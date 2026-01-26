РФ придумала фейк об убийстве военного ТЦК в Харькове, чтобы настроить украинцев против мобилизации, - облвоенкомат
Вражеская пропаганда в очередной раз распространила в соцсетях выдумку о якобы "национальном сопротивлении" проведению мобилизации в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК и СП.
Пропагандисты придумывают фейки
Как отмечается, России не хватает реальных подтвержденных конфликтов, поэтому для своих читателей пропагандисты придумали очередную историю об убийстве военнослужащего ТЦК и СП. Правда, у авторов "новости" удивительным образом нет никаких подтверждений.
"Цель этой кампании - раскол общества, настроить украинцев враждебно к ТЦК и спровоцировать их на силовое сопротивление мобилизации в ряды Сил обороны, а следовательно - подорвать обороноспособность Украины и осложнить положение наших защитников на фронте", - отмечают в ТЦК.
Реакция ТЦК
Также отмечается, что военнослужащие ТЦК в полном составе продолжают выполнять крайне важные задачи по пополнению воинских частей.
"Подчеркиваем, что военнослужащие ВСУ без боевого опыта привлекаются к боевым действиям только после прохождения усиленной военной подготовки. Попытки навязать "национальное сопротивление" не разрушат нашего единства. Народ Украины защищает свое", - добавили в военкомате.
"Відправили поза штат через два тижні після поранення, але я про це дізнався через кілька місяців...
Виплати на лікування мені начебто вибили, але я їх досі не бачив...
Поки чекав ВЛК зарплата була 800 гривень. Були місяці, коли й того не приходило..."
Тепер питання: чому в 2014-2015 таке іпсо не прокатувало, а зараз прокатує?
І ось "РФ вигадала фейк про вбивство військового ТЦК у Харкові, щоб налаштувати українців проти мобілізації, - облвійськкомат
Не пишить маячню.Якщо таке буде,рашисти тільки порадуться,бо українці у внутрішніх розбірках добьют друг-дружку.
Ви настільки погрязли у внутрішніх чварах,що у вас немає часу розібратись і зрозуміти,що взагалі коїться.
Наприклад Верховна Зрада прийняла закон,який корінними народами України визнаються тільки Кримські татари, караїми і кримчаки.Інші українці у прольоті
Що з цього виходить.Бути часткою народу в українській правовий системі,це питання не символічної індентичності,а питання майнових суверенних прав.Ви вже зрозуміли,чи мені продовжити?Українців кинули,як співав Кузьма.
Дуже сподіваюся, колись всі їхні злочини будуть покарані.
У Конституції чітко написано, що мобілізація - це обов'язок і необхідність, а не справедливість, як багато хто намагається зараз цим мотивувати. А далі тільки від чоловіка залежить, як він пройде цей шлях.
Це обов'язок для всіх?
"Їх треба готувати": радниця з гендерних питань ЗСУ виступила "за" строкову службу для жінок https://life.pravda.com.ua/society/radnicya-zsu-z-gendernih-pitan-pidtrimala-strokovu-sluzhbu-zhinok-307939/
мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
А не викрадання людей на вулицях.
Це якась маячня! На кого розраховано? Вони з нас знущаються! Це отаке завдання майже бойового підрозділу під час війни - а може хтось підійде до джипа з озброєними мужиками і попросить зарядити телефон і вони що його декілька годин будуть катати, доки телефон чи зарядна станція буде заряджатись? А чого тоді не зробити стаціонарні зарядки, навіщо мужики, які ще й за рахунок дорогого автомобільного акумулятора будуть це робити, яка їхня функція, так і не зрозумів, вони будуть заговорювати телефон, щоб він бистріше заряджався? Треновані навчені бички катаються по місту і не виконують ніяких задач, тупо прилаштували блатних, а воюють нехай хворі, про яких Аліна Михайлова розповідала. Як і більшість інших силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу, хоча який зараз запас, коли ж його задіювати, бичків з тилових частин і т.д.
Це точно не фейк. А хто відповість за Сопіна, Сахарука, Танчика? Вбивці!
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.