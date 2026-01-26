РФ придумала фейк об убийстве военного ТЦК в Харькове, чтобы настроить украинцев против мобилизации, - облвоенкомат

Вражеская пропаганда в очередной раз распространила в соцсетях выдумку о якобы "национальном сопротивлении" проведению мобилизации в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК и СП.

Пропагандисты придумывают фейки

Как отмечается, России не хватает реальных подтвержденных конфликтов, поэтому для своих читателей пропагандисты придумали очередную историю об убийстве военнослужащего ТЦК и СП. Правда, у авторов "новости" удивительным образом нет никаких подтверждений.

"Цель этой кампании - раскол общества, настроить украинцев враждебно к ТЦК и спровоцировать их на силовое сопротивление мобилизации в ряды Сил обороны, а следовательно - подорвать обороноспособность Украины и осложнить положение наших защитников на фронте", - отмечают в ТЦК.

Реакция ТЦК

Также отмечается, что военнослужащие ТЦК в полном составе продолжают выполнять крайне важные задачи по пополнению воинских частей.

"Подчеркиваем, что военнослужащие ВСУ без боевого опыта привлекаются к боевым действиям только после прохождения усиленной военной подготовки. Попытки навязать "национальное сопротивление" не разрушат нашего единства. Народ Украины защищает свое", - добавили в военкомате.

Як то кажуть, вся брехня про Порошенка виявилася правдою про Зеленського.
26.01.2026 10:25 Ответить
Стільки брехні, як тцкашна пресслужба, жодна кацапетівська пропаганда не вигадує.
Дуже сподіваюся, колись всі їхні злочини будуть покарані.
26.01.2026 10:35 Ответить
Забули додати що це ще все фейки і ші, а про бурятів ми самі домовимося
26.01.2026 10:36 Ответить
нахіба вигадувати фейки, якщо є таке

"Відправили поза штат через два тижні після поранення, але я про це дізнався через кілька місяців...
Виплати на лікування мені начебто вибили, але я їх досі не бачив...
Поки чекав ВЛК зарплата була 800 гривень. Були місяці, коли й того не приходило..."

https://censor.net/ua/resonance/3597175/mayister-*************-narodnyh-instrumentiv-yevgen-makatsoba-kobzar
26.01.2026 10:29 Ответить
Кацапи намагаються налаштувати українців проти мобілізації з 2014 року. Згадайте іпсо про "сняліспоєздавнацгвардію"...
Тепер питання: чому в 2014-2015 таке іпсо не прокатувало, а зараз прокатує?
26.01.2026 10:09 Ответить
26.01.2026 10:25 Ответить
то все через "єслі чесно, дєнєг жалко"🍆
26.01.2026 10:32 Ответить
26.01.2026 11:11 Ответить
Бо тоді не було військового стану і повномаштабної війни.
26.01.2026 21:02 Ответить
ЗМІ, полєзниє Кремлю ідіоти, просто співчуваючі руху ухилянтства обивателі, процвітаючого бізнесу - корупції на ухилянстві, - справді ніхто не хоче бути покаліченим, чи вбитим на фронті, - створили з ТЦК ворожу структуру, яка НІБИ проводить мобілізацію в армію агресора.. В результаті громадська думка все більше і більше на стороні "пацифістів", на стороні Кремля - ТЦК ніби концентратор того негативу.

І ось "РФ вигадала фейк про вбивство військового ТЦК у Харкові, щоб налаштувати українців проти мобілізації, - облвійськкомат
26.01.2026 10:16 Ответить
какіє мастакі і видумщікі. Не те що наші рідні співробітники рот охорони, які певно балаклави і у ванній не знімають
26.01.2026 10:19 Ответить
Такі відео?
26.01.2026 11:14 Ответить
Ну, там є пояснення, вони за ним годину містом бігали.
26.01.2026 12:23 Ответить
Територіальний Центр Комплектування. Те ж саме що в ссср військомат, для тупих уточню.
26.01.2026 12:35 Ответить
Ну, думаю, ти ж погодишся що крутити ухилянтів та доставляти до бригад має поліція?
26.01.2026 12:46 Ответить
Той,який під час війни ухиляється від військового обліку.Той,який відмовляється воювати за свою країну.
26.01.2026 13:02 Ответить
Отут ти й спалився.
26.01.2026 15:24 Ответить
Ну, мій побратим зараз в госпіталі, я його щодня провідую, так він каже що хлопці, коли повернуться, в кожного спитають- хто де був, чому не воював і чим допомагав. Але його думка не дуже популярна в ухилянтів, погодься.
26.01.2026 12:30 Ответить
Ну, ти за них голосував, тобі й питати. Чи ти не за Зеленського головував, а проти Порошенка?
26.01.2026 12:43 Ответить
Абсолютно не страшно. Я навіть вулицями міста спокійно пересуваюся, ніхто мене не ловить і не крутить. Хочеш як я?
26.01.2026 12:47 Ответить
Тебе я б особисто з задоволенням запакував. З семи ніків строчити на Цензорі- це явно людина на роботі.
26.01.2026 15:20 Ответить
У прокурорів, суддів, мусорів, митників, СБУшників, ТЦКунів будуть питати?
26.01.2026 12:40 Ответить
У всіх, друже, у всіх.
26.01.2026 12:41 Ответить
Ну, мій побратим зараз в госпіталі, я його щодня провідую, так він каже що хлопці, коли повернуться, в кожного спитають- хто де був, чому не воював і чим допомагав.
Не пишить маячню.Якщо таке буде,рашисти тільки порадуться,бо українці у внутрішніх розбірках добьют друг-дружку.
26.01.2026 16:55 Ответить
Це не маячня, це те що є.
26.01.2026 16:58 Ответить
Ага,легше буде доколупуватись до простих українців:чому не був на фронті,що ти робив,чим задати питання владі,яка грабувала і грабує досі український український народ.Я правильно вас зрозумів?
Ви настільки погрязли у внутрішніх чварах,що у вас немає часу розібратись і зрозуміти,що взагалі коїться.
Наприклад Верховна Зрада прийняла закон,який корінними народами України визнаються тільки Кримські татари, караїми і кримчаки.Інші українці у прольоті https://censor.net/ua/news/3267065/****************************************************************************************
Що з цього виходить.Бути часткою народу в українській правовий системі,це питання не символічної індентичності,а питання майнових суверенних прав.Ви вже зрозуміли,чи мені продовжити?Українців кинули,як співав Кузьма.
27.01.2026 10:03 Ответить
Передивився того "військового".Якесь чмо у військовому однострою,анонімне,з бігаючими очками,з реквізитів тільки номер рахунку куди перераховувати кошти кляне тецекашників і обіцяє їм розплату.На дуже,до речі,правильній українській мові,без жодних акцентів,галицького,подільського,суржику чи якогось іншого.І хоча від вас обох руснею смердить за кілометр я все таки спитаю - а як мобілізовувати новобранців?Ким захищати Україну,як протидіяти українському ухилянству,яке рашка підкормлює міліардами?
26.01.2026 13:27 Ответить
Коли виникають питання що і як, то все треба робити згідно з діючими законами.
26.01.2026 15:28 Ответить
Не знаю як там у Харкові, а на Львівщині Назар Буба по групі ТЦК із травмата стріляв. Тепер у бігах.
26.01.2026 10:29 Ответить
26.01.2026 10:35 Ответить
26.01.2026 10:36 Ответить
Пропаганда та ІПСО не роблять з людей ідіотів, тому що вони і розраховані на ідіотів..)
У Конституції чітко написано, що мобілізація - це обов'язок і необхідність, а не справедливість, як багато хто намагається зараз цим мотивувати. А далі тільки від чоловіка залежить, як він пройде цей шлях.
26.01.2026 10:51 Ответить
Якось товсто.🥴
26.01.2026 11:01 Ответить
Що б був запас в цьому розібратися.)
26.01.2026 11:13 Ответить
**** там розбиратися? Маніпуляція є маніпуляція.
26.01.2026 11:39 Ответить
А в жінок конституція щось вимагає? Чи вони на вважаються громадянами України? Вони чомусь цінніші? А може, оскільки в них немає певних обов'язків, то і певні права в них забрано?
26.01.2026 11:15 Ответить
Жінка знає та виконує свої обов'язки, і за конституцією, і за природою, да і на фронті їх зараз не мало воює. А мобілізація жінок, зараз для "ухилесів" прям рятівна фішка.)
26.01.2026 12:01 Ответить
А чоловіки свої обов'язки за природою не виконують?))) Що таке ухилеси? Який відсоток від тих ухилесів складають жінки?
26.01.2026 13:38 Ответить
Чоловіки, що готові безкоштовно померти за ідею вже закінчилися. Тому жіноча мобілізація неминуча. Зеленський та Сирський вже розпланували купу контрнаступів, що будуть неможливі без нафронтниць в окопах. У вас було 4 роки підготуватися!
26.01.2026 20:57 Ответить
Так у них є баракуда і вона їх виручає
26.01.2026 12:28 Ответить
Україну повинні УСІ громадяни, а не тільки чоловіки! "Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України."
26.01.2026 20:54 Ответить
"У Конституції чітко написано, що мобілізація - це обов'язок і необхідність, а не справедливість"

