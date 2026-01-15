РУС
Новости Нападение на ТЦК
459 3

Мужчина с отверткой напал на военных ТЦК на Одесщине

Мужчина с отверткой напал на военных ТЦК в Измаиле

13 января в Измаиле Одесской области мужчина совершил нападение на военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, во время проведения мероприятий оповещения был остановлен гражданин для проверки документов.

"В ответ на законные требования мужчина достал отвертку и начал бросаться на личный состав, создавая прямую угрозу жизни и здоровью защитников.

Пытаясь избежать ответственности, правонарушитель прибег к бегству и запрыгнул в автомобиль", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подавляющее количество критики о деятельности ТЦК - это продукт ИИ, - "слуга народа" Вениславский

Водитель автомобиля, который способствовал побегу мужчины, задержан.

Начато уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые процессуальные действия с целью привлечения всех причастных лиц к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК во Львове: его задержали

Что предшествовало?

Читайте также: Тернопольский ТЦК начал расследование из-за видео с их военным, который угрожает гражданскому

Мужчина с отверткой напал на военных ТЦК в Измаиле

Автор: 

Измаил (161) нападение (2293) Одесская область (4117) ТЦК (875)
Хотів викрутитися!
15.01.2026 10:52 Ответить
"під час проведення заходів оповіщення було зупинено громадянина для перевірки документів"

Оповіщайте через гучномовець і ніхто не буде кидатися з викрутками.
15.01.2026 10:54 Ответить
готовий диверсант розвідник ******** холодну зброю....закинути у тил русні нехай робить свою справу
15.01.2026 10:58 Ответить
 
 