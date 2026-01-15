Мужчина с отверткой напал на военных ТЦК на Одесщине
13 января в Измаиле Одесской области мужчина совершил нападение на военнослужащих ТЦК и СП.
Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, во время проведения мероприятий оповещения был остановлен гражданин для проверки документов.
"В ответ на законные требования мужчина достал отвертку и начал бросаться на личный состав, создавая прямую угрозу жизни и здоровью защитников.
Пытаясь избежать ответственности, правонарушитель прибег к бегству и запрыгнул в автомобиль", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля, который способствовал побегу мужчины, задержан.
Начато уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся необходимые процессуальные действия с целью привлечения всех причастных лиц к ответственности.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что во Львове мужчина ударил ножом в живот военного ТЦК.
- Также неизвестный обстрелял автомобиль военных ТЦК на Львовщине.
- Президент Зеленский провел первое совещание с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым. Речь шла, в частности, об изменениях в процессе мобилизации.
Оповіщайте через гучномовець і ніхто не буде кидатися з викрутками.