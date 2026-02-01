Стрілянина під час заходів оповіщення на Житомирщині: обласний ТЦК ініціював службову перевірку

Житомирський обласний ТЦК та СП ініціював службову перевірку за фактом застосування зброї військовим ТЦК під час проведення заходів оповіщення на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на облвійськкомат.

Деталі

Як зазначається, 31 січня 2026 року під час здійснення заходів оповіщення в селищі Новогуйвинське військовослужбовці ТЦК та СП у супроводі представників Національної поліції України зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки встановлено, що зазначена особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Громадянину було запропоновано проїхати до районного ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів.

"Під час спілкування громадянин відмовився виконувати законні вимоги, поводився неадекватно та зухвало, висловлювався ненормативною лексикою на адресу військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції України, а також висловлював погрози.

Надалі до місця події підійшли інші агресивно налаштовані цивільні особи, які також поводилися неадекватно, застосовували ненормативну лексику та погрози, вчиняли дії фізичного впливу - хапали військовослужбовців за формений одяг, штовхали їх. У руках однієї з осіб перебував гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало реальну загрозу життю та здоров’ю присутніх", - йдеться у повідомленні.

Військовий ТЦК здійснив постріл у землю

У зв’язку з реальною небезпекою для власного життя та здоров’я військовослужбовець був змушений застосувати особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю. Зазначені дії дали змогу зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти агресивно налаштований натовп.

У результаті інциденту постраждалих серед цивільних осіб, військовослужбовців та представників Національної поліції України немає.

Ініційовано службову перевірку

За даним фактом негайно ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям усіх учасників події та з’ясування всіх обставин інциденту.

Керівництво Житомирського обласного ТЦК та СП запевняє, що постійно здійснює контроль за дотриманням військовослужбовцями службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про можливе перевищення повноважень, підлягають ретельному внутрішньому розгляду для надання об’єктивної правової оцінки.

Також наголошується, що військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення, є учасником бойових дій, ветераном російсько-української війни. Унаслідок бойового поранення, отриманого під час захисту України, він був переведений для подальшого проходження військової служби до ТЦК та СП.

"Це військовослужбовець, який пройшов війну, виконував бойові завдання, ризикував власним життям і здоров’ям заради безпеки держави та громадян. Натомість під час виконання службових обов’язків на території мирного населеного пункту він зазнав публічного приниження, агресії та нападу з боку осіб, яких держава й Збройні Сили України захищають від російських окупантів.

Такі дії є не лише протиправними, а й морально неприйнятними щодо людей, які віддали частину свого життя та здоров’я заради існування нашої країни", - додали у ТЦК.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав.