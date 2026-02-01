Стрельба во время мероприятий оповещения на Житомирщине: областной ТЦК инициировал служебную проверку

В Житомирской области возле ТЦК скончался мужчина

Житомирский областной ТЦК и СП инициировал служебную проверку по факту применения оружия военным ТЦК во время проведения мероприятий оповещения в Житомирской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на облвоенкомат.

Детали

Как отмечается, 31 января 2026 года во время осуществления мероприятий оповещения в поселке Новогуйвинское военнослужащие ТЦК и СП в сопровождении представителей Национальной полиции Украины остановили гражданина для проверки военно-учетных документов.

В ходе проверки установлено, что указанное лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Гражданину было предложено проехать в районный ТЦК и СП для составления административных материалов.

"Во время общения гражданин отказался выполнять законные требования, вел себя неадекватно и вызывающе, выражался ненормативной лексикой в адрес военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции Украины, а также высказывал угрозы.

В дальнейшем к месту происшествия подошли другие агрессивно настроенные гражданские лица, которые также вели себя неадекватно, применяли ненормативную лексику и угрозы, совершали действия физического воздействия - хватали военнослужащих за форменную одежду, толкали их. В руках одного из лиц находился острый длинный предмет, внешне похожий на кол, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью присутствующих", - говорится в сообщении.

Военный ТЦК произвел выстрел в землю

В связи с реальной опасностью для своей жизни и здоровья военнослужащий был вынужден применить личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю. Указанные действия позволили остановить эскалацию конфликта и успокоить агрессивно настроенную толпу.

В результате инцидента пострадавших среди гражданских лиц, военнослужащих и представителей Национальной полиции Украины нет.

Инициирована служебная проверка

По данному факту немедленно инициирована служебная проверка с целью дать правовую оценку действиям всех участников события и выяснить все обстоятельства инцидента.

Руководство Житомирского областного ТЦК и СП уверяет, что постоянно осуществляет контроль за соблюдением военнослужащими служебной дисциплины. Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о возможном превышении полномочий, подлежат тщательному внутреннему рассмотрению для предоставления объективной правовой оценки.

Также отмечается, что военнослужащий, находившийся в составе группы оповещения, является участником боевых действий, ветераном российско-украинской войны. В результате боевого ранения, полученного при защите Украины, он был переведен для дальнейшего прохождения военной службы в ТЦК и СП.

"Это военнослужащий, который прошел войну, выполнял боевые задачи, рисковал собственной жизнью и здоровьем ради безопасности государства и граждан. Вместо этого во время выполнения служебных обязанностей на территории мирного населенного пункта он подвергся публичному унижению, агрессии и нападению со стороны лиц, которых государство и Вооруженные Силы Украины защищают от российских оккупантов.

Такие действия являются не только противоправными, но и морально неприемлемыми по отношению к людям, которые отдали часть своей жизни и здоровья ради существования нашей страны", - добавили в ТЦК.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал.

Топ комментарии
+23
здійснивши одиночний постріл у землю.

На відео чітко видно, що постріл він здійснюю прямо в людей, а не в землю...
показать весь комментарий
01.02.2026 08:55 Ответить
+20
Сміялися з російського новоязу:
пожар - задымление;
взрыв - хлопок;
і таке інше.
Ось тепер і у нас такий же зелений новояз:
бусифікація - заходи оповіщення;
ухилянт - бідняк який не може відкупитися;
патріот - богач який відкупився;
військовий ТЦК - ... ну ви самі знаєте.
показать весь комментарий
01.02.2026 09:06 Ответить
+20
Поліцейський США миттево отримав би кулю при першій же спробі бусифікувати людину. І аналогія твоя притягнута за вуха - ТЦКуни навіть документи перевіряти у цивільних не мають права.
І щоб ти знав - в США по вулицях теж ходять військові але вони нікого не викрадають, не б'ють та не вимагають гроші, вони виключно агітують йти на службу в армію США, мабуть тому вона найпотужніша у світі.
===
Твої лякалки в стилі "буряти прийдуть" вже не працюють, буряти вже прийшли, тільки їх обрав "мудрий нарід" в 2019.
показать весь комментарий
01.02.2026 09:22 Ответить
Для "антилегентів" пояснюю:
Вони не ухилянти - вони просто зайняли чергу за синочками прокурорів, суддів і товстомордих поліціянтів, які обʼєдналися в "майорські продотряди" щоб трусити фермерів в тилу.
Я теж піду в окоп, до кулемета... Але коли звідти винесуть бездиханного Єрмака, який подавав патрони Сірьожі Лєщєнке!
Ну і всіх депутутів, суддів, прокурорів і проче іліту з вихованновасті пропущу першими - кому більше всіх треба було від жизні і тут вперед... Як в черзі за дефіцітами...
показать весь комментарий
01.02.2026 12:17 Ответить
Ти зразу побіжиш записуватися у військо ,як тільки туди переведуть останього ТЦК-уна?? Самому не смішно? Ти продовжиш переховиватися від обов'язку захищаки рідну землю,навіть якщо у штурми піде Папа Римський! Бо сцикло- це твоє кредо!
показать весь комментарий
01.02.2026 11:36 Ответить
Сірьожа! А твоя фамілія не Лєщенко? Твій русський язик дуже вже вологий і мягенький... Прям як памперс з алоє...
показать весь комментарий
01.02.2026 12:19 Ответить
Також наголошується, що військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення, є учасником бойових дій, ветераном російсько-української війни. Джерело: https://censor.net/ua/n359828

