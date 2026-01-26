РФ вигадала фейк про вбивство військового ТЦК у Харкові, щоб налаштувати українців проти мобілізації, - облвійськкомат

Ворожа пропаганда вчергове поширила в соцмережах вигадку про нібито "національний спротив" проведенню мобілізації в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК та СП.

Пропагандисти вигадують фейки

Як зазначається, Росії не вистачає реальних підтверджених конфліктів, тож для своїх читачів пропагандисти вигадали чергову історію про вбивство військовослужбовця ТЦК та СП. Щоправда, в авторів "новини" дивовижним чином немає жодних підтверджень.

"Мета цієї кампанії - розкол суспільства, налаштувати українців вороже до ТЦК і спровокувати їх на силовий опір мобілізації до лав Сил оборони, а відтак - підірвати обороноздатність України і ускладнити становище наших захисників на фронті", - наголошують у ТЦК.

Реакція ТЦК

Також зазначається, що військовослужбовці ТЦК у повному складі продовжують виконувати вкрай важливі завдання з поповнення військових частин.

"Наголошуємо, що військовослужбовці ЗСУ без бойового досвіду залучаються до бойових дій лише після проходження посиленої військової підготовки. Намагання нав’язати "національний спротив", не зруйнують нашої єдності. Народ України захищає своє", - додали у військкоматі.

