигадали чергову історію про вбивство військовослужбовця ТЦК та СП. Щоправда, в авторів "новини" дивовижним чином немає жодних підтверджень.

"Мета цієї кампанії - розкол суспільства, налаштувати українців вороже до ТЦК і спровокувати їх на силовий опір мобілізації до лав Сил оборони, а відтак - підірвати обороноздатність України і ускладнити становище наших захисників на фронті", - наголошують у ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $2000 обіцяли "відбивати" чоловіків від ТЦК: затримано учасників злочинної групи у Вінниці. ФОТОрепортаж

Реакція ТЦК

Також зазначається, що військовослужбовці ТЦК у повному складі продовжують виконувати вкрай важливі завдання з поповнення військових частин.

"Наголошуємо, що військовослужбовці ЗСУ без бойового досвіду залучаються до бойових дій лише після проходження посиленої військової підготовки. Намагання нав’язати "національний спротив", не зруйнують нашої єдності. Народ України захищає своє", - додали у військкоматі.

Також читайте: Військовослужбовці не мають займатися безпосередньою мобілізацією та доставленням до ТЦК, - Офіс військового омбудсмана

Автор: 

Харків (6057) ТЦК та СП (1117)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Як то кажуть, вся брехня про Порошенка виявилася правдою про Зеленського.
показати весь коментар
26.01.2026 10:25 Відповісти
+27
Стільки брехні, як тцкашна пресслужба, жодна кацапетівська пропаганда не вигадує.
Дуже сподіваюся, колись всі їхні злочини будуть покарані.
показати весь коментар
26.01.2026 10:35 Відповісти
+14
Забули додати що це ще все фейки і ші, а про бурятів ми самі домовимося
показати весь коментар
26.01.2026 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нахіба вигадувати фейки, якщо є таке

"Відправили поза штат через два тижні після поранення, але я про це дізнався через кілька місяців...
Виплати на лікування мені начебто вибили, але я їх досі не бачив...
Поки чекав ВЛК зарплата була 800 гривень. Були місяці, коли й того не приходило..."

https://censor.net/ua/resonance/3597175/mayister-*************-narodnyh-instrumentiv-yevgen-makatsoba-kobzar
показати весь коментар
26.01.2026 10:29 Відповісти
Кацапи намагаються налаштувати українців проти мобілізації з 2014 року. Згадайте іпсо про "сняліспоєздавнацгвардію"...
Тепер питання: чому в 2014-2015 таке іпсо не прокатувало, а зараз прокатує?
показати весь коментар
26.01.2026 10:09 Відповісти
Як то кажуть, вся брехня про Порошенка виявилася правдою про Зеленського.
показати весь коментар
26.01.2026 10:25 Відповісти
то все через "єслі чесно, дєнєг жалко"🍆
показати весь коментар
26.01.2026 10:32 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.01.2026 11:11 Відповісти
Бо тоді не було військового стану і повномаштабної війни.
показати весь коментар
26.01.2026 21:02 Відповісти
ЗМІ, полєзниє Кремлю ідіоти, просто співчуваючі руху ухилянтства обивателі, процвітаючого бізнесу - корупції на ухилянстві, - справді ніхто не хоче бути покаліченим, чи вбитим на фронті, - створили з ТЦК ворожу структуру, яка НІБИ проводить мобілізацію в армію агресора.. В результаті громадська думка все більше і більше на стороні "пацифістів", на стороні Кремля - ТЦК ніби концентратор того негативу.

