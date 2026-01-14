Переважна кількість критики про діяльність ТЦК – це продукт ШІ, - "слуга народу" Веніславський

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що негатив щодо діяльності ТЦК та СП –– це продукт штучного інтелекту, який активно поширюється у медіа.

Про це він заявив на засіданні Ради 14 січня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, більшість негативної інформації у медіа щодо роботи ТЦК нібито згенеровано штучним інтелектом.

"Сьогодні можна подивитися в ЗМІ, що переважна кількість критичних зауважень про діяльність ТЦК та СП – це продукт діяльності штучного інтелекту. Ми маємо також це розуміти, але удосконалювати та забезпечувати справедливість мобілізації – це пріоритет №1", - заявив нардеп.

Веніславський закликає удосконалити методи боротьби з кіберзагрозами.

