Військовослужбовці не мають займатися безпосередньою мобілізацією та доставленням до ТЦК, - Офіс військового омбудсмана

Розділення суспільства на військовослужбовців і цивільних, чи ТЦК і цивільних не сприяє зміцненню обороноздатності України.

Про ці повідомив Офіс військового омбудсмана, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки конфлікту між ТЦК та громадянами

В Офісі заявили про це у контексті вбивства військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка у Львові та відповіли на питання, чи розглядають цей злочин як наслідок загальної ескалації конфліктів між військовими ТЦК та громадянами.

Там нагадали, що згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється місцевими органами виконавчої влади.

Вплив на процес мобілізації та обороноздатність

"Позиція Офісу Військового омбудсмана залишається незмінною –– військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією, доставленням до ТЦК. Завдання військових –– формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу", - йдеться у заяві.

В Офісі військового омбудсмана зауважили, що розділення суспільства на військовослужбовців і цивільних, чи ТЦК і цивільних не сприяє зміцненню обороноздатності держави.

"Будь-які перевищення повноважень і зловживання як з боку військовозобов'язаних, так і з боку військовослужбовців ТЦК негативно впливають на процес мобілізації та обороноздатність", - додали там.

