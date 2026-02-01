Стрілянина під час заходів оповіщення на Житомирщині: обласний ТЦК ініціював службову перевірку

На Житомирщині біля ТЦК помер чоловік

Житомирський обласний ТЦК та СП ініціював службову перевірку за фактом застосування зброї військовим ТЦК під час проведення заходів оповіщення на Житомирщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на облвійськкомат.

Деталі

Як зазначається, 31 січня 2026 року під час здійснення заходів оповіщення в селищі Новогуйвинське військовослужбовці ТЦК та СП у супроводі представників Національної поліції України зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки встановлено, що зазначена особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Громадянину було запропоновано проїхати до районного ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів.

"Під час спілкування громадянин відмовився виконувати законні вимоги, поводився неадекватно та зухвало, висловлювався ненормативною лексикою на адресу військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції України, а також висловлював погрози.

Надалі до місця події підійшли інші агресивно налаштовані цивільні особи, які також поводилися неадекватно, застосовували ненормативну лексику та погрози, вчиняли дії фізичного впливу - хапали військовослужбовців за формений одяг, штовхали їх. У руках однієї з осіб перебував гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало реальну загрозу життю та здоров’ю присутніх", - йдеться у повідомленні.

Військовий ТЦК здійснив постріл у землю

У зв’язку з реальною небезпекою для власного життя та здоров’я військовослужбовець був змушений застосувати особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю. Зазначені дії дали змогу зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти агресивно налаштований натовп.

У результаті інциденту постраждалих серед цивільних осіб, військовослужбовців та представників Національної поліції України немає.

Ініційовано службову перевірку

За даним фактом негайно ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям усіх учасників події та з’ясування всіх обставин інциденту.

Керівництво Житомирського обласного ТЦК та СП запевняє, що постійно здійснює контроль за дотриманням військовослужбовцями службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про можливе перевищення повноважень, підлягають ретельному внутрішньому розгляду для надання об’єктивної правової оцінки.

Також наголошується, що військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення, є учасником бойових дій, ветераном російсько-української війни. Унаслідок бойового поранення, отриманого під час захисту України, він був переведений для подальшого проходження військової служби до ТЦК та СП.

"Це військовослужбовець, який пройшов війну, виконував бойові завдання, ризикував власним життям і здоров’ям заради безпеки держави та громадян. Натомість під час виконання службових обов’язків на території мирного населеного пункту він зазнав публічного приниження, агресії та нападу з боку осіб, яких держава й Збройні Сили України захищають від російських окупантів.

Такі дії є не лише протиправними, а й морально неприйнятними щодо людей, які віддали частину свого життя та здоров’я заради існування нашої країни", - додали у ТЦК.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав.

Топ коментарі
здійснивши одиночний постріл у землю.

