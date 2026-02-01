Стрельба во время мероприятий оповещения на Житомирщине: областной ТЦК инициировал служебную проверку

Житомирский областной ТЦК и СП инициировал служебную проверку по факту применения оружия военным ТЦК во время проведения мероприятий оповещения в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на облвоенкомат.

Детали

Как отмечается, 31 января 2026 года во время осуществления мероприятий оповещения в поселке Новогуйвинское военнослужащие ТЦК и СП в сопровождении представителей Национальной полиции Украины остановили гражданина для проверки военно-учетных документов.

В ходе проверки установлено, что указанное лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Гражданину было предложено проехать в районный ТЦК и СП для составления административных материалов.

"Во время общения гражданин отказался выполнять законные требования, вел себя неадекватно и вызывающе, выражался ненормативной лексикой в адрес военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции Украины, а также высказывал угрозы.

В дальнейшем к месту происшествия подошли другие агрессивно настроенные гражданские лица, которые также вели себя неадекватно, применяли ненормативную лексику и угрозы, совершали действия физического воздействия - хватали военнослужащих за форменную одежду, толкали их. В руках одного из лиц находился острый длинный предмет, внешне похожий на кол, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью присутствующих", - говорится в сообщении.

Военный ТЦК произвел выстрел в землю

В связи с реальной опасностью для своей жизни и здоровья военнослужащий был вынужден применить личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю. Указанные действия позволили остановить эскалацию конфликта и успокоить агрессивно настроенную толпу.

В результате инцидента пострадавших среди гражданских лиц, военнослужащих и представителей Национальной полиции Украины нет.

Инициирована служебная проверка

По данному факту немедленно инициирована служебная проверка с целью дать правовую оценку действиям всех участников события и выяснить все обстоятельства инцидента.

Руководство Житомирского областного ТЦК и СП уверяет, что постоянно осуществляет контроль за соблюдением военнослужащими служебной дисциплины. Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о возможном превышении полномочий, подлежат тщательному внутреннему рассмотрению для предоставления объективной правовой оценки.

Также отмечается, что военнослужащий, находившийся в составе группы оповещения, является участником боевых действий, ветераном российско-украинской войны. В результате боевого ранения, полученного при защите Украины, он был переведен для дальнейшего прохождения военной службы в ТЦК и СП.

"Это военнослужащий, который прошел войну, выполнял боевые задачи, рисковал собственной жизнью и здоровьем ради безопасности государства и граждан. Вместо этого во время выполнения служебных обязанностей на территории мирного населенного пункта он подвергся публичному унижению, агрессии и нападению со стороны лиц, которых государство и Вооруженные Силы Украины защищают от российских оккупантов.

Такие действия являются не только противоправными, но и морально неприемлемыми по отношению к людям, которые отдали часть своей жизни и здоровья ради существования нашей страны", - добавили в ТЦК.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал.