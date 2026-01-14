Переважна кількість критики про діяльність ТЦК – це продукт ШІ, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський вважає критику ТЦК продуктом штучного інтелекту

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що негатив щодо діяльності ТЦК та СП –– це продукт штучного інтелекту, який активно поширюється у медіа.

Про це він заявив на засіданні Ради 14 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Штучний інтелект"

За його словами, більшість негативної інформації у медіа щодо роботи ТЦК нібито згенеровано штучним інтелектом.

"Сьогодні можна подивитися в ЗМІ, що переважна кількість критичних зауважень про діяльність ТЦК та СП – це продукт діяльності штучного інтелекту. Ми маємо також це розуміти, але удосконалювати та забезпечувати справедливість мобілізації – це пріоритет №1", - заявив нардеп.

  • Веніславський закликає удосконалити методи боротьби з кіберзагрозами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіцера ТЦК Миколаєва підозрюють у побитті військовозобов’язаних під час мобілізаційних заходів, - ДБР

+35
Вєніславскій -- теж продукт ШІ.
З повагою ваш ШІ.
14.01.2026 16:18 Відповісти
+23
переважна кількість критики що в країні корупція це продукт ШІ
14.01.2026 16:17 Відповісти
+20
Пане федрило фон веніславський! Поясніть, будь ласка, ШІ якої моделі допоміг вашим дітям відповідного віку виїхати за кордон. Дякую.
14.01.2026 16:19 Відповісти
Штучний інтелект. Інтелект 1 штука
14.01.2026 16:16 Відповісти
А всесвіт не реальний, ми всі живемо в Матриці.
14.01.2026 16:25 Відповісти
переважна кількість критики що в країні корупція це продукт ШІ
показати весь коментар
14.01.2026 16:17 Відповісти
Вєніславскій -- теж продукт ШІ.
З повагою ваш ШІ.
показати весь коментар
14.01.2026 16:18 Відповісти
Нажаль,веніславський-це чистий продукт зе-влади,усвідомлено чи ні, відірваний від життєвих реалій.І скільки б він цей брєд не повторював,ми то знаємо як заламали сусіда,свата чи брата наших знайомих,співробітників і т.д.
Як після операції на серці посадили в танк,і як в одній родині в тцк загинув спочатку батько,а тоді син.
14.01.2026 19:00 Відповісти
і взагалі, Юля не винна, це продукт ШІ
14.01.2026 16:19 Відповісти
Пане федрило фон веніславський! Поясніть, будь ласка, ШІ якої моделі допоміг вашим дітям відповідного віку виїхати за кордон. Дякую.
показати весь коментар
14.01.2026 16:19 Відповісти
Фейки були іпсо були, тепер ші на черзі..далі що? Голографічні голограми? У пеняславського хто в окопі з родичів сидить? Правильно, ніхто.
14.01.2026 16:20 Відповісти
З Українців роблять дебілів,хоча з тих хто обрав цю наволоч керувати собою,і дозволяє знущатись над собою вже робити нічого не треба.,вони зробленні з народження.
14.01.2026 16:20 Відповісти
Та Ваше Все Кодло ШІбануті,від чого страждає народ.
14.01.2026 16:20 Відповісти
Зара Боян і Каракай підтягнуться. А я накиваю п'ятами за своєю "косарьскую" пикою
14.01.2026 16:21 Відповісти
Ну кому ж про це краще знати, як не "слугам народу"!
14.01.2026 16:21 Відповісти
Взагалі мені здається що весь так званий "уряд" з 2019 року це суцільне ші , фейки і іпсо, ну не може так суцільно бути прой**би на всіх фронтах.. і дебільні на дебільному рішенні бути..
14.01.2026 16:21 Відповісти
І Міндіч це теж ШІ? І пости про те як холодно в Київі, які тупо засрали мені усю стрічку, теж ШІ?
14.01.2026 16:22 Відповісти
Пост для срачу. Зараз повилазять диванні патріоти з "бородатими" закликами.
14.01.2026 16:22 Відповісти
Да ты шоооо? Серьёзно? Оно реально умственно отсталый, или его под дулом пистолета заставили это сказать? 🤔
14.01.2026 16:23 Відповісти
Він знає що він бреше, всі знають що він бреше, але він все рівно бреше.
Це така людина - не даремно Лідар взяв його у свою банду.
14.01.2026 16:40 Відповісти
А я пам'ятаю, як починали журнашлюхи обсирати ТЦК, всім було пох*й, сміялися коли на військових нападали, коли якийсь придурок ліз через паркан нв територію ТЦК і його зупиняли пострілом в повітря всі улюлюкали про "свавілля" військови. Тепер розхльобуйте те гівно яке самі ж і наробили.
14.01.2026 16:26 Відповісти
Ось і перший свідок "ворожого іпсо"🙂
14.01.2026 17:23 Відповісти
Те що знайшли у Юлії це все ші і фейки, не наговорюйте! Двушки мвндіча це все ші , він виїхав в Ізраїль це теж ші, і те що мій синок пеняславський молодший служить на нулі це теж ші!! Не наговорюйте!
14.01.2026 16:29 Відповісти
ну у штучного хоч інтелект є, на відміну від пеніславського
14.01.2026 16:29 Відповісти
Тобто, сьогоднішня стрільба по ТЦК у Львові - штучний інтеллект, але на нього повелась вся поліція СБУ, прокуратура. Виходить Львів - перше місто у світі захоплене штучним інтеллектом.
14.01.2026 16:33 Відповісти
Щоденні корупційні скандали, мабуть теж продукт ШІ.
14.01.2026 16:37 Відповісти
Влада усвідомлено провалила мобілізацію. Розкажіть скільки начальників ТЦК відсторонено від службових обов'язків після скандалів з порушеннями під час мобілізаційних заходів?
14.01.2026 16:40 Відповісти
Їх відстоюють тільки тоді коли не діляться, а так міняються містами. Щоб зрозуміло було, ну це як в КМУ міністрів тасують
14.01.2026 16:56 Відповісти
Мабуть і квартирки в Дубаї у феді теж AI. От жеж гребані Gemini та ChatGPT такого хлопака підставили.

"22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю. Основні характеристики об'єкта: Тип нерухомості: квартира, Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²). Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка)"
14.01.2026 16:42 Відповісти
Продукт ШІ це результати виборів 2019 року. Причому ми знаємо прізвища цих продуктів і цього ШІ.
14.01.2026 16:43 Відповісти
ШІ міг би замінити раду, перзидента і командування армії, от прощо треба казатив цьомуу контексті
14.01.2026 16:49 Відповісти
Міндіч, це ші?
А звідки у нього ізраїльський паспорт?
14.01.2026 16:52 Відповісти
Даже ші не витримало, того що твориться у тцк. Тільки почало критикувати, як прокурори відразу вирахували та доповіли Веніславськой.
14.01.2026 16:53 Відповісти
Ще одна зелена хітрожопа ****.
14.01.2026 16:54 Відповісти
Веня на потоках з ТЦК?
14.01.2026 16:59 Відповісти
Дебіл.
14.01.2026 17:02 Відповісти
А що він щось знає?
14.01.2026 17:11 Відповісти
Це також ШІ?-https://censor.net/ua/videonews/3595359/intsydent-u-lvovi-konflikt-politseyiskoyi-z-litnoyu-komunalnytseyu
14.01.2026 17:22 Відповісти
Тобто в кацапні добре розвинений ШІ?
14.01.2026 17:32 Відповісти
Докази де можна подивитися? Які конкретно роліки, чим аналізували, які артефакти свідчать про генерацію саме цього медіа? Там новий міністр оборони зараз підтягнеться, він начебто має знатися на таких речах.
Та і сама цитата омбудсмена (вибачаюсь, чи хто він там) дуже прикольна:
"...можна подивитися в ЗМІ, що переважна кількість ... зауважень про діяльність ТЦК та СП - це продукт ... штучного інтелекту..."
Тобто, він не стверджує, що то продукт ШІ, він каже, що про це можна дізнатися в ЗМІ...
Рукалице...
14.01.2026 17:33 Відповісти
Воно точно пропагандонмарафону передивилися і відосіків потужного
14.01.2026 17:39 Відповісти
Кого ще Зельоні не призначили стрілочником у своїх протрахах? Рептилоїди на черзі?
14.01.2026 17:42 Відповісти
Переважна кількість лайків та позитивних моментів про діяльність нинішньої влади - це продукт ШІ.
14.01.2026 17:47 Відповісти
Якби ШІ не існувало то зеленим треба було б його створити. Так зручно тепер.
14.01.2026 18:40 Відповісти
 
 