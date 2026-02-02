Майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК та СП, - Вигівський
Протягом 2022-2026 років спостерігається збільшення випадків опору громадянами працівникам ТЦК та СП під час оповіщення населення.
Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова Національної поліції Іван Вигівський.
За словами Вигівського, від початку воєнного стану поліцією задокументовано 526 фактів опору працівникам ТЦК та СП у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.
"Якщо говорити по областях, то найбільше таких фактів у Харківській області їх 59. Найменше – у Херсонській області, де зафіксовано лише один такий випадок", - зазначив він.
Кількість випадків опору зростає
"Загалом упродовж 2022–2026 років спостерігається збільшення випадків опору громадянами працівникам ТЦК та СП під час оповіщення населення.
Якщо у 2022 році зафіксовано лише 5 таких інцидентів, то у 2023 році їхня кількість зросла до 38. У 2024 році зафіксовано 118 випадків. У 2025 році загальна кількість інцидентів досягла 341. У 2026 році - 24 випадки", - додав голова Нацполіції.
Він також зауважив, що поліція здійснює оповіщення з ТЦК і СП, і це дуже негативно впливає на імідж Національної поліції.
"З іншого боку – ми документуємо факти корупції в ТЦК і СП, тобто, коли за гроші відпускають ту категорії осіб, які підпадають під мобілізацію. Суспільство про це теж знає. Тому вони мінімально довіряють ТЦК і СП, і одразу негативно сприймають ситуацію, навіть коли людину зупиняють, щоб перевірити документи.
І майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК і СП. Наприклад, нещодавно чоловік стріляв по мікроавтобусу РТЦК з травматичної зброї. Хоч вони його навіть не зупиняли, просто їхав повз", - розповів Вигівський.
Водночас, каже він, ТЦК можуть робити оповіщення і без працівників Нацполіції.
"Залучення поліції до оповіщення передбачено законом "Про мобілізацію" 2023 року. Якщо представники ТЦК і СП ходять самі, а людина не реагує, то офіційно затримати її може тільки поліція в рамках статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - пояснив він.
Інтерв'ю з головою Нацполіції Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.
1. Службовці ТЦК не мають права і не зобов'язані хапати людей на вулиці. Ці накази дають їм їхні командири в ТЦК. Вірніше так, не прямі накази, а ставлять умови: не мобілізуєте мені за місяць 10/15/20 чоловік (з розрахунку на кожного і залежно від району) - не підпишу подання на додаткову винагороду +30к. А службовець не знає, як йому це робити. То й починаються конфлікти.
2. Приводом громадян, які знаходяться в розшуку за неявку в ТЦК має займатися поліція. З оформленням всіх відповідних документів. Але з одного боку - імідж (ми ж бєлиє і пушистиє), з іншого - товстозаді депутати досі не прописали процедуру передачі затриманого від поліції до ТЦК.
3. Провал мобілізації на рівні влади - то окремий треш. Спочатку після приходу до влади блазень відміняє вік призову на строкову службу з 20 років, встановлену при Пороху, на 18 років. А потім з початком повномасштабки - дозволяє всій молоді до 25 років виїхати з України і призивати на військову службу тільки з 25 років. То це як? А, да, рейтинги, ****, блдть!
Во-первых проблема не решается на том же уровне на котором она возникла.
Во-вторых, а причины. Какие причины что нахватает солдат уже установлены? Уже сделаны выводы и есть стратегические изменения для решения проблемы?
В третьих - а что если поменять криворуких менеджеров которые не достигают успеха и не умеют в проекты такого уровня? А что если избранные люди не в полной мере соответствуют должности? Может лучше убрать их от управления для начала?
Пока что вижу - солдат нет потому что их все время убивают. Почему их все время так много убивают? Потому что - плохое командование и управление неэффективное. Почему неэффективные управляют? Потому что их наделил властью и.о. Президента..... И вот из такого порочного круга выход только один......
Если мы будем все время принудительно иммобилизировать граждан Украины то........... потому что......
Вот можете как по вашему это будет написать. Если будем все время много мобилизовать то...... что? И почему по вашему это сработает.
Не мели дурниць!
Влада повинна розробити механізми мобілізації, мотивацію, чітку і зросумілу схему проходження служби. А не займатися відосиками, пересуваннями ліжок в борделі і дескредитацією тих, хто щось може робити. Але жодне чмо не відмовиться від корита.
З приводу "так як служили інші..." також не згоден. Мій колега був обмежено придатний. Сам пішов в ТЦК в 2024 році. Служить солдатом майже вдома. Принаймні ночує. Чергує в складі МВГ, їздить на розбори завалів разом з ДСНС. На ЛБЗ його відправити - ну таке, хіба щоб ворожу FPV-шку завалив, один раз. Але він в строю 24/7. То що, він не так служить? Ату його?
Не потрібно оцього "я с дєтсва нє любіл овал, я острий угол рісовал". Тільки разм об'єднавшись вистоїмо. А якщо стояти на узбіччі - діла не буде.
А то у тебе тут очі повилазили від обурення, а тут в упор не бачу.
Може, військовим сфокусуватись на дійсно мобілізаційний резерв здорових, ситих, фінансово забезпечених підпанків та панів?
Пане міністр, ви або хрест зніміть, або труси вдягніть.