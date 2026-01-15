Чоловік з викруткою напав на військових ТЦК на Одещині
13 січня в Ізмаїлі на Одещині чоловік скоїв напад на військовослужбовців ТЦК та СП.
Про це повідомили у пресслужбі ТЦК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, під час проведення заходів оповіщення було зупинено громадянина для перевірки документів.
"У відповідь на законні вимоги чоловік дістав викрутку та почав кидатися на особовий склад, створюючи пряму загрозу життю та здоров’ю захисників.
Намагаючись уникнути відповідальності, правопорушник вдався до втечі та заскочив в автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Водія авто, який сприяв втечі чоловіка, затримано.
Розпочато кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України.
Проводяться необхідні процесуальні дії з метою притягнення всіх причетних осіб до відповідальності.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у Львові чоловік вдарив ножем у живіт військового ТЦК.
- Також невідомий обстріляв авто військових ТЦК на Львівщині.
- Президент Зеленський провів першу нараду з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. Йшлося, зокрема, про зміни у процесі мобілізації.
А было время, были люди. Эт до семидесятых было ходили с мойками. А как писали. Ветераны с Германии золингеровские привезли. Исскуство. Ушли люди владеющии им. Остались тупо ножи и отвертки. Потом пошли биты. Традиции утрачены.
А в Конституції ничого не записано за захист Держави її громадянами?
Може воно не громадянин України як і ти?
глаза сломать можно