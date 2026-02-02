Майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК та СП, - Вигівський

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова Національної поліції Іван Вигівський.

Подробиці

За словами Вигівського, від початку воєнного стану поліцією задокументовано 526 фактів опору працівникам ТЦК та СП у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

"Якщо говорити по областях, то найбільше таких фактів у Харківській області їх 59. Найменше – у Херсонській області, де зафіксовано лише один такий випадок", - зазначив він.

Кількість випадків опору зростає

"Загалом упродовж 2022–2026 років спостерігається збільшення випадків опору громадянами працівникам ТЦК та СП під час оповіщення населення.

Якщо у 2022 році зафіксовано лише 5 таких інцидентів, то у 2023 році їхня кількість зросла до 38. У 2024 році зафіксовано 118 випадків. У 2025 році загальна кількість інцидентів досягла 341. У 2026 році - 24 випадки", - додав голова Нацполіції.

Він також зауважив, що поліція здійснює оповіщення з ТЦК і СП, і це дуже негативно впливає на імідж Національної поліції.

"З іншого боку – ми документуємо факти корупції в ТЦК і СП, тобто, коли за гроші відпускають ту категорії осіб, які підпадають під мобілізацію. Суспільство про це теж знає. Тому вони мінімально довіряють ТЦК і СП, і одразу негативно сприймають ситуацію, навіть коли людину зупиняють, щоб перевірити документи.

І майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК і СП. Наприклад, нещодавно чоловік стріляв по мікроавтобусу РТЦК з травматичної зброї. Хоч вони його навіть не зупиняли, просто їхав повз", - розповів Вигівський.

Водночас, каже він, ТЦК можуть робити оповіщення і без працівників Нацполіції.

"Залучення поліції до оповіщення передбачено законом "Про мобілізацію" 2023 року. Якщо представники ТЦК і СП ходять самі, а людина не реагує, то офіційно затримати її може тільки поліція в рамках статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - пояснив він.

Інтерв'ю з головою Нацполіції Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.

