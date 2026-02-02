Майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК та СП, - Вигівський

Протягом 2022-2026 років спостерігається збільшення випадків опору громадянами працівникам ТЦК та СП під час оповіщення населення.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова Національної поліції Іван Вигівський.

Подробиці

За словами Вигівського, від початку воєнного стану поліцією задокументовано 526 фактів опору працівникам ТЦК та СП у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

"Якщо говорити по областях, то найбільше таких фактів у Харківській області їх 59. Найменше – у Херсонській області, де зафіксовано лише один такий випадок", - зазначив він.

Кількість випадків опору зростає

"Загалом упродовж 2022–2026 років спостерігається збільшення випадків опору громадянами працівникам ТЦК та СП під час оповіщення населення.

Якщо у 2022 році зафіксовано лише 5 таких інцидентів, то у 2023 році їхня кількість зросла до 38. У 2024 році зафіксовано 118 випадків. У 2025 році загальна кількість інцидентів досягла 341. У 2026 році - 24 випадки", - додав голова Нацполіції.

Він також зауважив, що поліція здійснює оповіщення з ТЦК і СП, і це дуже негативно впливає на імідж Національної поліції.

"З іншого боку – ми документуємо факти корупції в ТЦК і СП, тобто, коли за гроші відпускають ту категорії осіб, які підпадають під мобілізацію. Суспільство про це теж знає. Тому вони мінімально довіряють ТЦК і СП, і одразу негативно сприймають ситуацію, навіть коли людину зупиняють, щоб перевірити документи.

І майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК і СП. Наприклад, нещодавно чоловік стріляв по мікроавтобусу РТЦК з травматичної зброї. Хоч вони його навіть не зупиняли, просто їхав повз", - розповів Вигівський.

Водночас, каже він, ТЦК можуть робити оповіщення і без працівників Нацполіції.

"Залучення поліції до оповіщення передбачено законом "Про мобілізацію" 2023 року. Якщо представники ТЦК і СП ходять самі, а людина не реагує, то офіційно затримати її може тільки поліція в рамках статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - пояснив він.

