Військовослужбовці не мають займатися безпосередньою мобілізацією та доставленням до ТЦК, - Офіс військового омбудсмана

Розділення суспільства на військовослужбовців і цивільних, чи ТЦК і цивільних не сприяє зміцненню обороноздатності України.

Про ці повідомив Офіс військового омбудсмана, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

Наслідки конфлікту між ТЦК та громадянами

В Офісі заявили про це у контексті вбивства військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка у Львові та відповіли на питання, чи розглядають цей злочин як наслідок загальної ескалації конфліктів між військовими ТЦК та громадянами.

Там нагадали, що згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється місцевими органами виконавчої влади.

Вплив на процес мобілізації та обороноздатність

"Позиція Офісу Військового омбудсмана залишається незмінною –– військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією, доставленням до ТЦК. Завдання військових –– формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу", - йдеться у заяві.

  • В Офісі військового омбудсмана зауважили, що розділення суспільства на військовослужбовців і цивільних, чи ТЦК і цивільних не сприяє зміцненню обороноздатності держави.

"Будь-які перевищення повноважень і зловживання як з боку військовозобов'язаних, так і з боку військовослужбовців ТЦК негативно впливають на процес мобілізації та обороноздатність", - додали там.

Топ коментарі
Так це що виходить, бусифікація невідомими особами у військовій формі явно незаконна?
Хто б міг подумати. І що далі?
15.01.2026 23:16 Відповісти
Открий конституцію прочитай,хто і чим повинен займатись.Тупа пропаганда на рахунок штурму Варшави давно вже набридла
15.01.2026 23:50 Відповісти
Черговий пук у калюжу
15.01.2026 23:17 Відповісти
розкажеш це рашистам , проблема не в тому що такі як ти існують а що вони своє лайно кругом розкидають, такі хєрої на дивані пафосні у памперсній броні - то покажи свою правду на фронті або сиди мовчки
16.01.2026 09:22 Відповісти
бот, не гори, правда просто в очі коле. Нехай чинуші розкажуть чому вони сидять, і тільки крадуть. Чому і військового у війну 20 000 грн у тилу, а у депутата у тилу 200 000 грн. Наймають отаких цепних собак, які бігають і інших женуть, бо ЗРУЧНО і не дорого. Наразі більше 200 000 СЗЦ офіційно.
16.01.2026 12:02 Відповісти
Боронити державу повинні всі, але "хитрозроблені" депутати, чиновники, прокурори і т.д. поробили собі броні, і не просто броні, а броні "до кінця військового стану" і вони вже нікому нічого не повинні.
16.01.2026 12:07 Відповісти
прокладка ден, проплачене кремлем і ригоаналами тут лише ти ****, що пропонуєш здатися??
16.01.2026 09:24 Відповісти
Бот сам собі лайк ставить ))) убоге.

Розказував, як там закон про зброю для населення? в першому читанні прийняли і все, забули. Проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю. 5708.

І де він, бояться свого населення більше, ніж бурят, ну то передай своїм власникам, що буряти дуже страшні, а то живуть і купують собі житла в Києві у війну і тачки. Населення Україні офіційно стало ще біднішим, а чиновники тільки багатіють, а боти лякають бурятами ...
16.01.2026 12:05 Відповісти
Не питання що робити з ТЦК. Питання: шо робити з громадянами які ухиляються від виконання військового обов'язку? Що робити з дезертирами?
16.01.2026 09:59 Відповісти
Особливо з тими, хто прикрилися папірцями з відмітками "броня до кінця воєнного стану". Дуже зручно собі поробили броні, а інших зробили ухилянтами. Дуже зручно, і красти можна з бронею і без проблем.
16.01.2026 12:06 Відповісти
От довбо*оби. виришили зовсім поховати мобілызацію. Як місцева влада буде забезпечувати мобілізацію? Які в неї є важилі впливу? А все вирішать дуже прсто; спихнуть все на поліцію.
16.01.2026 10:18 Відповісти
Не секрет, что для бусификации задействуются титушки. Тут выигрывают все кроме курьера Миколы и грузчика Петра. Власть, депутаты, госслужащие, полиция, МСЕК - сохраняют бронь, зарабатывают на отсрочках и непридатностях. Титушки получают бронь и тоже зарабатывают. Вместе они выполняют план по поставке юнитов на фронт. Страна кое-как держится, при этом парковки и рестораны заполнены. Но Миколе и Петру почему-то не очень нравится такая ситуация и они не выходят из дома.
16.01.2026 13:06 Відповісти