І ось "РФ вигадала фейк про вбивство військового ТЦК у Харкові, щоб налаштувати українців проти мобілізації, - облвійськкомат
показати весь коментар
26.01.2026 10:16 Відповісти
какіє мастакі і видумщікі. Не те що наші рідні співробітники рот охорони, які певно балаклави і у ванній не знімають
показати весь коментар
26.01.2026 10:19 Відповісти
Такі відео?
показати весь коментар
26.01.2026 11:14 Відповісти
Ну, там є пояснення, вони за ним годину містом бігали.
показати весь коментар
26.01.2026 12:23 Відповісти
Територіальний Центр Комплектування. Те ж саме що в ссср військомат, для тупих уточню.
показати весь коментар
26.01.2026 12:35 Відповісти
Ну, думаю, ти ж погодишся що крутити ухилянтів та доставляти до бригад має поліція?
показати весь коментар
26.01.2026 12:46 Відповісти
Той,який під час війни ухиляється від військового обліку.Той,який відмовляється воювати за свою країну.
показати весь коментар
26.01.2026 13:02 Відповісти
Отут ти й спалився.
показати весь коментар
26.01.2026 15:24 Відповісти
Ну, мій побратим зараз в госпіталі, я його щодня провідую, так він каже що хлопці, коли повернуться, в кожного спитають- хто де був, чому не воював і чим допомагав. Але його думка не дуже популярна в ухилянтів, погодься.
показати весь коментар
26.01.2026 12:30 Відповісти
Ну, ти за них голосував, тобі й питати. Чи ти не за Зеленського головував, а проти Порошенка?
показати весь коментар
26.01.2026 12:43 Відповісти
Абсолютно не страшно. Я навіть вулицями міста спокійно пересуваюся, ніхто мене не ловить і не крутить. Хочеш як я?
показати весь коментар
26.01.2026 12:47 Відповісти
Тебе я б особисто з задоволенням запакував. З семи ніків строчити на Цензорі- це явно людина на роботі.
показати весь коментар
26.01.2026 15:20 Відповісти
У прокурорів, суддів, мусорів, митників, СБУшників, ТЦКунів будуть питати?
показати весь коментар
26.01.2026 12:40 Відповісти
У всіх, друже, у всіх.
показати весь коментар
26.01.2026 12:41 Відповісти
Ну, мій побратим зараз в госпіталі, я його щодня провідую, так він каже що хлопці, коли повернуться, в кожного спитають- хто де був, чому не воював і чим допомагав.
Не пишить маячню.Якщо таке буде,рашисти тільки порадуться,бо українці у внутрішніх розбірках добьют друг-дружку.
показати весь коментар
26.01.2026 16:55 Відповісти
Це не маячня, це те що є.
показати весь коментар
26.01.2026 16:58 Відповісти
Ага,легше буде доколупуватись до простих українців:чому не був на фронті,що ти робив,чим задати питання владі,яка грабувала і грабує досі український український народ.Я правильно вас зрозумів?
Ви настільки погрязли у внутрішніх чварах,що у вас немає часу розібратись і зрозуміти,що взагалі коїться.
Наприклад Верховна Зрада прийняла закон,який корінними народами України визнаються тільки Кримські татари, караїми і кримчаки.Інші українці у прольоті https://censor.net/ua/news/3267065/****************************************************************************************
Що з цього виходить.Бути часткою народу в українській правовий системі,це питання не символічної індентичності,а питання майнових суверенних прав.Ви вже зрозуміли,чи мені продовжити?Українців кинули,як співав Кузьма.
показати весь коментар
27.01.2026 10:03 Відповісти
Передивився того "військового".Якесь чмо у військовому однострою,анонімне,з бігаючими очками,з реквізитів тільки номер рахунку куди перераховувати кошти кляне тецекашників і обіцяє їм розплату.На дуже,до речі,правильній українській мові,без жодних акцентів,галицького,подільського,суржику чи якогось іншого.І хоча від вас обох руснею смердить за кілометр я все таки спитаю - а як мобілізовувати новобранців?Ким захищати Україну,як протидіяти українському ухилянству,яке рашка підкормлює міліардами?
показати весь коментар
26.01.2026 13:27 Відповісти
Коли виникають питання що і як, то все треба робити згідно з діючими законами.
показати весь коментар
26.01.2026 15:28 Відповісти
Не знаю як там у Харкові, а на Львівщині Назар Буба по групі ТЦК із травмата стріляв. Тепер у бігах.
показати весь коментар
26.01.2026 10:29 Відповісти
Стільки брехні, як тцкашна пресслужба, жодна кацапетівська пропаганда не вигадує.
Дуже сподіваюся, колись всі їхні злочини будуть покарані.
показати весь коментар
26.01.2026 10:35 Відповісти
Забули додати що це ще все фейки і ші, а про бурятів ми самі домовимося
показати весь коментар
26.01.2026 10:36 Відповісти
Пропаганда та ІПСО не роблять з людей ідіотів, тому що вони і розраховані на ідіотів..)
У Конституції чітко написано, що мобілізація - це обов'язок і необхідність, а не справедливість, як багато хто намагається зараз цим мотивувати. А далі тільки від чоловіка залежить, як він пройде цей шлях.
показати весь коментар
26.01.2026 10:51 Відповісти
Якось товсто.🥴
показати весь коментар
26.01.2026 11:01 Відповісти
Що б був запас в цьому розібратися.)
показати весь коментар
26.01.2026 11:13 Відповісти
**** там розбиратися? Маніпуляція є маніпуляція.
показати весь коментар
26.01.2026 11:39 Відповісти
А в жінок конституція щось вимагає? Чи вони на вважаються громадянами України? Вони чомусь цінніші? А може, оскільки в них немає певних обов'язків, то і певні права в них забрано?
показати весь коментар
26.01.2026 11:15 Відповісти
Жінка знає та виконує свої обов'язки, і за конституцією, і за природою, да і на фронті їх зараз не мало воює. А мобілізація жінок, зараз для "ухилесів" прям рятівна фішка.)
показати весь коментар
26.01.2026 12:01 Відповісти
А чоловіки свої обов'язки за природою не виконують?))) Що таке ухилеси? Який відсоток від тих ухилесів складають жінки?
показати весь коментар
26.01.2026 13:38 Відповісти
Чоловіки, що готові безкоштовно померти за ідею вже закінчилися. Тому жіноча мобілізація неминуча. Зеленський та Сирський вже розпланували купу контрнаступів, що будуть неможливі без нафронтниць в окопах. У вас було 4 роки підготуватися!
показати весь коментар
26.01.2026 20:57 Відповісти
Так у них є баракуда і вона їх виручає
показати весь коментар
26.01.2026 12:28 Відповісти
Україну повинні УСІ громадяни, а не тільки чоловіки! "Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України."
показати весь коментар
26.01.2026 20:54 Відповісти
"У Конституції чітко написано, що мобілізація - це обов'язок і необхідність, а не справедливість"

