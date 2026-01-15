Военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией и доставкой в ТЦК, - Офис военного омбудсмана

Разделение общества на военнослужащих и гражданских, или ТСК и гражданских, не способствует укреплению обороноспособности Украины.

Об этом сообщил Офис военного омбудсмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспресо".

Последствия конфликта между ТСК и гражданами

В Офисе заявили об этом в контексте убийства военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко во Львове и ответили на вопрос, рассматривают ли это преступление как следствие общей эскалации конфликтов между военными ТЦК и гражданами.

Там напомнили, что согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" организация непосредственной реализации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации на соответствующей территории или содействие их выполнению осуществляется местными органами исполнительной власти.

Влияние на процесс мобилизации и обороноспособность

"Позиция Офиса Военного омбудсмана остается неизменной –– военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией, доставкой в ТЦК. Задача военных –– формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава", – говорится в заявлении.

В Офисе военного омбудсмана отметили, что разделение общества на военнослужащих и гражданских, или ТЦК и гражданских, не способствует укреплению обороноспособности государства.

"Любые превышения полномочий и злоупотребления как со стороны военнообязанных, так и со стороны военнослужащих ТЦК негативно влияют на процесс мобилизации и обороноспособность", - добавили там.