Топ коментарі
Потрібно шоб влада показала як потрібно мобілізуватися до лав ЗСУ
02.02.2026 12:56 Відповісти
дякуемо зеленому виродку що провалив мобілізацію...
02.02.2026 12:55 Відповісти
Від черг біля тцк у 22 році (ще й брали далеко не всіх підряд навіть здорових, в люди які хотіли потрапити в зсу навіть платили гроші (!!!) ) до ганебної бусифікації до якої навіть сама відстала країна не додумалася, посміховище
02.02.2026 13:09 Відповісти
дякуемо зеленому виродку що провалив мобілізацію...
02.02.2026 12:55 Відповісти
А як, на ваш погляд, треба було робити щоб не рровалити? Добровольців майже немає, а країну кимось боронити треба. Багато ранених та багато загинуло нажаль. Ротацію, підготовку треба проводити. А це час якого немає.
02.02.2026 13:12 Відповісти
Не треба було з 1 лютого 2023 року зрізати військовим доплати, треба підняти заробітну плату до рівня хочаб 1000 доларів. По факту зараз прибиральниця заробляє більше ніж військовий. Дякую за увагу.
02.02.2026 13:17 Відповісти
1500 доларів і не менше! Красти слугам урода треба менше!
02.02.2026 13:21 Відповісти
Де це прибиральниця отримує 1000 баксів? В середньому по країні мінімалку, а мінімалка у нас трохи більше 8000 грн. А солдат в армії отримує більше 20000 грн. Ну на передку там інші доплати.
02.02.2026 13:23 Відповісти
будете здивовані але на деяких держпідприємствах та держустановах таки да отримує...
02.02.2026 13:34 Відповісти
Ну це скоріше виняток. Одиниці. А мова ж йде про загалом.
02.02.2026 13:56 Відповісти
Мінімалка це 8 годин на добу, з вихідними, з відпусткою 24 мінімуму днів разом, дозволом виїзду за кордон (військовослужбовцям ДПСУ - всім заборонено, наче раби, та деяким, в залежності від в/ч ЗСУ та НГУ), а військовий це 24/7 без вихідних де б не бу, і того зарплата в нього занижена, щонайменше в 5 разів, з урахуванням мінімалки 8000 грн.
02.02.2026 13:56 Відповісти
А ти нічого не чув про воєнний стан в країні? Що ворог руйнує економіку, інфраструктуру та т.і. Під час другої світової війни червоноармійці взагалі символічну плату отримували від 10 до 50 рублів. А після грошової реформи 1961 року це від 1 до 5 совєцьких рублів. В нічого, перемогли ворога. Я не говорю, що це добре, це як приклад
02.02.2026 14:05 Відповісти
Тобто, ДБР, Суддям, прокурорам, СБУ, депутатами підвищувати можна, бо вони нічого не чули про воєнний стан, а військових можна використовувати як дармову робочу силу? А бізнесмени та інші ділки всі зрозуміли, що воєнний стан і вийшли з тіні не зважаючі на конські податки? Чи однім можна не чути, а інші мають чути і мовчати, ніхто б не казав про підняття, якби не добавляли зарплати зазначеним категоріям (а навпаки зменшили до зарпалати рядового - військовий стан), всі бізнесмени, всі хто чимось замаеться перейшли на офіціну роботу, всі лікарі ВЛК почали чесно працювати (я не кажу про їх відношення до тих кого мобілізують, вони зверхнє становляться до діючих здорових військових, які вимушені для галочки проходити раз на 2 роки ВЛК - третя шутрмова на цьому додакткову рекламу зробила, зробивши у себе ВЛК), ніхто б нічого не казава, як би було планування, проведення та після бойовий аналіз за стандартами НАТО, а БЗВП, 107 курси проводили як треба, прибрали вагон не протрібних курсів, які потрібні для існування учебок, а перенесли їх у в/ч і т.д. і т.п. Премії одному платять, а іншому ні, бо посада інша, і не він не має виконувати ті обов'язки, а виконує бо воєнний стан, про це чомусь ніхто не пам'ятає. Якщо воєнний стан, то ввести кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків не залежно від розміру. Майно, яке отримано за період незалежності не зрозуміло як - конфіскувати, лижні курорти - Буковелі та всі інші розважальні заклади - використовувати лише для реабілітації військових і т.д. і т.п. Чого це лише військовий має тягнути весь тягар на собі, я деякі категорії на цьому наживатись?
