1 920 40

Преобладающее количество критики о деятельности ТЦК - это продукт ИИ, - "слуга народа" Вениславский

Вениславский считает критику ТЦК продуктом искусственного интеллекта

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что негатив в отношении деятельности ТЦК и СП –– это продукт искусственного интеллекта, который активно распространяется в СМИ.

Об этом он заявил на заседании Рады 14 января, передает Цензор.НЕТ.

"Искусственный интеллект"

По его словам, большая часть негативной информации в СМИ о работе ТЦК якобы сгенерирована искусственным интеллектом.

"Сегодня можно посмотреть в СМИ, что подавляющее количество критических замечаний о деятельности ТЦК и СП – это продукт деятельности искусственного интеллекта. Мы должны это понимать, но совершенствовать и обеспечивать справедливость мобилизации – это приоритет №1", – заявил нардеп.

  • Вениславский призывает усовершенствовать методы борьбы с киберугрозами.

Автор: 

мобилизация (2996) искусственный интеллект (55) Вениславский Федор (285) ТЦК (875)
Топ комментарии
+25
Вєніславскій -- теж продукт ШІ.
З повагою ваш ШІ.
14.01.2026 16:18 Ответить
14.01.2026 16:18 Ответить
+16
переважна кількість критики що в країні корупція це продукт ШІ
14.01.2026 16:17 Ответить
14.01.2026 16:17 Ответить
+13
Фейки були іпсо були, тепер ші на черзі..далі що? Голографічні голограми? У пеняславського хто в окопі з родичів сидить? Правильно, ніхто.
14.01.2026 16:20 Ответить
14.01.2026 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Штучний інтелект. Інтелект 1 штука
14.01.2026 16:16 Ответить
14.01.2026 16:16 Ответить
А всесвіт не реальний, ми всі живемо в Матриці.
14.01.2026 16:25 Ответить
14.01.2026 16:25 Ответить
14.01.2026 16:17 Ответить
14.01.2026 16:18 Ответить
і взагалі, Юля не винна, це продукт ШІ
14.01.2026 16:19 Ответить
14.01.2026 16:19 Ответить
Пане федрило фон веніславський! Поясніть, будь ласка, ШІ якої моделі допоміг вашим дітям відповідного віку виїхати за кордон. Дякую.
14.01.2026 16:19 Ответить
14.01.2026 16:19 Ответить
Фейки були іпсо були, тепер ші на черзі..далі що? Голографічні голограми? У пеняславського хто в окопі з родичів сидить? Правильно, ніхто.
14.01.2026 16:20 Ответить
14.01.2026 16:20 Ответить
З Українців роблять дебілів,хоча з тих хто обрав цю наволоч керувати собою,і дозволяє знущатись над собою вже робити нічого не треба.,вони зробленні з народження.
14.01.2026 16:20 Ответить
14.01.2026 16:20 Ответить
Та Ваше Все Кодло ШІбануті,від чого страждає народ.
14.01.2026 16:20 Ответить
14.01.2026 16:20 Ответить
Зара Боян і Каракай підтягнуться. А я накиваю п'ятами за своєю "косарьскую" пикою
14.01.2026 16:21 Ответить
14.01.2026 16:21 Ответить
Ну кому ж про це краще знати, як не "слугам народу"!
14.01.2026 16:21 Ответить
14.01.2026 16:21 Ответить
Взагалі мені здається що весь так званий "уряд" з 2019 року це суцільне ші , фейки і іпсо, ну не може так суцільно бути прой**би на всіх фронтах.. і дебільні на дебільному рішенні бути..
14.01.2026 16:21 Ответить
14.01.2026 16:21 Ответить
І Міндіч це теж ШІ? І пости про те як холодно в Київі, які тупо засрали мені усю стрічку, теж ШІ?
14.01.2026 16:22 Ответить
14.01.2026 16:22 Ответить
Пост для срачу. Зараз повилазять диванні патріоти з "бородатими" закликами.
14.01.2026 16:22 Ответить
14.01.2026 16:22 Ответить
Да ты шоооо? Серьёзно? Оно реально умственно отсталый, или его под дулом пистолета заставили это сказать? 🤔
14.01.2026 16:23 Ответить
14.01.2026 16:23 Ответить
Він знає що він бреше, всі знають що він бреше, але він все рівно бреше.
Це така людина - не даремно Лідар взяв його у свою банду.
14.01.2026 16:40 Ответить
14.01.2026 16:40 Ответить
А я пам'ятаю, як починали журнашлюхи обсирати ТЦК, всім було пох*й, сміялися коли на військових нападали, коли якийсь придурок ліз через паркан нв територію ТЦК і його зупиняли пострілом в повітря всі улюлюкали про "свавілля" військови. Тепер розхльобуйте те гівно яке самі ж і наробили.
14.01.2026 16:26 Ответить
14.01.2026 16:26 Ответить
Ось і перший свідок "ворожого іпсо"🙂
14.01.2026 17:23 Ответить
14.01.2026 17:23 Ответить
Те що знайшли у Юлії це все ші і фейки, не наговорюйте! Двушки мвндіча це все ші , він виїхав в Ізраїль це теж ші, і те що мій синок пеняславський молодший служить на нулі це теж ші!! Не наговорюйте!
14.01.2026 16:29 Ответить
14.01.2026 16:29 Ответить
ну у штучного хоч інтелект є, на відміну від пеніславського
14.01.2026 16:29 Ответить
14.01.2026 16:29 Ответить
Тобто, сьогоднішня стрільба по ТЦК у Львові - штучний інтеллект, але на нього повелась вся поліція СБУ, прокуратура. Виходить Львів - перше місто у світі захоплене штучним інтеллектом.
14.01.2026 16:33 Ответить
14.01.2026 16:33 Ответить
Щоденні корупційні скандали, мабуть теж продукт ШІ.
14.01.2026 16:37 Ответить
14.01.2026 16:37 Ответить
Влада усвідомлено провалила мобілізацію. Розкажіть скільки начальників ТЦК відсторонено від службових обов'язків після скандалів з порушеннями під час мобілізаційних заходів?
14.01.2026 16:40 Ответить
14.01.2026 16:40 Ответить
Їх відстоюють тільки тоді коли не діляться, а так міняються містами. Щоб зрозуміло було, ну це як в КМУ міністрів тасують
14.01.2026 16:56 Ответить
14.01.2026 16:56 Ответить
Мабуть і квартирки в Дубаї у феді теж AI. От жеж гребані Gemini та ChatGPT такого хлопака підставили.

