1 740 26

Военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией и доставкой в ТЦК, - Офис военного омбудсмана

зсу, военный

Разделение общества на военнослужащих и гражданских, или ТСК и гражданских, не способствует укреплению обороноспособности Украины.

Об этом сообщил Офис военного омбудсмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспресо".

Последствия конфликта между ТСК и гражданами

В Офисе заявили об этом в контексте убийства военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко во Львове и ответили на вопрос, рассматривают ли это преступление как следствие общей эскалации конфликтов между военными ТЦК и гражданами.

Там напомнили, что согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" организация непосредственной реализации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации на соответствующей территории или содействие их выполнению осуществляется местными органами исполнительной власти.

Влияние на процесс мобилизации и обороноспособность

"Позиция Офиса Военного омбудсмана остается неизменной –– военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией, доставкой в ТЦК. Задача военных –– формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава", – говорится в заявлении.

  • В Офисе военного омбудсмана отметили, что разделение общества на военнослужащих и гражданских, или ТЦК и гражданских, не способствует укреплению обороноспособности государства.

"Любые превышения полномочий и злоупотребления как со стороны военнообязанных, так и со стороны военнослужащих ТЦК негативно влияют на процесс мобилизации и обороноспособность", - добавили там.

военнослужащие (6481) мобилизация (2997) ТЦК (877) военный омбудсмен (8)
Топ комментарии
+8
Так це що виходить, бусифікація невідомими особами у військовій формі явно незаконна?
Хто б міг подумати. І що далі?
15.01.2026 23:16 Ответить
+3
Черговий пук у калюжу
15.01.2026 23:17 Ответить
+3
Открий конституцію прочитай,хто і чим повинен займатись.Тупа пропаганда на рахунок штурму Варшави давно вже набридла
15.01.2026 23:50 Ответить
Так це що виходить, бусифікація невідомими особами у військовій формі явно незаконна?
Хто б міг подумати. І що далі?
15.01.2026 23:16 Ответить
Та нічого...абсолютно нічого
15.01.2026 23:18 Ответить
Це виходить, що ти перший у черзі до віконця каси за " тему"
16.01.2026 00:05 Ответить
Шо вам там, у Америках, тутешні проблєми ?
Живіть там собі під Трумпом ! Який, до речі, теж ухилянт, як і наш, тільки наш 4х ...

Читайте уважно, омбутсмен каже про можливу перспективу.
Наразі усе навпаки - 2 представники ТЦК і один поліціянт.
Але, оскільки, від вуличного виявлення вже відмовляються - то буде шукати поліція.

Але ухилянтам яка різниця, хто їх буде відловлювати ???
16.01.2026 00:42 Ответить
Вони , безперечно , прмймуть це до уваги
показать весь комментарий
15.01.2026 23:17 Ответить
Черговий пук у калюжу
15.01.2026 23:17 Ответить
Там вуличний безпрєдєл
показать весь комментарий
ТЦК і СП розпочали розділятися на ТЦ і К і СП
15.01.2026 23:19 Ответить
Федорів прийде - порядок наведе....
показать весь комментарий
Тепер все буде "технологічно", за допомогою дронів? Сітку з дрону зкинули і можно грузити...
15.01.2026 23:32 Ответить
15.01.2026 23:41 Ответить
А як на процес мобілізації впливає той факт, що зараз чоловіків масово мобілізують до лав ЗСУ без медичного обстеження ВЛК, омбудсмен нічого не сказала?
15.01.2026 23:43 Ответить
Решетилова пояснила, що ******* система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.

Джерело: https://censor.net/ua/n3591882
16.01.2026 00:04 Ответить
А хто буде цим займатися? Мусора? Так їм воно нах не потрібне. Прийдемо до того що довинищать залишки тих хто з 22 у війську і тоді вже будемо мобілізовуватись в расіянську армію для штурму Варшави.
показать весь комментарий
100500 раз це чуємо і читаємо.
показать весь комментарий
Открий конституцію прочитай,хто і чим повинен займатись.Тупа пропаганда на рахунок штурму Варшави давно вже набридла
15.01.2026 23:50 Ответить
Manufactured Dilemma (у перекладі - штучна дилема) - це психологічний та риторичний прийом, який використовується для маніпуляції та впливу на рішення.

💡 Що це означає?



Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").

Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.

Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.

Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".

***

Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
15.01.2026 23:51 Ответить
Ваші версії варіантів В,Г, Д ... пліз ... Мені цікаво. вгадаю. чи ні.
показать весь комментарий
Ну тепер в тцк будуть казати, що пакуванням займаються не військовослужбовці, а працівники.
показать весь комментарий
Дружинніки тобто-ТІТУШНЯ
показать весь комментарий
Сідай, двійка. Тщатєльнєй надо, товарісщ майор..
показать весь комментарий
Все правильно. Але відповідальний тип за мобілізацію звиктневідповідати ні за що.
" я атвєчаю только за маіх радітєлей". Ось за що це опудало відповідає. І через це і далі будуть примушувати військових виконувати невластиві їм функції. А суфльорист буде гундосити для свого єлєкторату у телесуфльор.
16.01.2026 00:09 Ответить
Скільки тобі платить мертветчук, кацапе?
показать весь комментарий
Ви їм скажіть прямо біля бусиків! Це торочать вже третій рік, і що? А тому що одне зелене чмо зняло з себе відповідальність за мобілізацію, і маємо те що маємо.
показать весь комментарий
Та да, бусіками провели мобілізацію 1,5 млн людей ...

Про чмо - 100 %.
показать весь комментарий