02.02.2026 15:02 Відповісти
Під час Другої світової - всі отримували символічну плату, таким чином мінімалка зараз має бути зменшена до 2000 - 3000 тисяч - воєнний стан, прав даж, сралін же правильно все робив?
02.02.2026 15:04 Відповісти
Потрібно щоб всі виконували закон.
1. Службовці ТЦК не мають права і не зобов'язані хапати людей на вулиці. Ці накази дають їм їхні командири в ТЦК. Вірніше так, не прямі накази, а ставлять умови: не мобілізуєте мені за місяць 10/15/20 чоловік (з розрахунку на кожного і залежно від району) - не підпишу подання на додаткову винагороду +30к. А службовець не знає, як йому це робити. То й починаються конфлікти.
2. Приводом громадян, які знаходяться в розшуку за неявку в ТЦК має займатися поліція. З оформленням всіх відповідних документів. Але з одного боку - імідж (ми ж бєлиє і пушистиє), з іншого - товстозаді депутати досі не прописали процедуру передачі затриманого від поліції до ТЦК.
3. Провал мобілізації на рівні влади - то окремий треш. Спочатку після приходу до влади блазень відміняє вік призову на строкову службу з 20 років, встановлену при Пороху, на 18 років. А потім з початком повномасштабки - дозволяє всій молоді до 25 років виїхати з України і призивати на військову службу тільки з 25 років. То це як? А, да, рейтинги, ****, блдть!
02.02.2026 13:40 Відповісти
Частково ви праві. Маєте рацію. 100 відсотково згоден стосовно роліції, що вона повинна займатись ухилянтами які не з'явились в ТЦК по повістці.
02.02.2026 13:54 Відповісти
Вона завантажена СЗЧшниками, і в поліцію дуже не хочуть йти працювати, в тому числі ухилянти, чи ті хто купив бронь
02.02.2026 13:58 Відповісти
Все вірно, по 2 поліції додам - якщо не вистачає можна посилити НГУ, ДПСУ, ЗСУ, СБУ в тому числі ТЦК, які є в тилу, але ключове - посилити, бо дійсно вони не лише не мають права виконувати функції поліції, а це заборонено законом, і навіть поліція не має незаконно затримувати громадян і передавати їх людям у яких немає умов для нормального утримання, бо інколи в СІЗО умови краще, а ніж на розподільниках.
02.02.2026 15:07 Відповісти
Хрестоматийный пример логической ошибки. Или не ошибки тогда манипуляции. Мы проигрываем потому, что нет солдат. Солдат нет (кстати а куда делись те кто был?) значит надо их набрать. Люди не хотят что бы их набирали, значит надо их заставить. Мы силой набрали граждан и сделали солдат. Теперь нам их хватает.....Пол года спустя - Мы проигрываем потому, что нет солдат........ и так по кругу.
Во-первых проблема не решается на том же уровне на котором она возникла.
Во-вторых, а причины. Какие причины что нахватает солдат уже установлены? Уже сделаны выводы и есть стратегические изменения для решения проблемы?
В третьих - а что если поменять криворуких менеджеров которые не достигают успеха и не умеют в проекты такого уровня? А что если избранные люди не в полной мере соответствуют должности? Может лучше убрать их от управления для начала?
Пока что вижу - солдат нет потому что их все время убивают. Почему их все время так много убивают? Потому что - плохое командование и управление неэффективное. Почему неэффективные управляют? Потому что их наделил властью и.о. Президента..... И вот из такого порочного круга выход только один......
02.02.2026 13:41 Відповісти
На жаль на війні солдати гинуть та отримують каліцтва. Армію треба поповнювати. І ще, на жаль, війна потребує молодих. До чого тут якась хрестоматія? Не хочеш воювати, тоді здавайся. Ви хочете здаватись?
02.02.2026 13:47 Відповісти
Нет не хочу. Но вы можете исходя их этой логики закончить предложение:

Если мы будем все время принудительно иммобилизировать граждан Украины то........... потому что......

Вот можете как по вашему это будет написать. Если будем все время много мобилизовать то...... что? И почему по вашему это сработает.
02.02.2026 13:52 Відповісти
Нет, потому что зарплата ниже плинтуса
02.02.2026 13:59 Відповісти
Ну якщо мобілізація, то загальна, разом з броненосцями і то від ВР до простого прокурора і сержанта поліції в районному центрі
02.02.2026 13:44 Відповісти
- Вам такого не буде (с)
02.02.2026 15:16 Відповісти
Підняти зарплату, хоча б математично виходить так: робота 24/7, по мінімальній зарплаті 8000 гринвень (45.4545 грн. за годину), з урахуванням подвійної тарифікації поза норму і вихідні - 8 днів), і того 57 454.55 має бути зарплата у рядового, без доплат, премій, ризику, особливих умов, зван вислуги, за те що він є, тоді він буде отримувати мінімалку в ексвіваленті на часові обмеження, у нас зараз 25 000 (заявлено) - 33,6 грн. год. - це менше зарплати двірника. І це без всіх доплат, бо з доплатами має бути понад 60 000 і це без премій (посада, звання, вислуга, секретка, особливі умови, пнавіть не кажу про 30, 70 і т.д. і т.п.).
02.02.2026 13:53 Відповісти
Потрібно шоб влада показала як потрібно мобілізуватися до лав ЗСУ
02.02.2026 12:56 Відповісти
Ну влада власне і показує...
02.02.2026 13:03 Відповісти
Особистим прикладом і на штурм ворожих позицій
02.02.2026 13:47 Відповісти
02.02.2026 13:52 Відповісти
Про це можна лише мріяти.Влада не тільки не здатна показати як треба мобілізовуватися,але і як треба мобілізовувати.І тут все йде від перших осіб.Ніхто з президентів,голів ВР чи прем"єрів не віддав своїх синів чи внуків на війну.Ніхто...
02.02.2026 13:11 Відповісти
Ну дивись, наприклад, син Турчинова, Кирило, 1992 року народження служив в Нацгвардії в 2014-2016 роках. Юрій Луценко служив з 2022 року, син його Олександр (1989 р.н.) також в часи АТО/ООС. Тобто зараз хтось з таких особистостей виходить і каже: "Всі за мною" На захист країни!" І половина ухилянтів повилазила з запічків і бігом в ЗСУ?
Не мели дурниць!
Влада повинна розробити механізми мобілізації, мотивацію, чітку і зросумілу схему проходження служби. А не займатися відосиками, пересуваннями ліжок в борделі і дескредитацією тих, хто щось може робити. Але жодне чмо не відмовиться від корита.
02.02.2026 14:06 Відповісти
Турчинова приклад слушний, а от інших ні, бо так як служили інші, всі ухилянти готові. Тобто, що тоді окремі від влади служили, що зараз також можна вибрати окремого і вказати, що служить, і сказати, що система, ви ж деяких не назвали, вірно, не просто так... Аналогічні приклади зараз, син міністра Клименко у 2024 році мобілізувався до ЗСУ - проходисть службу - приклад з Луценко перекрили, у Стефанчука - діти до 25 років, навчаються у ВУЗі, і дочка його до 22 навчалась за кордоном, але з початком війни переїхала в Україну - зразок з Турчиновим перекритий. П.С. це не значить, що я позитивно відношусь до діючої влади, але проти коли на сіре, кажуть біле, або чорне.
02.02.2026 15:20 Відповісти
Я не про то. Коментар був в дусі: от як діти перших осіб підуть, то і я виліз би із запічка і також пішов би. Може. Колись. Якщо захочу. Кожен має сам для себе визначитися: хто він, для чого він. А не оглядатися на інших і тикати пальцями: от бачите, він не пішов - то і я не піду. І надутися як миша на крупу.
З приводу "так як служили інші..." також не згоден. Мій колега був обмежено придатний. Сам пішов в ТЦК в 2024 році. Служить солдатом майже вдома. Принаймні ночує. Чергує в складі МВГ, їздить на розбори завалів разом з ДСНС. На ЛБЗ його відправити - ну таке, хіба щоб ворожу FPV-шку завалив, один раз. Але він в строю 24/7. То що, він не так служить? Ату його?
Не потрібно оцього "я с дєтсва нє любіл овал, я острий угол рісовал". Тільки разм об'єднавшись вистоїмо. А якщо стояти на узбіччі - діла не буде.
03.02.2026 16:24 Відповісти
Дуже і дуже погане відчуття З одного боку частина суспільства яка любить пожрать і посміяться,чи "какая разніца"--захист своєї держави це не для них До цієї сторони відносяться і ждуни,кацапи,сцикуни і вороги нашої держави З іншого боку---наші добровольці,патріотичні громадяни і відповідаль за свої родини самі без спротиву пішли на захист України Питання захисту---це питання існування держави Цей конфлікт двух систем буде тільки збільшуватись Біда в тому,що у влади на всіх рівнях знаходяться люди ,які відносяться до першого типу. Нажаль центральна влада---все зробила,щоб знищити довіру до справедливої мобілізації і захисту держави.
02.02.2026 13:04 Відповісти