Нормальні, адекватні Захисники - Герої в ТЦКуни не йдуть. Там бидло, яке шукає гострих відчуттів.
показать весь комментарий
01.02.2026 09:56 Ответить
Гроші! Банально гроші!
показать весь комментарий
01.02.2026 10:02 Ответить
вчиняли дії фізичного впливу - хапали військовослужбовців за формений одяг, штовхали їх. У руках однієї з осіб перебував гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало реальну загрозу життю та здоров'ю присутніх", - йдеться у повідомленні. А СТВОЛ В РУКАХ ТЦКАШНИКА.НА ЩО БУВ СХОЖИЙ???
показать весь комментарий
01.02.2026 10:12 Ответить
На ділдо
показать весь комментарий
01.02.2026 10:50 Ответить
Ну якщо ділдо від Кулєби, то це законно
показать весь комментарий
01.02.2026 11:07 Ответить
..хіба цей "служака" його із задниці витягнув??
показать весь комментарий
02.02.2026 11:40 Ответить
До того кола, та ще б двух конячок, шоб за кожну ногу...
показать весь комментарий
01.02.2026 12:20 Ответить
Колишній військовий Дмитро Гнап та ще один діючий військовий розповідають хто такі тецекуни та як туди потрапляють у цьому відео: https://m.youtube.com/watch?v=AYXPUqVNRwk&pp=0gcJCZEKAYcqIYzv
показать весь комментарий
01.02.2026 10:44 Ответить
Стаття 17 конституції прямо каже, що військові немають права бути задіяні в обмежені прав людей та щось у них перевіряти, та вже навіть Лубінець заявив те ж саме, до того ж тецекисти у правовому полі - ніхто і звати їх ніяк, якесь бандформування.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:49 Ответить
дебіли відморожені будуть самі себе перевіряти.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:49 Ответить
Ось суддя на пальцях пояснює, що є лише кримінальний розшук:
https://m.youtube.com/watch?v=aOn2mRInRIs
Але якась мерзота вперто пише, що є ще якийсь розшук але коли стоять в суді, то чомусь перед суддею мовчать понабиравши прутнів у рота.
показать весь комментарий
01.02.2026 10:56 Ответить
А ті ,хто сам "нездатен" оновити свої облікові данні,то в якому місці у себе прутні тримають?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:46 Ответить
А нах їх оновлювати щотижня?, ТЦК мають доступ до всіх державних баз, включаючи МСЕК, з адресами, відомостями про останнє місце роботи, склад сім'ї і навіть про суми сплачених податків та комунальних послуг, якщо забажають. Я не знаю ні одного випадку в своїй громаді, щоб хтось проігнорував повістку доставлену поштою - ніхто не сховався, майже всі воюють, громада всім можливим підтримує їх і їхні підрозділи. На відміну від бусифікованих, хлопці мали з'явитись до ТЦК не негайно, а на якусь призначену дату, тобто всі мали кілька днів залагодити якісь нагальні справи, передати бізнес, прилаштувати домашніх тварин, якщо хтось після хірургічної операції чи з групою інвалідності, мав можливість зібрати документи для ВЛК на підставі яких законно отримати відсрочку. Вся ця бусифікація це диверсія проти мобілізації - працівники ТЦК не військові ( це вже не один раз підтверджено в т.ч. в судах) своїми діями дискредитують ЗСУ.
показать весь комментарий
01.02.2026 13:52 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=Hhv_G1sdnfg&pp=ugUEEgJ1aw%3D%3D
Потім ******** дивуються, а чого це їх ржуть? Чого це люди їх так не *******?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:05 Ответить
*ріжуть
показать весь комментарий
01.02.2026 11:08 Ответить
Добре що громадяни стали самі знімати їх на відео. Зразу нівелюється тецекашна брехня про "заходи оповіщення".
показать весь комментарий
01.02.2026 11:22 Ответить
Не обмовлюйте лагідне тцк він просто проводив "оповіщення", цікаво якщо після цього випадку люди будуть масово озброюватися пневматикою
показать весь комментарий
01.02.2026 11:23 Ответить
"расследуют" не нападение ухилянта с КОЛОМ на военного-ВЕТЕРАНА, а применение этим военным "шумового приспособления"! и с ТАКИМ "подходом" мы собираемся вести и дальше войну????
показать весь комментарий
01.02.2026 12:22 Ответить
На фронті роботи воюють, вони не отримують поранення, вони не гинуть. Поповнення не потрібно. Якщо навіть перевірка документів під час війни неможлива, то може одразу підписати угоду з рф і не мучитися?
показать весь комментарий
01.02.2026 12:34 Ответить
Щоб вирішити проблему слід ВСІХ тецесцикунів відправити на передок, а саму зесучу тцкаку розформувати, тоді українці може і повірять у справедливість і самі захочуть боронити Україну без примусу
показать весь комментарий
01.02.2026 14:15 Ответить
Під дурника косиш?
показать весь комментарий
01.02.2026 14:53 Ответить
Терепр, наскілки писали у Телеграмканалах, місцеві з того Новогуйвенська та розміщеного поблизу Озерного згрупувались й відновили блокпост на в'їзді. Більшість мешканців цих двох гарнізонних містечок - відставні офіцери ще армії срср, що є мисливцями й мають як нарізну, так й гладкоствольну зброю.
Тепер при виявленні собак з ТЦК та СП, вони відкриватимуть вогонь на ураження, ось й все!
Догрались, Житомирске ТЦК та СП, а незабаром вони можуть нанести візит й до Вас за адресою, місто Житомир, вулиця Монтана 18!
Думайте!!! Бо буде пізно!!!
показать весь комментарий
01.02.2026 15:14 Ответить