"22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю. Основні характеристики об'єкта: Тип нерухомості: квартира, Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²). Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка)"
14.01.2026 16:42 Ответить
14.01.2026 16:42 Ответить
Продукт ШІ це результати виборів 2019 року. Причому ми знаємо прізвища цих продуктів і цього ШІ.
14.01.2026 16:43 Ответить
14.01.2026 16:43 Ответить
ШІ міг би замінити раду, перзидента і командування армії, от прощо треба казатив цьомуу контексті
14.01.2026 16:49 Ответить
14.01.2026 16:49 Ответить
Міндіч, це ші?
А звідки у нього ізраїльський паспорт?
14.01.2026 16:52 Ответить
14.01.2026 16:52 Ответить
Даже ші не витримало, того що твориться у тцк. Тільки почало критикувати, як прокурори відразу вирахували та доповіли Веніславськой.
14.01.2026 16:53 Ответить
14.01.2026 16:53 Ответить
Ще одна зелена хітрожопа ****.
14.01.2026 16:54 Ответить
14.01.2026 16:54 Ответить
Веня на потоках з ТЦК?
14.01.2026 16:59 Ответить
14.01.2026 16:59 Ответить
Дебіл.
14.01.2026 17:02 Ответить
14.01.2026 17:02 Ответить
А що він щось знає?
14.01.2026 17:11 Ответить
14.01.2026 17:11 Ответить
Це також ШІ?-https://censor.net/ua/videonews/3595359/intsydent-u-lvovi-konflikt-politseyiskoyi-z-litnoyu-komunalnytseyu
14.01.2026 17:22 Ответить
14.01.2026 17:22 Ответить
Тобто в кацапні добре розвинений ШІ?
14.01.2026 17:32 Ответить
14.01.2026 17:32 Ответить
Докази де можна подивитися? Які конкретно роліки, чим аналізували, які артефакти свідчать про генерацію саме цього медіа? Там новий міністр оборони зараз підтягнеться, він начебто має знатися на таких речах.
Та і сама цитата омбудсмена (вибачаюсь, чи хто він там) дуже прикольна:
"...можна подивитися в ЗМІ, що переважна кількість ... зауважень про діяльність ТЦК та СП - це продукт ... штучного інтелекту..."
Тобто, він не стверджує, що то продукт ШІ, він каже, що про це можна дізнатися в ЗМІ...
Рукалице...
14.01.2026 17:33 Ответить
14.01.2026 17:33 Ответить
Воно точно пропагандонмарафону передивилися і відосіків потужного
14.01.2026 17:39 Ответить
14.01.2026 17:39 Ответить
Кого ще Зельоні не призначили стрілочником у своїх протрахах? Рептилоїди на черзі?
14.01.2026 17:42 Ответить
14.01.2026 17:42 Ответить
Переважна кількість лайків та позитивних моментів про діяльність нинішньої влади - це продукт ШІ.
14.01.2026 17:47 Ответить
14.01.2026 17:47 Ответить
 
 