Преобладающее количество критики о деятельности ТЦК - это продукт ИИ, - "слуга народа" Вениславский

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что негатив в отношении деятельности ТЦК и СП –– это продукт искусственного интеллекта, который активно распространяется в СМИ.

Об этом он заявил на заседании Рады 14 января, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Искусственный интеллект"

По его словам, большая часть негативной информации в СМИ о работе ТЦК якобы сгенерирована искусственным интеллектом.

"Сегодня можно посмотреть в СМИ, что подавляющее количество критических замечаний о деятельности ТЦК и СП – это продукт деятельности искусственного интеллекта. Мы должны это понимать, но совершенствовать и обеспечивать справедливость мобилизации – это приоритет №1", – заявил нардеп.

Вениславский призывает усовершенствовать методы борьбы с киберугрозами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офицера ТЦК Николаева подозревают в избиении военнообязанных во время мобилизационных мероприятий, - ГБР