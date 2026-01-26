РФ придумала фейк об убийстве военного ТЦК в Харькове, чтобы настроить украинцев против мобилизации, - облвоенкомат

Вражеская пропаганда в очередной раз распространила в соцсетях выдумку о якобы "национальном сопротивлении" проведению мобилизации в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК и СП.

Пропагандисты придумывают фейки

Как отмечается, России не хватает реальных подтвержденных конфликтов, поэтому для своих читателей пропагандисты придумали очередную историю об убийстве военнослужащего ТЦК и СП. Правда, у авторов "новости" удивительным образом нет никаких подтверждений.

"Цель этой кампании - раскол общества, настроить украинцев враждебно к ТЦК и спровоцировать их на силовое сопротивление мобилизации в ряды Сил обороны, а следовательно - подорвать обороноспособность Украины и осложнить положение наших защитников на фронте", - отмечают в ТЦК.

Реакция ТЦК

Также отмечается, что военнослужащие ТЦК в полном составе продолжают выполнять крайне важные задачи по пополнению воинских частей.

"Подчеркиваем, что военнослужащие ВСУ без боевого опыта привлекаются к боевым действиям только после прохождения усиленной военной подготовки. Попытки навязать "национальное сопротивление" не разрушат нашего единства. Народ Украины защищает свое", - добавили в военкомате.

