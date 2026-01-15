Мужчина с отверткой напал на военных ТЦК на Одесщине

13 января в Измаиле Одесской области мужчина совершил нападение на военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, во время проведения мероприятий оповещения был остановлен гражданин для проверки документов.

"В ответ на законные требования мужчина достал отвертку и начал бросаться на личный состав, создавая прямую угрозу жизни и здоровью защитников.

Пытаясь избежать ответственности, правонарушитель прибег к бегству и запрыгнул в автомобиль", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля, который способствовал побегу мужчины, задержан.

Начато уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые процессуальные действия с целью привлечения всех причастных лиц к ответственности.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК.

Также неизвестный обстрелял автомобиль военных ТЦК на Львовщине.

Президент Зеленский провел первое совещание с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым. Речь шла, в частности, об изменениях в процессе мобилизации.