Піділлю масла в огонь. Наступне покоління українчиків буде народжувати, виховувати, формувати саме отой прошарок населення, який позбавлений патріотизму і пасіонарності. Патріоти і пасіонарії загинули на війні, а ухилянти/зрадники/ждуни прийдуть до влади. Сумно.
02.02.2026 13:46 Відповісти
Теж, вірно, але якщо застосувати євгеніку (тобто гени впливають на розвиток, профіль, і т.д. і т.п.) і в такому разі гітлер був правий, а леж путлер послідовинк гітлера... теж дивно виходить
02.02.2026 15:41 Відповісти
Ты думаешь что во власти сейчас патриоты??? Это же надо быть таким недалёким!!!
04.02.2026 09:29 Відповісти
А якщо що хтось з тих, що "любив поржать", "какая разніца" і т.д. і т.п. - зараз захищає Україну зі зброєю, або захищав і загинув, то він в яку категорію, а якщо з іншої "правильної" сторони хто проти тих кому "какая разніца", проте ухилянт? А якщо є ті що проти і тих і тих, то вони куди? Чому у політиків є право помилятись (наприклад був серед ригів, чи соціалістичної партії поруч з деркачем - той шо у пуйля "героя" отримав), а людей ні? Як все просто, є Дартан'ан, а хто не зним - гвардійци кардинала, якщо вони навіть проти гвардійців кардинала. Питань не має Влада - крадіїв, і тих що раніше були при владі крадіїв ми за їх подальші дії простили, а людей ні (хоча виборчий вплив і маніпуляції можна прирівняти до шахрайства, але ж є жертва, а є злодій - шахрай, чи обох під суд... можна по аналогії розширити), ну дивно якось.
02.02.2026 15:39 Відповісти
Бідолахи, яка у них небезпечна робота. Треба їм пенсію у 45 років та млеко з яйками за шкідливі умови.
02.02.2026 13:06 Відповісти
Не видумуйте! Це все ші і фейки, нема такого! Якщо хтось йому стромляє ніж в спину чи стріляє то все фейки , соціальна підтримка проводить нешкідливе оповіщення
02.02.2026 13:08 Відповісти
Від черг біля тцк у 22 році (ще й брали далеко не всіх підряд навіть здорових, в люди які хотіли потрапити в зсу навіть платили гроші (!!!) ) до ганебної бусифікації до якої навіть сама відстала країна не додумалася, посміховище
02.02.2026 13:09 Відповісти
Напад на військовослужбовця ТЦК під час несення служби прирівняти в кримінальному кодексі до державної зради.
02.02.2026 13:17 Відповісти
Тоді не забудь напад на цивільну особу, викрадення та катування у складі группи військовослужбовцями ТЦК прирівняти до військового злочину.
А то у тебе тут очі повилазили від обурення, а тут в упор не бачу.
02.02.2026 15:33 Відповісти
Відбувається щось не те. Військових нацьковують на бідноту. А самі сидять тихенько осторонь.
Може, військовим сфокусуватись на дійсно мобілізаційний резерв здорових, ситих, фінансово забезпечених підпанків та панів?
02.02.2026 13:17 Відповісти
Та ні, то просто цкуни таким чином заробляють гроші гребучи як собак людей а те що він хворий то не його справа, але це те що випадків ножів або пістолетів в сторону цкунів буде дедалі більше то це вже неминуче
02.02.2026 13:52 Відповісти
Я вважаю що це результат свідомої політики влади. Розділяй і володарюй.
02.02.2026 13:55 Відповісти
А докази цих нападів є чи бодікамери розрядились
02.02.2026 13:30 Відповісти
Ну это проблема громаднейшая и решать её нужно просто очень срочно, надо понимать что это может иметь свойства снежного кома превращающегося в лавину, Украине это сегодня не нужно от слова совсем.
02.02.2026 13:35 Відповісти
Ось в яких важких умовах військовослужбовці ТЦК забезпечують добові поставки для наближення перемоги.
02.02.2026 13:57 Відповісти
Мабуть тільки в Україні є стільки сайтів на яких "адвокати" та інші "юристи" день та ніч розповідають про "права" ухилянтів та "жахливі" випадки порушень ТЦК, принижуючи важливість роботи ТЦК та взагалі необхідність мобілізаційних заходів....в расєє за такі "консультації" вже по 20 років дають....Але ж вони москалі кляті, а у нас тільки "патріоти" у коментах...Геть руки від прав та свобод ухилянтів!!!
02.02.2026 14:05 Відповісти
Як же можна рівнятися на дику расєю? Це ми так дійдемо до того, що Жуков не був м'ясником, а заградотряди - це добре. Ставити в приклад (в будь-чому) дику расєю - це зрада і приховане ждунство.
02.02.2026 14:18 Відповісти
так а нахрена тогда воевать вообще если ты хочешь чтобы тут как в расее было? напряги там извилину если есть
02.02.2026 14:46 Відповісти
На расее в бус не тащат. И призыва там нету. Денюжкой лошков заманивают. И на блок-постах не прессуют, нету у них блок-постов. И начальники в военкоматах поднимают денег меньше, чем наши бравые ТЦКуны.
02.02.2026 14:19 Відповісти
Прямо лохи какие то..наши бравые "руководители" думают что насильно бусифицированный будет воевать лучше, ага щас
02.02.2026 15:54 Відповісти
В Донецке и Луганске тащили на ура в 22 и году и денег никаких не предлагали. Что скажешь, кацап?
02.02.2026 21:33 Відповісти


