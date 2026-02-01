Стрельба во время мероприятий оповещения на Житомирщине: областной ТЦК инициировал служебную проверку
Житомирский областной ТЦК и СП инициировал служебную проверку по факту применения оружия военным ТЦК во время проведения мероприятий оповещения в Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на облвоенкомат.
Детали
Как отмечается, 31 января 2026 года во время осуществления мероприятий оповещения в поселке Новогуйвинское военнослужащие ТЦК и СП в сопровождении представителей Национальной полиции Украины остановили гражданина для проверки военно-учетных документов.
В ходе проверки установлено, что указанное лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Гражданину было предложено проехать в районный ТЦК и СП для составления административных материалов.
"Во время общения гражданин отказался выполнять законные требования, вел себя неадекватно и вызывающе, выражался ненормативной лексикой в адрес военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции Украины, а также высказывал угрозы.
В дальнейшем к месту происшествия подошли другие агрессивно настроенные гражданские лица, которые также вели себя неадекватно, применяли ненормативную лексику и угрозы, совершали действия физического воздействия - хватали военнослужащих за форменную одежду, толкали их. В руках одного из лиц находился острый длинный предмет, внешне похожий на кол, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью присутствующих", - говорится в сообщении.
Военный ТЦК произвел выстрел в землю
В связи с реальной опасностью для своей жизни и здоровья военнослужащий был вынужден применить личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю. Указанные действия позволили остановить эскалацию конфликта и успокоить агрессивно настроенную толпу.
В результате инцидента пострадавших среди гражданских лиц, военнослужащих и представителей Национальной полиции Украины нет.
Инициирована служебная проверка
По данному факту немедленно инициирована служебная проверка с целью дать правовую оценку действиям всех участников события и выяснить все обстоятельства инцидента.
Руководство Житомирского областного ТЦК и СП уверяет, что постоянно осуществляет контроль за соблюдением военнослужащими служебной дисциплины. Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о возможном превышении полномочий, подлежат тщательному внутреннему рассмотрению для предоставления объективной правовой оценки.
Также отмечается, что военнослужащий, находившийся в составе группы оповещения, является участником боевых действий, ветераном российско-украинской войны. В результате боевого ранения, полученного при защите Украины, он был переведен для дальнейшего прохождения военной службы в ТЦК и СП.
"Это военнослужащий, который прошел войну, выполнял боевые задачи, рисковал собственной жизнью и здоровьем ради безопасности государства и граждан. Вместо этого во время выполнения служебных обязанностей на территории мирного населенного пункта он подвергся публичному унижению, агрессии и нападению со стороны лиц, которых государство и Вооруженные Силы Украины защищают от российских оккупантов.
Такие действия являются не только противоправными, но и морально неприемлемыми по отношению к людям, которые отдали часть своей жизни и здоровья ради существования нашей страны", - добавили в ТЦК.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал.
Вони не ухилянти - вони просто зайняли чергу за синочками прокурорів, суддів і товстомордих поліціянтів, які обʼєдналися в "майорські продотряди" щоб трусити фермерів в тилу.
Я теж піду в окоп, до кулемета... Але коли звідти винесуть бездиханного Єрмака, який подавав патрони Сірьожі Лєщєнке!
Ну і всіх депутутів, суддів, прокурорів і проче іліту з вихованновасті пропущу першими - кому більше всіх треба було від жизні і тут вперед... Як в черзі за дефіцітами...
Нормальні, адекватні Захисники - Герої в ТЦКуни не йдуть. Там бидло, яке шукає гострих відчуттів.
Але якась мерзота вперто пише, що є ще якийсь розшук але коли стоять в суді, то чомусь перед суддею мовчать понабиравши прутнів у рота.
Потім ******** дивуються, а чого це їх ржуть? Чого це люди їх так не *******?
Тепер при виявленні собак з ТЦК та СП, вони відкриватимуть вогонь на ураження, ось й все!
Догрались, Житомирске ТЦК та СП, а незабаром вони можуть нанести візит й до Вас за адресою, місто Житомир, вулиця Монтана 18!
Думайте!!! Бо буде пізно!!!