Чоловік з викруткою напав на військових ТЦК на Одещині

13 січня в Ізмаїлі на Одещині чоловік скоїв напад на військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це повідомили у пресслужбі ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, під час проведення заходів оповіщення було зупинено громадянина для перевірки документів.

"У відповідь на законні вимоги чоловік дістав викрутку та почав кидатися на особовий склад, створюючи пряму загрозу життю та здоров’ю захисників.

​Намагаючись уникнути відповідальності, правопорушник вдався до втечі та заскочив в автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Водія авто, який сприяв втечі чоловіка, затримано.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України.

Проводяться необхідні процесуальні дії з метою притягнення всіх причетних осіб до відповідальності.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у Львові чоловік вдарив ножем у живіт військового ТЦК.

Також невідомий обстріляв авто військових ТЦК на Львівщині.

