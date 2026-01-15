Военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией и доставкой в ТЦК, - Офис военного омбудсмана
Разделение общества на военнослужащих и гражданских, или ТСК и гражданских, не способствует укреплению обороноспособности Украины.
Об этом сообщил Офис военного омбудсмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспресо".
Последствия конфликта между ТСК и гражданами
В Офисе заявили об этом в контексте убийства военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко во Львове и ответили на вопрос, рассматривают ли это преступление как следствие общей эскалации конфликтов между военными ТЦК и гражданами.
Там напомнили, что согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" организация непосредственной реализации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации на соответствующей территории или содействие их выполнению осуществляется местными органами исполнительной власти.
Влияние на процесс мобилизации и обороноспособность
"Позиция Офиса Военного омбудсмана остается неизменной –– военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией, доставкой в ТЦК. Задача военных –– формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава", – говорится в заявлении.
- В Офисе военного омбудсмана отметили, что разделение общества на военнослужащих и гражданских, или ТЦК и гражданских, не способствует укреплению обороноспособности государства.
"Любые превышения полномочий и злоупотребления как со стороны военнообязанных, так и со стороны военнослужащих ТЦК негативно влияют на процесс мобилизации и обороноспособность", - добавили там.
Хто б міг подумати. І що далі?
Живіть там собі під Трумпом ! Який, до речі, теж ухилянт, як і наш, тільки наш 4х ...
Читайте уважно, омбутсмен каже про можливу перспективу.
Наразі усе навпаки - 2 представники ТЦК і один поліціянт.
Але, оскільки, від вуличного виявлення вже відмовляються - то буде шукати поліція.
Але ухилянтам яка різниця, хто їх буде відловлювати ???
Джерело: https://censor.net/ua/n3591882
💡 Що це означає?
Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").
Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.
Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.
Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".
***
Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
" я атвєчаю только за маіх радітєлей". Ось за що це опудало відповідає. І через це і далі будуть примушувати військових виконувати невластиві їм функції. А суфльорист буде гундосити для свого єлєкторату у телесуфльор.
Про чмо - 100 %.