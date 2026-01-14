1 920 40
Преобладающее количество критики о деятельности ТЦК - это продукт ИИ, - "слуга народа" Вениславский
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что негатив в отношении деятельности ТЦК и СП –– это продукт искусственного интеллекта, который активно распространяется в СМИ.
Об этом он заявил на заседании Рады 14 января, передает Цензор.НЕТ.
"Искусственный интеллект"
По его словам, большая часть негативной информации в СМИ о работе ТЦК якобы сгенерирована искусственным интеллектом.
"Сегодня можно посмотреть в СМИ, что подавляющее количество критических замечаний о деятельности ТЦК и СП – это продукт деятельности искусственного интеллекта. Мы должны это понимать, но совершенствовать и обеспечивать справедливость мобилизации – это приоритет №1", – заявил нардеп.
- Вениславский призывает усовершенствовать методы борьбы с киберугрозами.
З повагою ваш ШІ.
Це така людина - не даремно Лідар взяв його у свою банду.
"22 лютого 2025 року Федір Веніславський офіційно став власником квартири у житловому комплексі BAYZ 101, розташованому в престижному районі Business Bay. Угода купівлі-продажу оформлена офіційно через Департамент земельних ресурсів Дубаю. Основні характеристики об'єкта: Тип нерухомості: квартира, Поверх: 12 Загальна площа: 155.06 м² (включно з балконом 15.13 м²). Право власності зареєстроване на Федора Веніславського в повному обсязі (100% частка)"
А звідки у нього ізраїльський паспорт?
Та і сама цитата омбудсмена (вибачаюсь, чи хто він там) дуже прикольна:
"...можна подивитися в ЗМІ, що переважна кількість ... зауважень про діяльність ТЦК та СП - це продукт ... штучного інтелекту..."
Тобто, він не стверджує, що то продукт ШІ, він каже, що про це можна дізнатися в ЗМІ...
Рукалице...