Переважна кількість критики про діяльність ТЦК – це продукт ШІ, - "слуга народу" Веніславський
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що негатив щодо діяльності ТЦК та СП –– це продукт штучного інтелекту, який активно поширюється у медіа.
Про це він заявив на засіданні Ради 14 січня, передає Цензор.НЕТ.
"Штучний інтелект"
За його словами, більшість негативної інформації у медіа щодо роботи ТЦК нібито згенеровано штучним інтелектом.
"Сьогодні можна подивитися в ЗМІ, що переважна кількість критичних зауважень про діяльність ТЦК та СП – це продукт діяльності штучного інтелекту. Ми маємо також це розуміти, але удосконалювати та забезпечувати справедливість мобілізації – це пріоритет №1", - заявив нардеп.
- Веніславський закликає удосконалити методи боротьби з кіберзагрозами.
З повагою ваш ШІ.
Як після операції на серці посадили в танк,і як в одній родині в тцк загинув спочатку батько,а тоді син.
Це така людина - не даремно Лідар взяв його у свою банду.
"22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю. Основні характеристики об'єкта: Тип нерухомості: квартира, Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²). Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка)"
А звідки у нього ізраїльський паспорт?
Та і сама цитата омбудсмена (вибачаюсь, чи хто він там) дуже прикольна:
"...можна подивитися в ЗМІ, що переважна кількість ... зауважень про діяльність ТЦК та СП - це продукт ... штучного інтелекту..."
Тобто, він не стверджує, що то продукт ШІ, він каже, що про це можна дізнатися в ЗМІ...
Рукалице...