Це обов'язок для всіх?
26.01.2026 12:10 Ответить
Ні, в її конституції написано, що вона виконує обов'язок "за природою"
26.01.2026 12:49 Ответить
Як вчепилися в це.) А ви напевно і на те не здатні.
26.01.2026 13:11 Ответить
Ти краще розкажи, як у тебе вистачає совісті писати таку маячню під жіночим ім'ям? Чи у трансів також броня і тому ти не служиш?
26.01.2026 15:55 Ответить
Цю псевдо Татьяну попустить,коли жінок теж почнуть кошмарити,бо початок двіжухи вже пішов.
"Їх треба готувати": радниця з гендерних питань ЗСУ виступила "за" строкову службу для жінок https://life.pravda.com.ua/society/radnicya-zsu-z-gendernih-pitan-pidtrimala-strokovu-sluzhbu-zhinok-307939/
26.01.2026 17:04 Ответить
Якщо жінок мобілізувати, то спідниць не залишиться. Під чим тоді ховатиметеся?)
27.01.2026 12:39 Ответить
Мозок,звичайно, не видно, але коли його бракує- помітно!)
27.01.2026 12:08 Ответить
В конституції нічого не написано про мобілізацію. А ось в законі про Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію заначено, що
мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
А не викрадання людей на вулицях.
26.01.2026 15:21 Ответить
То чого ти ухилянтка, досі не в окопі? В Конституції написано, що захищати Україну повинні усі громадяни, а не тільки чоловіки! "Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України."
26.01.2026 20:53 Ответить
Подумала, що вдвох там буде тісно. Тому почекаю, поки ви вилізете, з окопа.)
27.01.2026 12:06 Ответить
ТЦК не буде питати, що ви там думаєте та чекаєте. В бусик заберуть, а потім в окоп на нуль відправлять.
27.01.2026 20:03 Ответить
В США міграційна служба робить майже те саме що в нас тцк. Американці в шоці від такого, такого в США не було мабуть ще з часів "Маккартизму".
26.01.2026 12:17 Ответить
Штати виловлюють нелегалів в в Україні громадян держави
26.01.2026 12:41 Ответить
Похер. В державі яка вже не держава - всі емігранти.
26.01.2026 13:38 Ответить
Розкажіть Сергію Ковальчуку, Олександру Ревуцькому, Віталію Сахаруку, та ще багатьох мертвим українцям, що тцк нікого не вбивають, і це все фейки. А ще краще родичам розкажіть, я думаю переконаєте
26.01.2026 13:34 Ответить
Алібабу він же Єрмак, ТЦК вже прилаштували, чи рано ще?
26.01.2026 13:43 Ответить
Тим часом у Києві "Муніципальна охорона" почне патрулювати місто разом із мобільними зарядними станціями, - КМДА. Джерело: https://censor.net/ua/p3596971
Це якась маячня! На кого розраховано? Вони з нас знущаються! Це отаке завдання майже бойового підрозділу під час війни - а може хтось підійде до джипа з озброєними мужиками і попросить зарядити телефон і вони що його декілька годин будуть катати, доки телефон чи зарядна станція буде заряджатись? А чого тоді не зробити стаціонарні зарядки, навіщо мужики, які ще й за рахунок дорогого автомобільного акумулятора будуть це робити, яка їхня функція, так і не зрозумів, вони будуть заговорювати телефон, щоб він бистріше заряджався? Треновані навчені бички катаються по місту і не виконують ніяких задач, тупо прилаштували блатних, а воюють нехай хворі, про яких Аліна Михайлова розповідала. Як і більшість інших силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу, хоча який зараз запас, коли ж його задіювати, бичків з тилових частин і т.д.
26.01.2026 15:39 Ответить
Дитячий садок
26.01.2026 15:40 Ответить
Та знаємо, все фейк. Соломка почав розказувати правду про злочини ТЦКшників, як утримують, катують, хапають калік, вимагають гроші в той час, як не воюють ті, хто давав присягу.
https://www.youtube.com/watch?v=Ka6OXj0odDg
https://www.youtube.com/watch?v=Hhv_G1sdnfg
Це точно не фейк. А хто відповість за Сопіна, Сахарука, Танчика? Вбивці!
26.01.2026 15:40 Ответить
Проблема в тому, що не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати? При цьому хапають хворих людей і кидають на яму в тісне приміщення, де стоять по 10-20 чоловік, проти людей застосовують нелюдські тортури! Проти людей, які навіть не вчинили жодного кримінального злочину і тим більше не винні в тому, що напав путлер.
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.
26.01.2026 15:44 Ответить
Залучаєте і без бойового досвіду!! Не обманюйте!!!! Зі Мною так зробили,ледь вийшов з оточення,а всі хто там був,кого зустрічав,зарас безвесті зниклі!
26.01.2026 17:11 Ответить
Та тцк придумали в кремлi.другой фронт *****.навiть перший.
26.01.2026 17:18 Ответить
у нашого гаранта потрібно терміново взяти інтервью . як він неодноразово ухилявся від призову. з аргументом .. я ж не лох .. повчальний урок для ******** потенційних призовників. ухилився тричі - кандидат в гаранти конституції.
06.02.2026 14:20 Ответить
а ще музичні таланти ... бо ж не втіка... віртуозна гра на роялі з піднятими угору руками. цинічно але була колись така марка - Україна.
06.02.2026 14:24 Ответить
 
 