Це обов'язок для всіх?
показати весь коментар
26.01.2026 12:10 Відповісти
Ні, в її конституції написано, що вона виконує обов'язок "за природою"
показати весь коментар
26.01.2026 12:49 Відповісти
Як вчепилися в це.) А ви напевно і на те не здатні.
показати весь коментар
26.01.2026 13:11 Відповісти
Ти краще розкажи, як у тебе вистачає совісті писати таку маячню під жіночим ім'ям? Чи у трансів також броня і тому ти не служиш?
показати весь коментар
26.01.2026 15:55 Відповісти
Цю псевдо Татьяну попустить,коли жінок теж почнуть кошмарити,бо початок двіжухи вже пішов.
"Їх треба готувати": радниця з гендерних питань ЗСУ виступила "за" строкову службу для жінок https://life.pravda.com.ua/society/radnicya-zsu-z-gendernih-pitan-pidtrimala-strokovu-sluzhbu-zhinok-307939/
показати весь коментар
26.01.2026 17:04 Відповісти
Якщо жінок мобілізувати, то спідниць не залишиться. Під чим тоді ховатиметеся?)
показати весь коментар
27.01.2026 12:39 Відповісти
Мозок,звичайно, не видно, але коли його бракує- помітно!)
показати весь коментар
27.01.2026 12:08 Відповісти
В конституції нічого не написано про мобілізацію. А ось в законі про Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію заначено, що
мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
А не викрадання людей на вулицях.
показати весь коментар
26.01.2026 15:21 Відповісти
То чого ти ухилянтка, досі не в окопі? В Конституції написано, що захищати Україну повинні усі громадяни, а не тільки чоловіки! "Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України."
показати весь коментар
26.01.2026 20:53 Відповісти
Подумала, що вдвох там буде тісно. Тому почекаю, поки ви вилізете, з окопа.)
показати весь коментар
27.01.2026 12:06 Відповісти
ТЦК не буде питати, що ви там думаєте та чекаєте. В бусик заберуть, а потім в окоп на нуль відправлять.
показати весь коментар
27.01.2026 20:03 Відповісти
В США міграційна служба робить майже те саме що в нас тцк. Американці в шоці від такого, такого в США не було мабуть ще з часів "Маккартизму".
показати весь коментар
26.01.2026 12:17 Відповісти
Штати виловлюють нелегалів в в Україні громадян держави
показати весь коментар
26.01.2026 12:41 Відповісти
Похер. В державі яка вже не держава - всі емігранти.
показати весь коментар
26.01.2026 13:38 Відповісти
Розкажіть Сергію Ковальчуку, Олександру Ревуцькому, Віталію Сахаруку, та ще багатьох мертвим українцям, що тцк нікого не вбивають, і це все фейки. А ще краще родичам розкажіть, я думаю переконаєте
показати весь коментар
26.01.2026 13:34 Відповісти
Алібабу він же Єрмак, ТЦК вже прилаштували, чи рано ще?
показати весь коментар
26.01.2026 13:43 Відповісти
Тим часом у Києві "Муніципальна охорона" почне патрулювати місто разом із мобільними зарядними станціями, - КМДА. Джерело: https://censor.net/ua/p3596971
Це якась маячня! На кого розраховано? Вони з нас знущаються! Це отаке завдання майже бойового підрозділу під час війни - а може хтось підійде до джипа з озброєними мужиками і попросить зарядити телефон і вони що його декілька годин будуть катати, доки телефон чи зарядна станція буде заряджатись? А чого тоді не зробити стаціонарні зарядки, навіщо мужики, які ще й за рахунок дорогого автомобільного акумулятора будуть це робити, яка їхня функція, так і не зрозумів, вони будуть заговорювати телефон, щоб він бистріше заряджався? Треновані навчені бички катаються по місту і не виконують ніяких задач, тупо прилаштували блатних, а воюють нехай хворі, про яких Аліна Михайлова розповідала. Як і більшість інших силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу, хоча який зараз запас, коли ж його задіювати, бичків з тилових частин і т.д.
показати весь коментар
26.01.2026 15:39 Відповісти
Дитячий садок
показати весь коментар
26.01.2026 15:40 Відповісти
Та знаємо, все фейк. Соломка почав розказувати правду про злочини ТЦКшників, як утримують, катують, хапають калік, вимагають гроші в той час, як не воюють ті, хто давав присягу.
https://www.youtube.com/watch?v=Ka6OXj0odDg
https://www.youtube.com/watch?v=Hhv_G1sdnfg
Це точно не фейк. А хто відповість за Сопіна, Сахарука, Танчика? Вбивці!
показати весь коментар
26.01.2026 15:40 Відповісти
Проблема в тому, що не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати? При цьому хапають хворих людей і кидають на яму в тісне приміщення, де стоять по 10-20 чоловік, проти людей застосовують нелюдські тортури! Проти людей, які навіть не вчинили жодного кримінального злочину і тим більше не винні в тому, що напав путлер.
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.
показати весь коментар
26.01.2026 15:44 Відповісти
Залучаєте і без бойового досвіду!! Не обманюйте!!!! Зі Мною так зробили,ледь вийшов з оточення,а всі хто там був,кого зустрічав,зарас безвесті зниклі!
показати весь коментар
26.01.2026 17:11 Відповісти
Та тцк придумали в кремлi.другой фронт *****.навiть перший.
показати весь коментар
26.01.2026 17:18 Відповісти
у нашого гаранта потрібно терміново взяти інтервью . як він неодноразово ухилявся від призову. з аргументом .. я ж не лох .. повчальний урок для ******** потенційних призовників. ухилився тричі - кандидат в гаранти конституції.
показати весь коментар
06.02.2026 14:20 Відповісти
а ще музичні таланти ... бо ж не втіка... віртуозна гра на роялі з піднятими угору руками. цинічно але була колись така марка - Україна.
показати весь коментар
06.02.2026 14:24 Відповісти
 
 