На відео чітко видно, що постріл він здійснюю прямо в людей, а не в землю...
01.02.2026 08:55 Відповісти
Сміялися з російського новоязу:
пожар - задымление;
взрыв - хлопок;
і таке інше.
Ось тепер і у нас такий же зелений новояз:
бусифікація - заходи оповіщення;
ухилянт - бідняк який не може відкупитися;
патріот - богач який відкупився;
військовий ТЦК - ... ну ви самі знаєте.
01.02.2026 09:06 Відповісти
Поліцейський США миттево отримав би кулю при першій же спробі бусифікувати людину. І аналогія твоя притягнута за вуха - ТЦКуни навіть документи перевіряти у цивільних не мають права.
І щоб ти знав - в США по вулицях теж ходять військові але вони нікого не викрадають, не б'ють та не вимагають гроші, вони виключно агітують йти на службу в армію США, мабуть тому вона найпотужніша у світі.
===
Твої лякалки в стилі "буряти прийдуть" вже не працюють, буряти вже прийшли, тільки їх обрав "мудрий нарід" в 2019.
01.02.2026 09:22 Відповісти
Для "антилегентів" пояснюю:
Вони не ухилянти - вони просто зайняли чергу за синочками прокурорів, суддів і товстомордих поліціянтів, які обʼєдналися в "майорські продотряди" щоб трусити фермерів в тилу.
Я теж піду в окоп, до кулемета... Але коли звідти винесуть бездиханного Єрмака, який подавав патрони Сірьожі Лєщєнке!
Ну і всіх депутутів, суддів, прокурорів і проче іліту з вихованновасті пропущу першими - кому більше всіх треба було від жизні і тут вперед... Як в черзі за дефіцітами...
01.02.2026 12:17 Відповісти
Ти зразу побіжиш записуватися у військо ,як тільки туди переведуть останього ТЦК-уна?? Самому не смішно? Ти продовжиш переховиватися від обов'язку захищаки рідну землю,навіть якщо у штурми піде Папа Римський! Бо сцикло- це твоє кредо!
01.02.2026 11:36 Відповісти
Сірьожа! А твоя фамілія не Лєщенко? Твій русський язик дуже вже вологий і мягенький... Прям як памперс з алоє...
01.02.2026 12:19 Відповісти
Нормальні, адекватні Захисники - Герої в ТЦКуни не йдуть. Там бидло, яке шукає гострих відчуттів.
01.02.2026 09:56 Відповісти
Гроші! Банально гроші!
01.02.2026 10:02 Відповісти
вчиняли дії фізичного впливу - хапали військовослужбовців за формений одяг, штовхали їх. У руках однієї з осіб перебував гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало реальну загрозу життю та здоров'ю присутніх", - йдеться у повідомленні. А СТВОЛ В РУКАХ ТЦКАШНИКА.НА ЩО БУВ СХОЖИЙ???
01.02.2026 10:12 Відповісти
Колишній військовий Дмитро Гнап та ще один діючий військовий розповідають хто такі тецекуни та як туди потрапляють у цьому відео: https://m.youtube.com/watch?v=AYXPUqVNRwk&pp=0gcJCZEKAYcqIYzv
01.02.2026 10:44 Відповісти
Стаття 17 конституції прямо каже, що військові немають права бути задіяні в обмежені прав людей та щось у них перевіряти, та вже навіть Лубінець заявив те ж саме, до того ж тецекисти у правовому полі - ніхто і звати їх ніяк, якесь бандформування.
01.02.2026 10:49 Відповісти
дебіли відморожені будуть самі себе перевіряти.
01.02.2026 10:49 Відповісти
Ось суддя на пальцях пояснює, що є лише кримінальний розшук:
https://m.youtube.com/watch?v=aOn2mRInRIs
Але якась мерзота вперто пише, що є ще якийсь розшук але коли стоять в суді, то чомусь перед суддею мовчать понабиравши прутнів у рота.
01.02.2026 10:56 Відповісти
А ті ,хто сам "нездатен" оновити свої облікові данні,то в якому місці у себе прутні тримають?
01.02.2026 11:46 Відповісти
А нах їх оновлювати щотижня?, ТЦК мають доступ до всіх державних баз, включаючи МСЕК, з адресами, відомостями про останнє місце роботи, склад сім'ї і навіть про суми сплачених податків та комунальних послуг, якщо забажають. Я не знаю ні одного випадку в своїй громаді, щоб хтось проігнорував повістку доставлену поштою - ніхто не сховався, майже всі воюють, громада всім можливим підтримує їх і їхні підрозділи. На відміну від бусифікованих, хлопці мали з'явитись до ТЦК не негайно, а на якусь призначену дату, тобто всі мали кілька днів залагодити якісь нагальні справи, передати бізнес, прилаштувати домашніх тварин, якщо хтось після хірургічної операції чи з групою інвалідності, мав можливість зібрати документи для ВЛК на підставі яких законно отримати відсрочку. Вся ця бусифікація це диверсія проти мобілізації - працівники ТЦК не військові ( це вже не один раз підтверджено в т.ч. в судах) своїми діями дискредитують ЗСУ.
01.02.2026 13:52 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=Hhv_G1sdnfg&pp=ugUEEgJ1aw%3D%3D
Потім ******** дивуються, а чого це їх ржуть? Чого це люди їх так не *******?
01.02.2026 11:05 Відповісти
*ріжуть
01.02.2026 11:08 Відповісти
Добре що громадяни стали самі знімати їх на відео. Зразу нівелюється тецекашна брехня про "заходи оповіщення".
01.02.2026 11:22 Відповісти
Не обмовлюйте лагідне тцк він просто проводив "оповіщення", цікаво якщо після цього випадку люди будуть масово озброюватися пневматикою
01.02.2026 11:23 Відповісти
"расследуют" не нападение ухилянта с КОЛОМ на военного-ВЕТЕРАНА, а применение этим военным "шумового приспособления"! и с ТАКИМ "подходом" мы собираемся вести и дальше войну????
01.02.2026 12:22 Відповісти
На фронті роботи воюють, вони не отримують поранення, вони не гинуть. Поповнення не потрібно. Якщо навіть перевірка документів під час війни неможлива, то може одразу підписати угоду з рф і не мучитися?
01.02.2026 12:34 Відповісти
Щоб вирішити проблему слід ВСІХ тецесцикунів відправити на передок, а саму зесучу тцкаку розформувати, тоді українці може і повірять у справедливість і самі захочуть боронити Україну без примусу
01.02.2026 14:15 Відповісти
Під дурника косиш?
01.02.2026 14:53 Відповісти
Терепр, наскілки писали у Телеграмканалах, місцеві з того Новогуйвенська та розміщеного поблизу Озерного згрупувались й відновили блокпост на в'їзді. Більшість мешканців цих двох гарнізонних містечок - відставні офіцери ще армії срср, що є мисливцями й мають як нарізну, так й гладкоствольну зброю.
Тепер при виявленні собак з ТЦК та СП, вони відкриватимуть вогонь на ураження, ось й все!
Догрались, Житомирске ТЦК та СП, а незабаром вони можуть нанести візит й до Вас за адресою, місто Житомир, вулиця Монтана 18!
Думайте!!! Бо буде пізно!!!
01.02.2026 15:14 Відповісти