02.02.2026 14:27 Відповісти
Я про это ещё года два назад писал. То были единичные случаи, но уже тревожные звоночки. Сейчас уже можно бить в набат, но мы знаем что никто этого делать не будет как и с энергетикой. Как-то оно течет как говно по канализации, куда-то да выведет. А там будем думать. А ведь можно было все сделать нормально. Нормальную мотивацию, нормальные деньги как у кацапов. У нас тоже население нищее. Многие пошли бы. Какие-то адекватные сроки. Год воюешь, год на гражданке с сохранением оклада. Нормальная ротация, а не по три года на передке, а кто-то того фронта в глаза не видел. Но это надо было делать ещё в 22м году. Но лучше в карманы и двушечки намаскву.
02.02.2026 14:36 Відповісти
Уже особо и идти не кому.Кто хотел- уже пошел,кто не хотел-многих поймали,а кого нет ещё-вряд ли за деньги пойдут..
02.02.2026 18:44 Відповісти
пахнет чисткой комментариев 🤣😂
02.02.2026 14:39 Відповісти
Медалі їм начіпляйте за бусифікацію і тіштеся Героями -людоловами
02.02.2026 15:40 Відповісти
Влада відхрестилася від мобілізації, ну а громадянин теж моє повне право відхреститися від бусифікації (якщо вже бусифікували то сзч це теж правильне рішення)
02.02.2026 16:38 Відповісти
"Загалом упродовж 2022-2026 років спостерігається збільшення випадків опору громадянами працівникам ТЦК та СП під час оповіщення населення". Джерело: https://censor.net/ua/n3598432
"І майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК" Джерело: https://censor.net/ua/n359843
Пане міністр, ви або хрест зніміть, або труси вдягніть.
02.02.2026 21:10 Відповісти
Трохи не так, в 22 році взагалі такого явища як бусифікація і сзч не було в принципі, десь до лютого 23 року, коли почали в деякі дні ходити тцк для виписування повісток (вручили і гуляй на 4 сторони) , потім в кінці 23 року починають проводити рейди ранкові і рейди вечірні, потім в 24 році, ще ходили повістки вручали,рейди стали частіші і десь з осені 24 року почалася сумнозвісна бусифікація
02.02.2026 21:56 Відповісти
Це не мої слова, а цитата зі спітча міністра. На рахунок 22-го все вірно - черги до ТЦК і рашистським кротам терміново потрібно було похєрити мобілізацію, тому 5-та колона проштовхнула через ВР два закони, якими гарантували імунітет командирам-м'ясникам і з воїнів-добровольців зробили рабів командирів, а потім запустили свавілля тцкашників і поліцаїв, щоб посіяти ворожнечу між поліцією, військовими, їхніми родичами з одної сторони та всім іншим цивільним населенням.
03.02.2026 12:47 Відповісти
просто менше треба чорне білим називати, викрадення і ув'язнення без жодних прав і відповідальності автор чомусь називає оповіщенням
03.02.2026 01:07 Відповісти
Опір під час "оповіщення" з задуванням газом салону авто, ударами піддих вчителю, збиванням з велосипедів цілком очікуваний. Не кажучи вже про просте "оповіщення" з заламуванням рук і затягуванням в бус на лєвих номерах
03.02.2026 10:40 Відповісти
Создаётся впечатление, что ТЦК воюет на стороне росиян внутри страны, люди больше боятся их чем российских военных... Позорище!!! "БЫТЬ ДОБРУ"
03.02.2026 22:31 Відповісти
 
 